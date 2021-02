Ein Koordinierungsausschuss darf Sitzungen vorbereiten, aber keine Entscheidungen treffen, stellt das Verwaltungsgericht klar. Denn der Ausschuss tagt unter Ausschluss der Öffentlichkeit. (Frank Thomas Koch)

Der Beirat Hemelingen muss seinen Koordinierungs- und Finanzausschuss neu organisieren – die bisherige Sitzungspraxis bewertete das Verwaltungsgericht Bremen als Rechtsverstoß. Dass die Klage ein Beiratsmitglied aus dem Stadtteil eingereicht hatte, ließ in der jüngsten Sitzung die Emotionen hochkochen.

Der Kläger heißt Uwe Janko. Er sitzt als Einzelvertreter der FDP im Beirat und hatte sich daran gestört, dass in dem nicht-öffentlich tagenden Ausschuss teilweise etwa einfache Bauanträge, die Vergabe von Restmitteln am Jahresende und die Überweisung von Themen an weitere Ausschüsse behandelt wurden. Als Einzelvertreter hatte Janko kein Stimmrecht, er durfte nur beratend an den Sitzungen teilnehmen. Darin sah Janko eine Verletzung seiner Rechte als Beiratsmitglied.

Verstoß gegen das Ortsbeirätegesetz

Das Verwaltungsgericht hat ihm nun in einigen Punkten Recht gegeben. Laut Urteil ist die in der Geschäftsordnung angelegte Vermengung von Sachthemen im Koordinierungsausschuss nicht mit dem Bremer Ortsbeirätegesetz vereinbar.

Das Gericht bezieht sich dabei auf den nicht-öffentlichen Charakter; daraus folgt für das Gericht: Ein Koordinierungsausschuss darf Sitzungen vorbereiten, aber keine Entscheidungen treffen. „Nur hinsichtlich einer solchen Vorbereitung ist die Durchbrechung des Grundsatzes der Öffentlichkeit legitimiert.“

Dieser Grundsatz werde auch dadurch nicht wiederhergestellt, dass eine Entscheidung, getroffen in einer „nicht legitimierten nicht-öffentlichen Sitzung“ im Anschluss in einer öffentlichen Sitzung vom Beirat beschlossen wird. Das war in Hemelingen zum Beispiel bei der Vergabe von Restmitteln geschehen. Soweit das juristisch-sachliche Urteil.

Eine ganz andere Dynamik entfachte diese Rechtsprechung im Beirat. Beiratssprecher Uwe Jahn (SPD) war anzumerken, dass ihm die Art und Weise, wie das Verfahren zustande kam, zu schaffen macht. „Wir haben eine Gewaltenteilung, wenn das Gericht diese Entscheidung trifft, dann müssen wir das so umsetzen“, hob er zunächst an.

Es sei aber eine Unverfrorenheit, dass ein Beiratsmitglied dem Beiratssprecher mit einer Klage Ordnungsgeld und -haft androhe. „Und sich vorher weigert, überhaupt mit mir zu sprechen. Damit ist für mich das Tischtuch zerschnitten“, machte Jahn klar. Unterstützung bekam er von de anderen Fraktionen im Beirat.

Ralf Bohr (Grüne) wies auf ein kurioses Element des Urteilsspruchs hin: „Wir dürfen nicht beraten, müssen aber nicht-öffentlich tagen, wie sollen wir das machen?“ Tatsächlich sieht das Beirätegesetz zwingend einen Koordinierungsausschuss mit nicht-öffentlichen Charakter vor. Nur: Was soll in diesem besprochen werden, wenn dort nicht beraten werden darf? So die Frage, die man sich jetzt in Hemelingen stellt.

Neuordnung unausweichlich

Auch Harry Rechten (Linke) befürchtet, dass das Urteil die künftige Arbeit des Beirats erschweren wird. „Wenn wir nun alle internen Diskussionen zu Anträgen, zum Beispiel in einer Beiratssitzung machen, dann bekommen wir weniger Anträge durch, da wird einiges hinten runterfallen.“ Christian Meyer (CDU) meinte: „Was passiert ist, war völlig unnötig. Wenn man keine Stimme im Koordinierungsausschuss hat, hat man trotzdem eine im Beirat.“

Der so vielfach Gescholtene ließ die Einwände der anderen Stadtteilpolitiker nicht gelten. „Grüne und SPD waren es, die das Ortsbeirätegesetz aus der Taufe gehoben haben, und wenn man jetzt meint, dass man in einem Koordinierungsausschuss Sachthemen entscheiden kann: das geht nicht.“ Ihm sei es bei der Klage um mehr Transparenz gegangen. „Das nicht-öffentlich entschieden wird, das hat das Gericht jetzt unterbunden.“ Daraufhin erntete er Widerspruch von Nurtekin Tepe (SPD). „Sie haben geklagt, weil sie kein Stimmrecht hatten und nicht für die Öffentlichkeit!“ Janko argumentierte weiter: Der Blick in andere Stadtteile zeige, dass es woanders auch funktioniere. „Warum das also nicht in Hemelingen funktionieren sollte, verstehe ich nicht.“

Konkrete Auswirkungen des Urteils zeichnen sich schon jetzt ab: Die Sitzungen des Koordinierungsausschusses wurden abgesagt. Kurzfristig soll ein neuer, öffentlich tagender Ausschuss, die Aufgabe übernehmen. Gleichzeitig wurde eine außerordentliche Beiratssitzung einberufen, um Argumente für die Begründung der Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts zu sammeln. Der Termin ließ sich leicht finden: Die Sitzung ersetzt das obsolet gewordene Treffen des Koordinierungsausschusses.

Zur Sache

Begrenzte Entscheidungsgewalt

Das Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter wurde in den vergangenen Jahren immer wieder novelliert. Die Rechte der Stadtteilgremien gegenüber den Behörden wurden gestärkt. So können die Beiräte beispielsweise seit zwei Jahren senatorische Behörden verpflichten, auf Verlangen des Beirats Vertreter in ihre Sitzungen zu schicken. Auf dem Rechtsweg haben sich die Beiräte außerdem eigene Budgets für verkehrslenkende Maßnahmen im Stadtteil erstritten. Echte Entscheidungsgewalt haben die Bremer Beiräte allerdings nach wie vor in nur wenigen Fragen, zum Beispiel bei der Benennung von Straßen und Plätzen.

