Das Team um Stadtteilmanagerin Birgit Benke wirbt für das Hemelinger Schaufenster. (Gerhard Schulz/STADTTEILMARKETING HEMELINGEN)

Die Corona-Epidemie hat einigen Ladengeschäften schwer zugesetzt. Auch in Hemelingen sind Leerstände zu beobachten. Mit dem Projekt „Hemelinger Schaufenster“, das an diesem Freitag, 30. April, um 14 Uhr in der Föhrenstraße 8 startet, möchte das Stadtteilmarketing die leeren Auslagen nutzen, um Hemelinger Geschäfts- und Privatleuten eine Bühne für Ideen und Projekte zu geben.

Ziel des Hemelinger Schaufenster, das bis zum Ende des Jahres laufen soll, ist laut Auskunft des Stadtteilmarketings Hemelingen, die Kommunikation und Sichtbarkeit von Unternehmen, Künstlern, Dienstleistern und Bürgern zu fördern. Gleichzeitig sollen leer stehende Gebäude entdeckt und vermittelt werden. Thema wird außerdem die Sauberkeit unter dem Motto „Hemelingen räumt auf - Schluss mit schmutzig“ im Stadtteil sein.

Ab Mai Rahmenprogramm

Ab Mai wird das Rahmenprogramm im Hemelinger Schaufenster zu sehen sein, an dem sich Interessierte aktiv beteiligen können. Das Schaufenster ist in der Föhrenstraße 8 zu sehen, wo das Traditionsgeschäft Blumen Bechstein Ende vergangenen Jahres den Geschäftsbetrieb eingestellt hat.

In diesem Schaufenster oder vor der Haustür können, je nach Stand der Verordnungen, Unternehmen, Vereine, Institutionen, Künstler und Privatpersonen den Raum nach ihren Vorstellungen bespielen. Das Schaufenster kann tageweise als Hemelinger Gratis-Plattform für unterschiedliche Zwecke gebucht werden. Akteure aus der Stadtteilwirtschaft können laut Stadtteilmarketing ihre neuen Ideen oder Produkte ausprobieren und präsentieren.

Ausstellungsflächen im Schaufenster Hemelingen können unter https://www.freiraeume-hemelingen.de/hemelinger-schaufenster.html angesehen und gebucht werden. Eine telefonische Beratung oder Terminvereinbarungen sind außerdem unter der Telefonnummer 0176/438 490 76 oder 988 65 98 möglich. Weitere Informationen außerdem auf www.hemelingen-marketing.de.