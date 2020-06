Eigentlich waren die Arbeiten in der Westerholzstraße schon längst beendet, nun muss die Straße wieder aufgerissen werden. (PETRA STUBBE)

In der von Bäumen gesäumten Westerholzstraße stinkt es den Anwohnern. Eine Kanalbaustelle sorgt seit Oktober vergangenen Jahres für Ärger. Nun muss das beauftragte Tiefbauunternehmen zum bereits dritten Mal an der Baustelle nachbessern. Damit verzögert sich der Abschluss der Bauarbeiten weiter, müssen Anwohner weiter mit Einschränkungen leben.

Der Ärger der Anwohner in der Westerholzstraße kanalisiert sich in der Person von Gisela Fröhlich. Sie wohnt in der eigentlich idyllischen und ruhigen Weserholzstraße und sieht von ihrem Haus aus direkt auf die Ursache des Verdrusses: Eine Grube, die tief in den Boden reicht. Ein Loch, das eigentlich schon zugeschüttet war, denn eigentlich waren die Tiefarbeiten für diesen Abschnitt abgeschlossen. Die ehemalige Bürgerschaftsabgeordnete, die in Hemelingen für ihr engagiertes Auftreten bekannt ist, ist für viele Nachbarn die erste Ansprechperson. Sie sieht das Unternehmen Hansewasser in der Verantwortung.

Déjà-vu an Baugrube

„Seit Oktober ist die Westerholzstraße gesperrt und jetzt buddeln sie zum dritten Mal die Straße auf“, sagt Gisela Fröhlich. „Am vergangenen Freitag sollte die Straße geteert werden und seit Montag reißen sie sie wieder auf.“ Bereits Ende April, als die Baugrube ein erstes Mal geschlossen worden war, habe es ein Schreiben von Hansewasser an die Anwohner gegeben, dass die Baustelle wieder geöffnet werden müsse, weil der Wasser-Rücklauf im Kanal nicht ausreichend sei. Nun liegt offenbar erneut etwas im Argen.

„Es kann nicht sein, dass eine Firma genommen wird, die die Arbeiten nicht umsetzen kann“, kritisiert Gisela Fröhlich den Auftraggeber Hansewasser. Das Unternehmen ist in Bremen für die Kanäle der Stadt zuständig, gräbt aber nicht selbst, sondern schreibt Aufträge aus. Man könne bei einer Ausschreibung nicht immer nur das billigste Angebot nehmen, sagt Fröhlich.

Gisela Fröhlich ist ehemalige Bürgerschaftsabgeordnete und in Hemelingen für ihr engagiertes Auftreten bekannt. Sie kritisiert die Vorgehensweise von Hansewasser. (PETRA STUBBE)

Es sind aber nicht nur die Verzögerungen an der eigentlichen Baustelle, sondern auch die indirekten Auswirkungen der Kanalsanierung, die Fröhlich ärgern. „Die Bäume haben nicht einen Schuss Wasser bekommen, die werden im nächsten Jahr tot sein“, befürchtet sie mit Blick auf die Bäume, die zum Teil sehr nah an der ausgekofferten Baustelle stehen. Darüber hinaus habe die ausführende Firma vergessen, einen Kanal zu schließen. „Da sind die Ratten rausgekommen, die sich inzwischen draußen in den Gärten vermehren.“ Hinzu käme der Lärm der Rüttelmaschinen und der Pumpen, die für die Grundwasserabsenkung nötig sind. „Die Leute schlafen zum Teil auf der Couch im Wohnzimmer, weil der Lärm der rund um die Uhr laufenden Pumpen unerträglich ist.“ Mit den offenbar notwendigen Nachbesserungen hat sich die belastende Situation für die Bewohner nun verlängert.

Auf einer Länge von insgesamt 360 Metern saniert Hansewasser in der Westerholzstraße den Schmutz- und den Niederschlagswasserkanal. In einer sogenannten offenen Bauweise werden die alten Rohre aus den 50er-Jahren durch moderne Kunststoffrohre ersetzt. Dabei unterteilt das Unternehmen die Arbeiten in drei Bauabschnitte. Bisher verharren die Bauarbeiten allerdings im ersten Abschnitt.

„Ursprünglich hatten wir geplant, bis zum Oktober mit den Kanalarbeiten fertig zu sein“, sagt Arne Schmüser, zuständiger Ingenieur bei Hansewasser. „Jetzt werden wir kurz vor Weihnachten fertig und danach folgen die Arbeiten an der Straßenoberfläche, die sich voraussichtlich bis in den März hineinziehen.“ Die Baustelle brauche auch deswegen länger, weil die Telekom im Zuge der Bauarbeiten neue Kabel von der beauftragten Tiefbaufirma verlegen lasse.

Asphaltierung wohl in dieser Woche

Am heutigen Montag soll aber nun endgültig mit den Asphaltierungsarbeiten des ersten Bauabschnitts in der Westerholzstraße begonnen werden – vorausgesetzt eine erneute Kanalinspektion zeigt, dass nun alle Mängel ausgebessert sind. Schmüser erklärt, warum nachgearbeitet werden musste. „Nach den Arbeiten am Kanal und nachdem die Grube verfüllt ist, fährt man mit einer Kamera durch den Kanal und misst dabei auch das Gefälle.“ Zweimal seien dabei Absackungen festgestellt worden. Da es sich um Abwasserkanäle handelt, würden an diesen Stellen die Fäkalien stehen. Die Folge: Gestank aus der Kanalisation. Woran es allerdings lag, dass es zu den Absackungen kam, ist nicht einfach auszumachen. „Wir haben Baubeobachter vor Ort, die keine Indizien für schlechte Arbeit feststellen konnten“, so Schmüser. Letztlich seien es wohl kleinteilige handwerkliche Fehler, vermutet der Ingenieur.

Den Verdacht des fehlenden Know-hows der beauftragten Firma weist er zurück. „Es wird das wirtschaftlichste Angebot genommen“, bestätigt er. „Aber in die Ausschreibung kommt nicht jede Firma rein.“ Interessierte Unternehmen müsste Gütezeichen nachweisen und Mitglied in Fachverbänden sein sowie die eigene Expertise nachweisen. Dennoch: Dass an einem Kanal gleich zweimal nachgebessert werden muss, das sei sehr selten, so Schmüser. Auf die zusätzlichen Kosten angesprochen verweist Schmüser darauf, dass diese die Baufirma tragen müsse.

Nach Abschluss der Arbeiten soll die Westerholzstraße in einem neuen Gewand erscheinen. Unter anderem werden die nicht mehr nutzbaren Radwege entfernt und der Radverkehr auf die Straße gelenkt. Der Beirat hat außerdem Geld aus seinem Verkehrsbudget bereitgestellt, damit auch der derzeit nicht von den Arbeiten betroffene Kreuzungsbereich Kleine Westerholzstraße/Westerholzstraße an die neue Gestaltung angepasst werden kann.