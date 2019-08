Wenn es warm und lange hell ist, zieht es die Menschen nach draußen. Damit sind häufig aber auch negative Begleiterscheinungen verbunden, zum Beispiel Lärm und Müll. Der Ausschuss für „Bildung Soziales, Integration und Kultur“ des Beirates Hemelingen hat sich damit auf seiner jüngsten Sitzung befassen müssen.

Zu Beginn der Sitzung wurden Christa Komar (Grüne) und Alexander Schober (Linke) zur Ausschusssprecherin und Stellvertreter gewählt. Inhaltlich ging es konkret um den Spielplatz der Grundschule Mahndorf. Übereinstimmend sprachen Schulleitung und Anwohner davon, dass außerhalb der eigentlichen Öffnungszeiten Jugendliche den Spielplatz nutzten, Müll hinterließen und laut seien. Nun sollen für die Jugendlichen andere Orte gefunden werden. Bei der Suche sollen die Streetworker des Vereins für akzeptierende Jugendarbeit (Vaja) helfen und den Kontakt mit den Jugendlichen suchen, die sich auf dem Schulhof treffen.

Variante Spielplatz Hexensteig

Eine Möglichkeit, die ins Spiel gebracht wurde, ist der Spielplatz Hexensteig. Der Bau dieser Anlage verzögert sich allerdings, denn dort laufen unter anderem noch archäologische Untersuchungen. Ein Vorbild könnte die Kita Arbergen sein: Hinter dem Gelände steht bereits ein Unterstand für Jugendliche.

Keine Lösung gibt es für die vom Ausschuss geforderte Öffnung des Bolzplatzes der Kinderschule in Hastedt außerhalb der Öffnungszeiten. Die Schule lehnte bisher mit Verweis auf Vandalismus eine Öffnung des Fußballplatzes ab. Nun möchte die Bildungsbehörde vermitteln. Ende September wollen Schulleitung, Ortsamt, Bildungsbehörde und Ausschuss bei einem gemeinsam Ortstermin nach einer Lösung suchen.

Auf die kommende Sitzung dagegen hat der Ausschuss die Diskussion über eine bessere Ausstattung des Spielplatzes am Schosterboom verschoben. Zu diesem Termin sollen alle beteiligten Initiativen und zuständigen Behörden eingeladen werden.

Auch in anderen Stadtteilen gibt es immer weniger Konflikte zwischen Anwohnern und Besuchern von Spielplätzen. So hatten sich in Osterholz Anwohner über junge Erwachsene und Jugendliche beschwert, die einen Kita-Spielplatz als Treffpunkt nutzen. Auch dort beschwerten sich die Anwohner über Lärm, Müll und Vandalismus. Zuletzt musste dort die Polizei nach einer nächtlichen Ruhestörung den Spielplatz räumen.