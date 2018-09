Die Hip-Hop-Formation Solid begeisterte das Publikum. Die Delmenhorster Gruppe tanzt in der Streetdance-Bundesliga und hat schon zahlreiche Turniersiege verbucht. (fotos: PETRA STUBBE)

Hemelingen. „Ich bin sehr zufrieden, noch nie hatten wir so viele Besucher“, freut sich die Hemelinger Stadtteilmanagerin Birgit Benke auf dem „Hevie“ genannten Stadtteilfest „Hemelinger Vielfalt“ im Tamra-Park. „Die Mischung passt, das Programm ist abwechslungsreich, es ist familiär, und es fehlt an nichts.“

An zwei Tagen lud das Hevie ein, bei Sport, Musik und Tanz die verschiedenen Infostände zu besuchen und sich über die vielfältigen Möglichkeiten zu informieren, die die fünf Ortsteile Arbergen, Hastedt, Hemelingen, Mahndorf und Sebaldsbrück unter dem Motto „Fünf Teile sind das Ganze“ bieten. Ein Schwerpunkt bildete dabei auch das Thema Umwelt. „Das Bilderbuchkino, das wir hier zeigen, behandelt auch Umweltfragen “, sagt die Sebaldsbrückerin Laura Bartels, Auszubildende zur Fachangestellten für Medien und Information bei der Stadtbibliothek Bremen. Zusammen mit der Hemelinger Leselust zeigt sich die Stadtbibliothek Hemelingen in der Umweltjurte, wo sich alles um die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit dreht. „Wir machen dann auch ein Quiz für die Kinder, die dann etwas gewinnen können.“ Doch allzu schwer wird das Lösen der Aufgaben nicht sein, denn: „Die Bücher geben die Antworten.“

Eine Antwort auf drängende Fragen des Verkehrsaufkommens kann auch ein Lastenfahrrad sein. Mit „Fietje“ bietet der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) nun die Möglichkeit, sich solch ein Lastenfahrrad auszuleihen: „Das Projekt fing im März mit drei Rädern an, die nun im Viertel, in Findorff und Vegesack stehen“, erklärt Hannah Simon vom ADFC. „Und nun soll es auch in der Neustadt, in Schwachhausen und eben auch in Hemelingen losgehen.“ Das Rad wird dann ab Oktober am Bürgerhaus Hemelingen stehen und kann dann kostenlos bis zu drei Tage lang ausgeliehen werden. Es ist lediglich notwendig, sich unter www.fietje-lastenrad.de zu registrieren. Und noch etwas Besonderes bietet der umweltfreundliche Service: „Das Rad wird ein ,Bakfiets’ genanntes E-Bike sein“, verrät die Findorfferin Hannah Simon. Und dass die Ausleihe Fietjes kostenlos ist, sei auch der Förderung durch das Bundesministerium für Umwelt zu verdanken, ergänzt ihre aus Horn stammende Kollegin Kristin Klimbert. „Wir suchen aber auch noch nach Sponsoren wie Firmen, Beiräte und Privatpersonen, denn die Wartung der E-Bikes kostet pro Jahr um die 1000 Euro.“

Völlig kostenfrei ist hingegen das Angebot der Bürgerhäuser Hemelingen und Mahndorf, die gemeinsam das Kulturzelt betreiben. „Hier kann jeder Interessierte seinen eigenen Kulturbeutel bemalen, außerdem bieten wir Kinderschminken an“, sagt Praktikantin Josefine Zagermann aus Findorff. Und Johanna Pook, die gerade ein Freiwilliges Kulturelles Jahr absolviert, ergänzt: „Das Bürgerhaus Mahndorf hat eine Bonbonwurfmaschine und wenn ein Kind einen Bonbon fängt, bekommt es einen Aufkleber.“

Ein Hahn für Hemelingen

Derweil zeigen diverse Tanzformationen auf der Bühne den Besucherinnen ihr Können, darunter mit der Delmenhorster Hip-Hop-Formation Solid auch echte Bundesligisten. Und Hip-Hop hat natürlich auch Immo Wischhusen alias „Flowin Immo“ auf dem Kasten, der mit seiner „Komplette Palette“ im Ausstellungszelt vertreten ist. „Die Komplette Palette wird gut angenommen und das macht Sinn, das fortzusetzen“, sagt er über das Projekt, das noch bis zum 15. September andauern wird. „Die Bar bleibt aber bis Ende September“, sagt er noch, bevor er einen Wunsch äußert: „Eine Genehmigung für die nächsten drei Jahre wäre schön, die Befürchtungen wie Müll und Lärm haben sich nicht bestätigt.“ Denn die jährliche Verlängerung gebe keine Planungssicherheit, einige Bands könnten dann zum Beispiel nicht mehr zusagen. „Ich habe oft genug bewiesen, dass die Bedenken unbegründet sind“, findet der Künstler.

Nicht mit musikalischer, sondern mit skulpturaler Kunst kann Delia Nordhaus aufwarten. Sie hat die Plastik „Hevieh“ geschaffen, die einen auf einem stilisierten Strohballen sitzenden Hahn darstellt. Dabei gleicht der Hahn dem Umriss des Stadtteils Hemelingen, das Federkleid gliedert sich in die fünf Ortsteile. „Das Hevieh ist bestellbar über das Stadtteilmarketing und es ist weiß oder auch bemalt erhältlich“, erzählt sie. Das Tier wird am 2. November einen besonderen Auftritt haben: „Dann wird der Hemelinger Kubiko-Preis fürs Ehrenamt vergeben und zum Preisgeld wird auch die Skulptur verliehen.“

In Frage für diesen Preis kommen sicherlich auch die Mitarbeiter vom Naturschutzbund (Nabu), die auf ihrem Gelände am Vahrer Feldweg in Sebaldsbrück aktiv sind. Mit einem Stand, wo mittels einer Luftpumpe ein Korken auf kleine Holzbrettchen geschossen werden kann, die bei Treffern die Antwort auf Fragen wie „Warum ist Butter ein Klimakiller?“ parat halten, versucht der Nabu, spielerisch auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Außerdem zeigt der Nabu ein kleines Exemplar eines Biomeilers. „Der Kompost in dem Meiler entwickelt Wärme, und wenn man eine Schlauchschnecke hineinlegt legt, kann man bis zu 50 Grad heißes Wasser erhalten“, erklärt die Findorfferin Jessica Wildner, Projektleiterin für Klimaschutz. „So etwas kann übrigens jeder in seinem Kompost einrichten.“

Und ihr Kollege Torben Reininghaus aus Sebaldsbrück ergänzt: „Dafür planen wir auch, mit dem Trecker herumzufahren, um in der Nachbarschaft den Strauchschnitt abzuholen. Die Leute haben dann nicht den Weg, um die Äste loszuwerden und wir können es für unsere Anlage nutzen.“