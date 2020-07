Alle blicken zum Richtkranz, der jetzt auf den Bau fürs Sozialkaufhaus gesetzt wurde. Ende des Jahres soll das Gebäude übergeben werden. (PETRA STUBBE)

„Das wird ein Aushängeschild“, sagt Ortsamtsleiter Jörn Hermening, der eigens kurz seinen Urlaub unterbrochen hat, um dieses Ereignis mitzuerleben. Das zukünftige Aushängeschild wird das neue Sozialkaufhaus sein, das bald vom ehemaligen Eisenwarenladen Eisen-Werner in seine neuen Räume in der Hemelinger Bahnhofstraße umziehen wird.

Es gibt Bratwurst, Köfte und Cola, Reden werden gehalten und über allem schwebt an einem Kran der Richtkranz. „Lange hat es gedauert, doch jetzt geht es zügig“, sagt der Ortsamtsleiter. Schon vorher habe hier ein Secondhand-Laden seine Geschäfte gemacht, 15 Jahre sei das nun her, und dass nun das Sozialkaufhaus an gleicher Stelle bald seine Tore öffnet – super: „Und auch für die Hemelinger Bahnhofstraße ist das super. Ich glaube, das ist ein tolles Signal, dass das Sozialkaufhaus fertig wird“, sagt Hermening, bevor er auf weitere Vorteile des Gebrauchtkaufhauses zu sprechen kommt: „Ökologisch ist das natürlich auch gut und es gibt Arbeitsplätze für psychisch kranke Menschen.“

Geräumig und hohe Decken

Im Rohbau selbst präsentiert sich das zukünftige Kaufhaus geräumig und mit hohen Decken, eine breite Schaufensterfront wird den Flaneuren in der Hemelinger Bahnhofstraße neue, wenngleich auch gebrauchte Ansichten bieten. „650 Quadratmeter wird das neue Sozialkaufhaus haben, das sind 300 Quadratmeter mehr als bei Eisen-Werner“, berichtet Jobst von Schwarzkopf vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) über das Projekt, das bereits 2007 geplant wurde. „ Es gab die Auflage, dass der Neubau in Zusammenhang mit dem Altbau errichtet werden soll. Und es sollte ein soziales Projekt sein.“ Und für das soziale Projekt, das Kaufhaus für Secondhand-Mode, für gebrauchte Möbel und andere Dinge, soll der Innenausbau Ende des Jahres abgeschlossen sein – das Kaufhaus mit Café wird also als erste Räumlichkeit im ganzen Haus fertig sein, die übrigen darüberliegenden Wohnungen und Büros erst später: „Vom ASB werden dort Büros entstehen, aber auch Wohnraum für psychisch Kranke, da es mitunter schwierig ist, für diese Personengruppe Wohnraum zu bekommen.“

Auch Erkan Sacma, Geschäftsführer bei der Sacma Unternehmensgruppe und Generalunternehmer bei diesem Bauprojekt, ist von dem Bau, der als Niedrigenergiehaus konzipiert ist, angetan: „Wir haben ein besonderes Ereignis zu feiern“, sagt er, „das ist ein Meilenstein. Ende des Jahres wollen wir den Bau komplett übergeben.“ Schon immer habe er sich gewünscht, etwas mit der Stadt zu entwickeln: „Ich fühle mich mit Hemelingen verbunden, das ist eine Herzensangelegenheit.“ Außerdem wolle er den Stadtteil prägen – sowohl durch die Erscheinung des neuen Gebäudes als auch durch das Programm. Zum Thema Wohnen sagt er: „Wir wollen auch junge Berufseinsteiger und Studenten haben und Wohngemeinschaften.“

Ungewöhnlich sei es, dass drei Träger an diesem Projekt beteiligt seien und diese Träger sich dann auch noch vertragen würden, meint Jobst von Schwarzkopf. Neben dem ASB sind das die Gröpelinger Recycling Initiative und der Beschäftigungsträger Pro-Job. Und was neben dem harmonischen Miteinander noch wichtig sei: „Dass wir mit dem Secondhand-Laden den ökologischen Gedanken würdigen und uns um die Integration von psychisch Kranken und Langzeitarbeitslosen kümmern.“ Zwölf bis 15 Personen arbeiten durchschnittlich im Sozialkaufhaus, „und ohne Unterstützung vom Amt für soziale Dienste und dem Jobcenter wäre das nicht gegangen. Wir verstehen das ganze als Inklusionsprojekt“. Eisen-Werner soll übrigens bleiben, kann Jobst von Schwarzkopf verkünden: „Dort werden wir Werkstätten einrichten, die öffentlich zugänglich bleiben sollen. Und auch das Interieur soll erhalten bleiben.“ Den Januar 2021 peilt er für den Umzug in die neuen Räume an, „und wir hoffen, im Februar Einweihung feiern zu können“. Mit diesen Maßnahmen möchten auch die Träger die Hemelinger Bahnhofstraße aufwerten und weiteren Leerstand verhindern. „In unserem Sozialkaufhaus wollen wir auch Lesungen und andere Kulturveranstaltungen sowie Kickerturniere anbieten“, erzählt er, „außerdem wollen wir Raum für Begegnungen schaffen für Stadtteilinitiativen, die ökologisch arbeiten. Die größere Fläche ist auch wegen Corona interessant, das sollte man immer im Auge behalten.“

Generalunternehmer Erkan Sacma begrüßte die Gäste beim Richtfest. (PETRA STUBBE)

Andreas Kaireit von Pro-Job betont ebenfalls die Besonderheit, dass drei Träger mit drei unterschiedlichen Betriebskulturen so gut zusammenarbeiten. „Arbeitsmarktpolitik, verbunden mit Umweltschutz und einem breiten Angebotsspektrum für die Bürger – das ist der Mehrwert, der für den Stadtteil entsteht“, fasst er die Zielsetzung zusammen. „Zusammen mit dem Café ist das ein Potenzial, ein Pfund für die Bürger.“ Der Betrieb des Ladens sei dabei der Aufhänger, um auf Bedürfnisse aus dem Stadtteil zu reagieren. So gebe es beispielsweise ein Nähprojekt, wo sich Frauen, die wenig Deutsch sprechen, zwei Mal in der Woche treffen könnten. Dann reden sie miteinander und das alles in den Verkaufsräumen des Sozialkaufhauses. „Das war ein Wunsch aus dem Stadtteil“, sagt Andreas Kaireit. Solche Projekte, die meist durch Mittel des Europäischen Sozialfonds, durch das Landesprogramm Los sowie durch Beirats- und Stadtmittel finanziert würden, seien in seinen Augen eine „herausragende Leistung, und diese Förderung und Ideen so zu verknüpfen, dass ein Projekt daraus wird.“ Heinz Hoffhenke (CDU) vom Hemelinger Beirat meint: „Das ist ein tolles Objekt, auch mit dem Altbau. Lange hat es gedauert, das Feuer hat uns geschockt. Wir haben Glück, dass der Bau Ende des Jahres fertig sein wird.“ Er sieht den Standort des neuen Sozialkaufhauses als Tor zu Hemelingen – „das Gebäude hier, das fällt schon auf.“