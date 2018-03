Jeder soll jeweils nur drei Punkte vergeben, zur Auswahl stehen über 30 Entwürfe von den Jugendlichen. Die Skizzen mit den meisten Punkten werden bei einem Graffiti-Projekt der Oberschule Kurt-Schumacher-Allee (KSA) berücksichtigt, das die Rückwand des „Weißen Hauses“, also des ehemaligen Mütterzentrums, verzieren soll. Ein Bild mit einer Größe von über 60 Quadratmetern soll entstehen.

Vor drei Jahren startete Lehrerin Nadin Semrau die Schul-Verschönerungs-AG. Die Aktiven stellten als erstes zusätzliche Müllbehälter auf. Ein geplantes Graffiti-Projekt der AG scheiterte. Semrau und ihre Schülerinnen und Schüler ließen sich aber nicht entmutigen. Mit Unterstützung von Schulsozialarbeiterin Natalie Karich, Bernd Siegel und Dirk Stöver wird nun ein Graffiti-Projekt gestartet. Siegel und Stöver hatten 5000 Euro von insgesamt 50 000 Euro Globalmitteln 2018 des Beirats Vahr für ­Jugendbeteiligung reserviert. Mit 3000 Euro unterstützen sie nun das Graffiti-Projekt der KSA. Stöver und Siegel hoffen, über Projekt­beteiligungen junge Menschen in der Vahr zu finden, die im Quartier aktiv mitwirken möchten und dafür neben Rat und Tat auch finanzielle Unterstützung erhalten sollen. Von den verbleibenden 2000 Euro soll in diesem Jahr ein Jugendprojekt unterstützt werden, in dem aus Paletten Möbel ­ent­stehen sollen. Solche Möbel, zum Beispiel Sessel und Bänke, können auch im Stadtteil ­aufgestellt werden. Der Quartiersmanager und der Beiratssprecher unterstützen die beiden Projekte, weil eigene Ideen von ­Jugendlichen im Stadtteil bisher fehlen.

Adem Sahantürk, gestaltender Künstler von ATX Artworx, nicht nur bekannt durch seine Wandmalereien im und für das ­Viertel, ist mit im Boot im KSA-Graffiti-Projekt und notiert die Entwürfe mit den meisten Punkten. „Wir werden aus den Motiven eine Naturszene entwerfen. Dabei können Motive in den Vorder- oder Hintergrund gerückt werden, können größer und kleiner werden, und wir werden sie ergänzen. Um Entwürfe, die dazu passen und die Szene vervollständigen“, erklärt Adem Sahantürk.

„Wir müssen uns nach dem Wetter richten“, wehrt Sahantürk eine Frage ab, die Nadin Semrau aufnimmt: „Wenn es trocken ist, fangen wir damit an, den Hintergrund zu machen.“ Damit ist auch Natalie Karichs Ansinnen verschoben, schon einen Termin für die Einweihungsfeier zu finden. Sahantürk ist für jede Art des Gestaltens offen: „Wir sprühen nicht nur. Wir haben auch Pinsel, und manchmal ist es am besten, mit den Händen zu malen, das gibt eine interessante Struktur.“

Hingucker für Spaziergänger

Oliver Pertzsch, ein Lehrer, der sich des Schulgartens angenommen hat, hat vor der zu gestaltenden Wand schon einige Beete angelegt und zur Regenwassernutzung riesige Wassersammler an die Fallrohre gestellt. „Es wäre schön, wenn etwas entsteht, dass die Fußgänger, die den Gehweg benutzen, gerne anschauen“, wünscht sich Dirk Stöver, und sein Wunsch hat gute Chancen, in Erfüllung zu gehen. 13 Schülerinnen und Schüler zählt Nadin Semrau zum festen Kern der Schul-Verschönerungs-AG, doch an den Aktionen beteiligen sich oft sogar 28 bis 30 Aktive. Treffen dieser AG sind montags zwischen 13 und 16 Uhr. Für die Graffiti Aktion rechnet Semrau mit drei bis vier Tagen Arbeit an der Wand und das parallel in unterschiedlichen Gruppen.

Aden Sahantürk entwickelt in seiner Fantasie schon Szenen und möchte Heimisches berücksichtigen. Das könnten die Raupe und der Maulwurf, Spatzen, Finken oder Meisen, Blumen und Büsche, Schmetterlinge oder die Katzen sein. Alles in einer Höhe von zweieinhalb Metern nahezu 30 Meter lang. Davor dürfen Ranken die Regenwasserbehälter erobern und Blüten in den Beeten sprießen. Eine Aktion der Schul-Verschönerungs-AG, die dem Stadtteil zugute kommt.