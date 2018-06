Was die in Scheeßel beim Hurricane-Festival können, können wir schon lange, meinte Projektleiter Thomas Prieser von der Hemelinger Stadtteilstiftung beim Bürgerbrunch in Hemelingen. Trotz des immer wieder aufkommenden Nieselregens ließen sich die Gäste und Organisatoren die Stimmung nicht vermiesen.

Fleißige Helfer und Helferinnen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) hatten pünktlich die Bierzeltgarnituren vor dem alten Rathaus in Hemelingen aufgebaut Wegen der Fußball-Weltmeisterschaft waren diese Sitzgelegenheiten knapp geworden, aber spontan half das Aladin von der anderen Seite aus.

Der 7. Bürgerbrunch wurde vom 1. Vorsitzenden der Stadtteil-Stiftung, Ullrich Höft, eröffnet. Fast 40 Tische waren mit jeweils acht Personen besetzt, etwa 300 Gäste waren damit auf der Wiese vor dem alten Rathaus versammelt. Mit ihrer Teilnahmegebühr spülten die Hemelinger wieder etwas Geld in die Stiftungskasse. Die Gäste hatten ausreichend Essen mitgebracht, das auch fleißig mit den Besuchern an Nachbartischen geteilt und getauscht wurde.

Das Kulturprogramm trug zum rundum gelungenen Fest bei. Eine Musikgruppe aus dem Übergangswohnheim Grünes Dorf Arbergen spielte Musik aus ihrer Heimat, es wurde improvisiert, manche Musikstücke hatten auch rockigen Charakter.

Pünktlich um 12.15 Uhr übernahm dann die Dixieband Tuba Libre, die unermüdlich und trotz weiterer Schauer den Gästen zwei Stunden einheizte. Der Verein Impuls hatte ein Quiz rund um den Ball erarbeitet. Der junge David Vollert verzauberte das Publikum mit seiner Mentalmagie und brachte viele Besucher zum Staunen. Aufgrund des Wetters konnte der Tischkicker nicht aufgebaut werden, schade, denn das Thema war in diesem Jahr „Rund um den Ball“. Die Kinder wussten sich zu helfen, schnappten sich Fußbälle und kickten auf der Rasenfläche.

Die meisten Tische waren zum Thema bunt geschmückt. Die Jury – Projektleiter Thomas Prieser, der Vorstandsvorsitzende der Stadtteil-Stiftung, Ullrich Höft, und Stadtteilmanagerin Birgit Benke – hatten es wieder schwer, zu entscheiden, wer den schönsten Tisch dekoriert hat. Der erste Preis ging an den Tisch „Bürger gegen Giftmüll“, weil es viele kleine, liebevolle Details zu sehen gab. Beispielsweise waren die Eier und die Konfitüre in Deutschland-Farben gestaltet. Die Bürger gegen Giftmüll bekamen acht Karten für eine Kabarett-Veranstaltung, gestiftet vom Kulturbüro Bremen-Nord. Drei Tische erhielten als 2. Preis Gutscheine vom Hansa Carré: die Frauen der Sportvereinigung Arbergen/Mahndorf, das Familienzentrum Mobile mit der Quartiersmanagerin und das Stiftungsdorf Arberger Mühle, das sogar zwei Tische besetzt hatte.

Außerdem waren Hemelinger Vereine und Gruppen beim Bürgerbrunch dabei, wie Ortsamtsleiter Jörn Hermening mit Freunden und Familie, das Stadtteilmarketing, das Übergangswohnheim Arbergen, Vertreter des Jugendfreizeitheims Hemelingen, der Jugendbeirat und Parteien, der ASB und Impuls. Viele sind dem Bürgerbrunch seit Jahren treu. Die Gäste bedankten sich bei Thomas Prieser für die gelungene Organisation. Und wie immer gilt nun: Nach dem Brunch ist vor dem Brunch.