Jutta Fortmann-Könsen präsentiert Landschaften, die auf dreierlei Arten entstanden sind. (PETRA STUBBE)

„Das war in einem früheren Leben“, sagt die reife Frau heute rückblickend, und doch sieht auch sie vom Heute Verbindungen zu einst. Denn ihr künstlerisches Wirken basiert zwar mehr auf der jüngeren Vergangenheit, aber auch ihr einstiges Studium des Grafik-Design ist bis heute in ihrer Kunst und damit auch in der bald startenden Ausstellung sichtbar: Die 69-jährige Jutta Fortmann-Könsen stellt ab dem 27. Oktober zahlreiche Werke unter dem Titel „Triart“ im Bürgerhaus Mahndorf aus.

Wirklich begonnen mit der eigenen Malerei hatte sie erst recht spät, wobei die Kunst ihr gesamtes Leben entscheidend prägte, denn auch wenn sie nie wirklich in ihrem eigentlichen Beruf als Grafikdesignerin gearbeitet hat, setzte sie viel Gelerntes später als Grundschullehrerin an der Grundschule Osterhop ein. Jutta Fortmann-Könsen studierte noch Pädagogik, Deutsch und Kunst. Und mit all diesen Studien arbeitete sie schließlich 37 Jahre als Kunsterzieherin und Lehrerin.

Zum intensiven regelmäßigen Malen kam sie ab 2006 durch die wöchentliche Teilnahme am Kunstkurs von Martin Koroscha in Hemelingen. „Davor bin ich lange nicht wirklich selber zum Malen gekommen“, sagt sie. „Aber der Wunsch, selbst einmal wieder künstlerisch aktiv zu sein, rumorte zusehends.“ Auch heute besucht sie noch einmal wöchentlich den Kunstkurs. „Meistens male ich aber zu Hause, doch bringe ich regelmäßig fast fertige Bilder mit in den Kurs, um Rat zu erhalten.“ Sie schätze das geschulte und kritische Auge von Martin Koroscha sehr.

Grundlage fast all ihrer Bilder sei immerzu ein Foto. „Ich entferne mich zwar während des Malens teils auch weit von dem ursprünglichen Motiv“, erläutert sie ihr Vorgehen, „aber ich brauche meist ein Foto als Startpunkt, von dem aus ich etwas entwickeln kann.“ Auf Basis der Vorlage arbeitet sie immer mit Acrylfarben, mit denen sie anhand einiger kleinerer Vorzeichnungen ein Werk erstellt. Manchmal male sie aber auch ganz frei. „Dann nehme ich kein Foto, sondern male einfach drauflos.“ Aber dies sei eher selten der Fall.

Eher grafisch als verwunschen ist dieses Bild; die Malerin probiert immer wieder Neues. (PETRA STUBBE)

Wie der Titel bereits durch das „Tri“ für drei andeutet, sind dreierlei Arten von Werken zu sehen, die allesamt einen wichtigen Platz im künstlerischen Wirken von Jutta Fortmann-Könsen haben. Die erste, wenn auch nicht vorherrschende Säule ist eben die, die auf der einstigen Ausbildung als Grafikdesignerin fußt: „Ich hab diese akribische, sehr genaue Art des Malens in mir.“ So sind Landschaften von ihr im Bürgerhaus zu sehen, die stark vereinfacht, dafür aber umso exakter daher kommen. „Da sieht man schon Einflüsse von damals, als wir das Handwerk von der Pike an gelernt haben“, sagt sie. „In einer Zeit, als der Computer noch nicht vorherrschend war und wir alles von Hand gemacht haben.“ Das Ergebnis sind Landschaften im grafisch-minimalistischen Stil.

Die zweite Säule basiert auch auf Landschaften, aber diese sind eher verwunschen, da sie die Farbe verwischt. „Auch das Malen solcher verwunschenen und fiktiven Landschaften macht mir zwischendurch Freude“, erklärt Jutta Fortmann-Könsen. Und hier deute sich bereits an, worum es geht: das Uneindeutige, das Neue, das Unerwartete.

Die dritte und wichtigste Säule fußt auf dem Hang der Malerin zum Ausprobieren: „Ein besonderer Schwerpunkt in meinem Arbeiten ist das Experimentieren mit gegossenen und gemalten Farben in Kombination mit verschiedenen Untergründen. Dadurch entstehen zusätzliche Strukturen und es ergeben sich ganz besondere Effekte“, erklärt sie. Dabei kommen die Hintergründe wahrlich nicht von der Stange: Marmor, Mehl, Spachtelmasse oder sogar Kaffeesatz. Je nach Untergrund sei das Ergebnis ein vollkommen anderes. Doch nicht nur der Untergrund, sondern auch die Maltechnik variiert von Bild zu Bild: „Meist nehme ich den Pinsel, aber oft weiche ich auch aus und benutze den Schwamm, einen Lappen oder auch meine Hände“, gewährt sie Einblick in den Prozess. Ab und an gieße sie die Farben auch direkt auf das Bild. „Ich lasse mich von meinem Gefühl und meinem Farbempfinden leiten.“

Alles in allem brauche sie die Abwechslung einfach: „Wenn ich das nicht hätte und von der Technik her immer gleich malen würde, würde ich mich schnell langweilen“, weiß sie. „Einfach immer dasselbe wäre eintönig.“ Doch bei allem Werken, gleichgültig mit welcher Technik, möchte Jutta Fortmann-Könsen die Betrachter auch fordern. „Meine Bilder sollen nicht einfach nur schön sein.“ Alle seien nicht ganz eindeutig, hätten gerade bewusst keine Titel und öffnen sich den Betrachtern so eher auf den zweiten Blick.

„Es ist mir ein wichtiges Anliegen, dem Betrachter durch die Offenheit meiner Malerei die Gelegenheit zu geben, sich in die Bilder hineinzusehen und die Fantasie dabei anzuregen und zu entfalten.“ Die Malerin möchte einfach nicht zu viel vorwegnehmen, sondern sehen, wie die Menschen ihre ureigene Kreativität in die Werke legen.

Weitere Informationen

Die Ausstellung der Werke von Jutta Fortmann-Könsen unter dem Titel Triart ist von Dienstag 27. Oktober, bis Donnerstag, 17. Dezember, im Café des Bürgerhaus Mahndorf am Mahndorfer Bahnhof 10 zu sehen.