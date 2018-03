Martin Rabenhorst von BPR Bremen (Beraten, Planen, Bauen) erläuterte den anwesenden Bürgern und den Bauausschussmitgliedern den Bauplan. Erste Überlegungen drehten sich um einen Aufzug, um Barrierefreiheit zu erreichen. Diese Aufzugsanlage hätte aber zurückgesetzt in einer Nische zwischen den Böschungen liegen müssen, um zu den Bahnsteigen zu gelangen, sie wurde wegen hoher Unterhaltskosten und dem Vandalismusrisiko verworfen.

Jetzt sieht die Planung verlängerte und verbreiterte Rampen vor. Die Wege werden zwei Meter breit. Sie führen in Segmenten von sechs Metern zu waagerechten Podesten von eineinhalb Metern Länge. Insgesamt erreichen die beidseitigen Rampen, inklusive je einer Kehre im oberen Bereich, eine Länge von 97 Metern. Die Pflasterung bekommt taktile Elemente als Orientierungshilfe für Blinde. Diese Rampenführung wurde von mehreren Entwürfen als die praxisgerechteste ausgewählt. Für diese Rampenführung musste der Baumbestand teilweise weichen, es soll nachgepflanzt werden. Der Haltestellenbereich wird auf 52 Meter gekürzt. 40 Meter sind erforderlich.

Bei Baubeginn werden zuerst Hohlleitungen für die Elektrik wie Wegebeleuchtung und Anzeigensystem und für die Entwässerung, die nun auch die Rampen entwässert, gelegt. Die Geländer der Rampen erhalten einen Unterfahrschutz und Radabweiser, womit der Gefahr vorgebeugt wird, mit dem Rollstuhl in den Böschungsbereich zu geraten. Sollten Rollstuhlfahrer ungewollt in Schwung kommen, versperren Geländer die Zufahrt auf die Fahrbahnen der Straße. Im unteren Rampenbereich entstehen Fahrradhalter für acht Räder. Der Mündungsbereich der Rampen zum Gehweg wird verbreitert, um Wegereinigungsmaschinen das Wenden zu ermöglichen.

Die Baumaßnahmen werden in vier Abschnitten durchgeführt, erklärt Alexander Koess vom Consulting Team Bremen. Je Richtungsgleis betrifft ein Bauabschnitt jeweils den vorderen und den hinteren Gleis- und Rampenbereich.

In den Bauphasen, in denen einseitig an der Rampe gearbeitet wird, führt der Weg zu beiden Gleisen über die Gegenseite, und eine Ampelanlage regelt die Querung über die Gleise. Der Gleisübergang soll auch in der Bauphase barrierefrei möglich sein. „Die Baumaßnahmen sollten im September abgeschlossen werden“, erklärte Koess.

Das Ergebnis sollen, kurz zusammengefasst, kürzere Bahnsteige mit Infotainment-Anzeigen, flachere Rampen mit Stationen, bessere Beleuchtung und Entwässerung und sichere Geländer sein.

Eine ausführliche Informationsschrift liegt im Ortsamt, Osterholzer Heerstraße 100, aus und wurde auch an umliegende Haushalte verteilt.