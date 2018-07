Marcus Schleef (links) und Karl-Heinz Knorr (rechts) von der Feuerwehr freuen sich über die Fahrzeuge, die Innensenator Ulrich Mäurer offiziell übergab. (STUBBE)

„Wir hatten jahrelangen Inve­stitionsstau, die neuen Löschwagen waren dringend nötig“, sagt Daniel Lubinski, Pressewart bei der Freiwilligen Feuerwehr Mahndorf.

Anfang des Monats hat Innensenator Ulrich Mäurer zwei fabrikneue und drei gebrauchte Fahrzeuge aus der Berufsfeuerwehr den Freiwilligen Feuerwehren in Mahndorf, Vegesack, Schönebeck und Lehesterdeich zugeteilt. Zwei der fünf Wagen erhält die Freiwillige Feuerwehr Mahndorf, ein neuwertiges und ein älteres. „Doch auch der alte ist noch gut in Schuss“, sagt Daniel Lubinski. „Auf dem Betriebsgelände haben wir immer noch ein Fahrzeug mit runder Haube aus dem Jahre 1985 stehen“, sagt er, „es wird höchste Zeit, dass es nun in Ruhestand geht.“

Wenn es einmal brennt, ist sofort Wasser da: Denn die Löschfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Mahndorf sind mit 1200-Liter-Tanks für die ersten anderthalb Minuten eines Brandeinsatzes gerüstet. „Aus den Schläuchen kommen 800 Liter pro Minute, wir brauchen also schon nach kurzer Zeit Wasser aus dem Hydranten“, sagt der Pressewart.

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Mahndorf beschränken sich die Löscheinsätze auf Gebäudebrände. „Flächenbrände, wie sie in diesem trockenen Sommer zum Beispiel in Wäldern drohen, spielen bei uns keine Rolle“, sagt Lubinski. Im vergangenen Jahr rückte die Freiwillige Feuerwehr Mahndorf vor allem aufgrund von Sturmschäden aus, etwa 30 an der Zahl, wogegen sie nur sechs Mal wegen Bränden losmusste.

Zwischen Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr teilt man sich die sieben Tage der Woche gut auf: Während die Berufsfeuerwehr vor allem in der Woche einsatzbereit ist, steht die Freiwillige Feuerwehr am Wochenende 24 Stunden lang zur Verfügung. In Mahndorf sind unter den 29 Freiwilligen, die dort ehrenamtlich Zeit und Arbeitskraft aufbringen, relativ viele junge Leute im Einsatz. „Der Nachwuchs kommt fast ausschließlich aus der Jugendfeuerwehr“, betont Daniel Lubinski, „wir haben nur wenige Quereinsteiger.“

Schon gegen Ende dieses Jahres soll der Fuhrpark der Freiwilligen Feuerwehr Mahndorf um zwei weitere nagelneue Lösch­fahrzeuge erweitert werden. „Dann sind wir gut ausgestattet. Aber wir haben immer noch einige Rundhauber, die aus Altersgründen ­unbedingt wegmüssen“, sagt Lubinski. Auf dem Schrottplatz landen sie allerdings nicht, sie werden auf einer Auktion versteigert – denn es gibt genügend Sammler, die sich sehr für alte Feuerwehrautos interessieren.

Weitere Informationen

Freiwillige Feuerwehr Mahndorf, Mahndorfer Bahnhof 4, Telefon 48 72 04.