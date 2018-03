Deutsch/Chinesisches Bilderbuchkino (PETRA STUBBE)

Ein Bilderbuchkino funktioniert so: Die einzelnen Seiten eines Bilderbuches werden ohne Text groß auf eine Wand projiziert, der Text dazu wird vorgelesen. Und das kam den kleinen und großen Besuchern in der Stadtbibliothek Vahr jetzt zu Recht chinesisch vor, denn dort wurde die Geschichte „Weiß Du eigentlich, wie lieb ich Dich hab“ auf Deutsch und Chinesisch vorgelesen.

Die Geschichte geht so: Der kleine Hase soll Schlafen gehen. Doch vorher muss er dem großen Hasen unbedingt noch sagen, wie lieb er ihn hat. Der kleine Hase denkt sich immer neue Beispiele aus, wie lieb er den großen Hasen hat. Der große macht es ihm nach. Aber natürlich, wenn er die Arme ausstreckt, markiert er so eine größere Strecke, als der kleine Hase. Es könnte scheinen, als habe der große Hase den kleinen lieber, als der kleine den großen. Also muss er immer neue Beispiele erfinden. Das strengt naturgemäß an, und er wird müde. Sie einigen sich letztlich darauf, dass sie sich so lieb haben wie die Strecke zum Mond und wieder zurück. Dann kuscheln sie sich ins Gras und schlafen ein.

Li Fang Zhang und Mareike Strechel haben den Kindern im Bilderbuchkino auf Chinesisch und Deutsch vorgelesen. (PETRA STUBBE)

Ein Welterfolg

Der Ire Sam McBratney hat die Geschichte vor etwa 20 Jahren geschrieben,‎ die Engländerin Anita Jeram hat sie illustriert. Das Buch ist ein Welterfolg geworden. Es zielt auf Kinder zwischen zwei und drei Jahren.

In der Stadtbibliothek in der Berliner Freiheit wird die Geschichte „Weißt du eigentlich, wie lieb ich Dich hab?“ abwechselnd in deutscher und chinesischer Sprache erzählt – Anlass ist der von den Vereinten Nationen und der Unesco ausgerufene „Welttag der Muttersprache“ am 21. Februar. Dieser Tag wird seit dem Jahr 2000 jährlich begangen. „Von den rund 6000 Sprachen, die heute weltweit gesprochen werden, sind nach Einschätzung der Unesco die Hälfte vom Verschwinden bedroht“, begründet die UNO den Schritt. Sprachliche und kulturelle Vielfalt repräsentierten universelle Werte, die Einheit und Zusammenhalt einer Gesellschaft stärkten. Der internationale Tag der Muttersprache erinnere an die Bedeutung des Kulturgutes Sprache. „Er soll die Sprachenvielfalt und den Gebrauch der Muttersprache fördern und das Bewusstsein für sprachliche und kulturelle Traditionen stärken.“

Mareike Strechel arbeitet in der Bibliothek in der Neuen Vahr Südost, und liest heute den deutschen Text vor. „Interkulturalität ist ja ein wichtiges Thema„, sagt Strechel. “Und ich denke, es ist auch für Deutsche interessant, mal zu hören, wie das auf Chinesisch klingt.“ Li Fang Zhang von der chinesischen Gemeinschaft Bremens liest den chinesischen Teil des Textes. „Ich liebe es, vorzulesen. Wir feiern gerade das chinesische Neujahrsfest, das dieses Jahr auf den 16. Februar fällt. Es beginnt jetzt das Jahr des Hundes. Und für mich ist das Vorlesen ein Teil der Neujahrsfeier“, erklärt sie.

„Letztes Jahr hatten wir ein deutsch-arabisches Bilderbuchkino", erläutert Strechel. "Li Fang Zhang und ihr Mann waren auch da."Da kam der Vorschlag, auch mal eine deutsch-chinesische Veranstaltung zu machen. Daraus entstand eine fruchtbare Zusammenarbeit. „Wir haben uns dann getroffen und überlegt, welches Buch wir denn nehmen können", fährt Strechel fort. "Dann haben wir das einmal geübt und heute durchgeführt.“

„Wir haben eine chinesische Gruppe für das Leben in Bremen„, berichtet Li Fang Zhang. “Ein paar Leute kommen deshalb. Andere besuchen die Bibliothek regelmäßig – und dann liegt es auch nahe, zu dieser Veranstaltung zu kommen. Viele Chinesen wohnen in der Umgebung der Berliner Freiheit“, antwortet Li Fang Zhang auf die Frage, aus welchem Grund die Gäste zum Bilderbuchkino kommen. Die überwiegende Zahl der Kinder heute hat einen chinesischen Hintergrund. „Für uns, die wir in Bremen leben, ist es ganz schön, unsere Muttersprache zu hören und sie zu benutzen. Das ist eine große Freude“, bekräftigt Li Fang Zhang.

„Ich finde es toll, dass so viele chinesische Kinder kommen und in ihrer Zweisprachigkeit bestärkt werden„, sagt Mareike Strechel. “Es ist ein großer Vorteil, dass man so die Verbindung zu zwei so unterschiedlichen Kulturen herstellen kann. Und für die deutschen Kinder ist es auch gut, dass sie mal eine andere Sprache hören und darauf neugierig werden.“ Und obwohl die Kinder mit der Erzählung, die von den beiden Hasen handelt, ja eigentlich eine typische Einschlafgeschichte gehört haben, sind alle noch wach und bekamen noch eine kleine chinesische Süßigkeit. Auch die kam gut an.