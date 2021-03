Geesche Decker in Hemelingen freut sich, nun "in der Beratung mehr in die Tiefe gehen zu können". (PETRA STUBBE)

„Das ist eine große Hilfe, dass wir nun mehr Zeit für die anstehende Arbeit haben“, zeigt sich Dorit Andrea Lamprecht von der Ankommen-im-Quartier- (AiQ)-Beratungsstelle in der Vahr regelrecht begeistert von der Aufstockung der Gelder. Die Sozialsenatorin hat zusätzliche Mittel in Höhe von 235.000 Euro freigegeben, was den Beratungsstellen nun erlaubt, Ganztagesstellen zu schaffen.

Und Dorit Andrea Lamprecht hat nun auch mehr Zeit für Termine: „Meist sind es Sachen, die nicht auf die lange Bank geschoben werden können und nun können wir einen ganzen Beratungstag mehr anbieten.“ Außerdem könne sie nun proaktiver handeln, zum Beispiel schauen, ob jemand in eine Mutter-Kind-Gruppe gehen könnte. Oder wenn Frauen nicht richtig lesen und schreiben können – „dass sie das lernen können und ich für sie eine Kinderbetreuung finde“. Sie sehe die Problematiken und könne schauen, dass die Menschen Unterstützung erhalten: „Und nicht erst, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist.“

Hilfe zur Selbsthilfe bietet sie an und das beinhaltet auch, dass die Hilfe Suchenden eventuelle Anträge bei ihr im Büro ausfüllen: Ihr Ziel sei dann, die Fragen zu übersetzen und zu erklären: „Das dauert natürlich länger und dem kann ich mit 20 Stunden nicht gerecht werden.“ Nun gehe sie auf 30 Stunden, eine derzeit ausgeschriebene Stelle soll weitere zehn Stunden beinhalten. „Ich biete nun ein telefonisches Sprachcafé“, sagt sie, dafür bekämen interessierte Frauen Vokabeln und Texte zugeschickt: „Es geht auch darum, den Kontakt zu halten. Und die Frauen zu ermutigen, in der Woche in der deutschen Sprache zu bleiben.“ Sie hoffe nun, das ausbauen zu können: „Für mich ist das entlastend, ich kann mich dem einzelnen Menschen nun besser zuwenden. Der Beratungsbedarf ist da, wir haben einen stetigen Zulauf.“

Bis vor Kurzem war Anna Lazareva je zur Hälfte für die AiQ-Beratungsstellen in Kattenturm und im Schweizer Viertel in Osterholz zuständig. Nun kann sie sich voll auf das Schweizer Viertel konzentrieren, die Stelle in Kattenturm wird derzeit ausgeschrieben. Viel Vernetzungsarbeit habe sie in Kattenturm betrieben, sagt sie, digital und telefonisch habe sie Kontakt halten können – eine wichtige Arbeit, denn: „Wenn man vernetzt ist, ist das die halbe Miete“, danach komme die andere Hälfte, die Beratung. Dort ging es häufig um „Digitalisierung.“ Es seien eher niedrigschwellige Themen gewesen, etwa wenn eine Behörde eine Kopie per E-Mail haben wollte: „Das kostet Zeit“, sagt sie.

Ein anderes Thema, das von den Klienten häufig zur Sprache kam, war das Thema „Nachhilfe“: „Besonders die Eltern aus bildungsfernen Haushalten waren da aufgrund der Digitalisierung überfordert. Die Kinder bekamen Tablets von der Schule, doch viele Haushalte haben ja keinen Computer.“ Auch sei es um Anträge für Arbeitslosengeld gegangen, weil die Menschen aufgrund von Corona den Job verloren haben. „Und danach dann Bewerbungen, die laufen ja vielfach online.“

Nun ist sie ganz für das Schweizer Viertel zuständig und sie freut sich auf mehr Vernetzungsarbeit: „Dann kann ich mich auch regelmäßig mit den einzelnen Akteuren im Stadtteil verabreden und regelmäßig Quartierssitzungen besuchen.“ Und an Schulungen könne sie nun auch teilnehmen. Auch persönlich sei es nun einfacher: „Ich bin ja nicht die Einzige, die zwei Teilzeitstellen hatte. Da musste ich dann immer umschalten.“ Deshalb freue sie sich, nun eine volle Stelle zu haben, um darin all ihre Energie einbringen zu können: „Das ist für mich als Person besser, aber auch für den Stadtteil.“

Auch für Geesche Decker von der AiQ-Beratungsstelle in Hemelingen hat die Aufstockung Vorteile: „Für mich bedeutet das, dass ich nicht mehr alleine bin, sondern einen zweiten Mitarbeiter habe.“ Mit ihrem neuen Kollegen Oscar Corman könne das Beratungsangebot nun besser aufgeteilt werden. „Ich habe das Gefühl, durch die zusätzlichen Stunden in der Beratung mehr in die Tiefe gehen zu können, ich kann mehr auf den Einzelfall eingehen“, sagt sie. Sechs zusätzliche Stunden kann sie nun nutzen, um Prozesse zu begleiten und die Menschen zu „empowern“. Das sei bei so wenigen Stunden nicht so einfach gewesen, die Leute zu ermuntern, selbstständig zu handeln. Außerdem könne sie nun andere Themen in die Beratung einbringen – Orientierung im Alltag etwa oder Freizeitgestaltung: „Eine menschliche Ebene zu finden, erhoffe ich mir.“

In ihre Beratung kämen häufig Menschen mit Briefen, die sich nicht verstünden: von Behörden, Banken, Versicherungen oder von Telefonanbietern. Zudem habe sie das Gefühl, dass es zuweilen eine Verkettung verschiedener Probleme gebe: „Die Menschen verstehen die Briefe nicht, etwa vom Jobcenter oder zum Thema Unterhaltszahlungen, dann gibt es Rückforderungen und dadurch entstehen finanzielle Probleme.“ Oft gehe es auch um die Familie, etwa um Kitaplätze oder um die Anerkennung von Dokumenten aus dem Ausland.

Grundsätzlich wünscht Decker sich, die Menschen ganzheitlich begleiten zu können. „Ein wenig links und rechts schauen und andere Angebote vermitteln.“ Nun bietet sie zum Beispiel ein Sprachcafé an, denn: „Ich merke schon, dass es auch den Familien zugutekommt, wenn es für die Menschen andere Beschäftigungsmöglichkeiten gibt. Um auch ein wenig mehr rauszukommen.“

Zur Sache

Elf Beratungsstellen

Wenn durch die Corona-Pandemie Fragen offen bleiben, weil sich Beratungsangebote und die Erreichbarkeit der Ämter geändert haben, dann ist guter Rat teuer. Besonders Geflüchtete aus Übergangswohnheimen sind auf Beratungsangebote angewiesen und deshalb hat die Deputation für Jugend, Soziales und Integration auf Initiative von Sozialsenatorin Anja Stahmann 235.000 Euro zum Ausbau der Beratungsstellen freigegeben.

Elf Beratungsstellen gibt es in verschiedenen Stadtteilen Bremens, acht Ankommen-im-Quartier-(AiQ)-Stellen des Amtes für Soziale Dienste und drei Stellen namens „Unterstützung im Quartier“ (UiQ) der Inneren Mission. Ab diesem Monat soll mit dem Geld bis zum Jahresende eine Aufstockung von insgesamt elf halben auf volle Stellen finanziert werden.

„Diese Beratungsstellen haben einen sehr guten Zugang zu den Familien und genießen dort ein hohes Vertrauen", sagte Senatorin Stahmann in einer Mitteilung. Daher seien sie "auch in Fragen der Corona-Pandemie wichtige und hoch glaubwürdige Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zur Vermittlung von Informationen zum aktuellen Ausbruchsgeschehen und zur Prävention". Zudem sei der Beratungsbedarf angewachsen, weil sich Beratungsangebote und Erreichbarkeit der Ämter durch die Pandemie verändert hätten. Aber auch unabhängig von der pandemischen Lage ist in den vergangenen Jahren der Beratungsbedarf kontinuierlich angewachsen.