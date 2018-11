Auftritt für das Stadtteilfest: Elvira Blümel alias Birgit Neemann auf der Bühne vom „Kindertheater Maulwurf Grabowski“. (PETRA STUBBE)

Das gemeinsame Feiern am Bürgerhaus Hemelingen in der Godehardstraße macht das Stadtteilfest erst so attraktiv. War das Stadtteilfest des Schweizer Viertels am Vortag noch in himmlischen Sturzbächen und Fluten ertrunken, hätten die Hemelinger höchstens über zu wenige Sonnenschirme klagen können.

Traditionell wendet sich das Hemelinger Fest nachmittags vor allem an die Kinder. Edna Lüttmann, ehemals für die Angebote an Kinder und Jugendliche des Bürgerhauses zuständig, kam zum Winterende aus der Elternpause, kümmerte sich um das Festprogramm und übernahm gleich stellvertretend für die erkrankte Eva-Maria Ehlers die Leitung des Bürgerhauses. Das Angebot, das Lüttmann trotz Mehrfachbelastungen aus dem Hut gezaubert hat, ließ nichts vermissen. Vielleicht ein Trick, auf jeden Fall ein Glücksgriff war die Einbindung von Studenten der Kommunikations- und Freizeitwissenschaft.

Freizeitwissenschaftler bieten den Seeräuberpass an: Nathalie Mast, Katharina Plott, Nazin Önen, Swettlana Holzmann und Birte Kommnick. (PETRA STUBBE)

Drei zusammenhängende, ebenso durchdachte wie spaßige Angebote hatten die Studis auf der grünen Wiese an die Kinder. Zuerst erwerben die Kinder den Seeräuberpass bei Nathalie Mast, Katharina Platt, Nazim Önen, Swetlana Holzmann oder Birte Kimmnik, den Studentinnen des Piratenschiffs. Mit dem Pass, in dem die Leistungen quittiert werden, gilt es beim Piratenschiff eine Augenklappe oder einen Säbel zu basteln. An der zweiten Station gilt es Mutproben zu bestehen angesichts erschreckender Kanonenkugeln. Die dritte Station erfordert Geschicklichkeit beim Haifischbecken. Zudem gibt es aber auch noch die Hexenschule von Studenten und die Abenteuer auf dem Bauernhof. Was die Kinder beim Stadtteilfest erfreut, bildet gleichzeitig Grundlage weiterer studentischer Arbeiten, die auch studienrelevant sind (Der Stadtteil-Kurier berichtete). „Wir haben ein methodisch didaktisches Konzept und arbeiten anhand der Ergebnisse an Problemen und Lösungen“, so Nathalie Mast.

Merve Yildiz sitzt im Hexenzelt und bereitet Hexensuppe. Dazu stößt sie Kräuter mit dem Mörser klein. Wenn sie es gut macht steht ihr eine Hexenbrause in Grün, Blau, Oliv oder Rot in Aussicht. Aber dafür müsste sie auch den Hexen-Parcours, eine Hüpfstrecke, und die Barrikade, einen Querbalken, der auf die jeweilige Kindesgröße eingestellt werden kann, überwinden. Inzwischen begrüßen Edna Lüttmann und Ortsamtsleiter Jörn Hermening alle Stadtteilgäste von der Bühne, von der auch „Der Maulwurf Grabowski“, gespielt von Birgit Neemann, die Bauchtanzgruppe „Rax Meshap“ und „Andy and the Beat Boys“ auftreten werden. Gleich nach der Eröffnung durch Lüttmann und Hermening beginnt im Saal des Bürgerhauses der Chor „Gospel Swingers“ dem Publikum einzuheizen. Es swingt und groovt. Beine wippen, Köpfe nicken, Finger schnippen.

Niklas Meybohm vom Bauernhof Gut Hemelingen klärt über Lebensmittel und deren Produktion auf. (PETRA STUBBE)

Schattig ist es beim Bauernhofstand, der mit unerwarteten Informationen zu Produkten aufwartet. Niklas Meybohm hat sich die Mühe gemacht, neben einem normalen Päckchen Butter von 250 Gramm den schriftlichen Hinweis zu platzieren, dass für dieses Päckchen Fett fünfeinhalb Liter Milch verarbeitet wurden. Nur wenige Scheiben Käse in Plastik geschweißt, 150 Gramm, verbrauchen zwei Liter Milch. Derlei Hinweise stehen neben allerhand bäuerlichen Produkten auf „Gut Hemelingen“ wie dieser Stand bezeichnet ist.

Nach einem Rundgang ist Zeit für eine Pause mit Boule oder beim Würstchengrill. Die ersten Beats des Abends kommen von der Bühne. Und es sollte ein schöner Abend bleiben. "Ein tolles Fest", resümiert Edna Lüttmann. "Wir hatten 1500 Besucher. Lange saßen alle noch in den bequemen Stühlen mit ihrem Bier.“

„Ein tolles Fest. Wir hatten 1500 Besucher.“ Edna Lüttmann