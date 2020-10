Quartiersmanager Aykut Tasan würde gerne zwei Streetworker in Vollzeit einstellen, doch das werde kaum zu finanzieren sein, sagt er. (PETRA STUBBE)

Der Stadtteil braucht wieder einen, besser zwei Streetworker, da ist sich der Ausschuss Quartiersentwicklung bei seiner Sitzung im Ortsamt Osterholz einig. Die Kirchengemeinde St. Petri hatte einst den ersten Streetworker vor Ort beschäftigt, doch seine Arbeit ging 2013 zu Ende. Die Probleme von damals sind seitdem allerdings nicht verschwunden: An mehreren Stellen im Stadtteil, zum Beispiel am Marktplatz Osterholz, hielten sich tagsüber Personen auf, die dem Alkohol verfallen seien. Zudem würde es auch viele junge Erwachsene geben, über die er sich Sorgen mache, wenn man sich ihr Verhalten im öffentlichen Raum und ihr Konsumverhalten in Bezug auf Substanzen anschaue, sagte Quartiersmanager Aykut Tasan. „Es braucht jemanden, der auf diese Zielgruppen zugeht.“

Bereits 2015 hatte man zusammen mit dem erfahrenen Bremer Streetworker Jonas Podor ein Konzept für einen Streetworker in Osterholz erarbeitet, aber „das hat nicht den Anklang gefunden, den wir uns erhofft haben“, so Tasan weiter. Lange Zeit lag es nun in der Schublade, aber jetzt soll es überarbeitet werden. „Das muss auf eine klare Basis gestellt werden und zwar anhand aktueller Kennzahlen des Stadtteiles“, forderte Tasan. „Wenn man das Fass erst mal aufmacht, dann sieht man erst, wie tief das Fass ist“, ergänzte Stefan Kunold, Quartiersmanager Blockdiek, bei der Sitzung. Man werde das wahre Ausmaß der Probleme im Stadtteil erst sehen, wenn die gewünschten Streetworker ihre Arbeit aufgenommen haben. Katrin Höpke, Quartiersmanagerin Tenever, schoß sich ihren Kollegen in dieser Frage an.

Im nächsten Sommer soll ein Pilotprojekt angestoßen werden. Mit einem – anhand der bisherigen Erkenntnisse weiter optimierten – Konzept würde Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter dann gerne mindestens zwei halbe Stellen für Streetworker im Doppelhaushalt 2022/23 verankert sehen. „Unter dem macht es gar keinen Sinn“, sagt er. Doch das kostet. Das machte Katharina Kähler, Bereichsleitung der Wohnungslosenhilfe bei der Inneren Mission, klar. Sie beziffert die jährlichen Kosten für eine halbe Stelle auf etwa 35 000 Euro – und anvisiert würden zwei.

Tasan bekräftigte: „Es muss ein Tandem sein, am besten eine Mann-Frau-Kombi.“ Und eigentlich wären zwei ganze Stellen wünschenswert. „Aber wir werden nicht sofort 140 000 Euro erhalten, das ist unrealistisch.“ Am wichtigsten ist ihm aber die zeitliche Perspektive: „Es muss ein langfristiges Projekt sein, dessen Finanzierung sichergestellt ist und durch das die Streetworker vor Ort präsent sowie sichtbar sind.“ Es handele sich dabei um Beziehungsarbeit. „Wir müssen den Menschen helfen, das braucht Zeit.“

Katharina Kähler stimmte zu: „Das sind Bürger unserer Stadt, die sollen nicht weg, die gehören dazu und brauchen unsere Unterstützung.“ Man müsse rechtzeitig sozialräumliche, aufsuchende Arbeit in den Stadtteil bringen, so auch Schlüter. Die Armut breite sich aus und werde auch in den Quartieren immer sichtbarer. „Die Gesellschaft hat hier versagt.“

Ein bestimmter Ort im Schweizer Viertel war ebenfalls in den vergangenen Wochen Zankapfel zwischen verschiedenen Bürgerinteressen: Der Mehrgenerationenplatz an der Züricher Straße wurde im Juni ohne viel Aufsehen eröffnet. „Wir konnten die Fertigstellung leider aufgrund der Pandemie nicht feiern“, so Aykut Tasan. Was an sich schon schade sei, habe eventuell in der Folge die Probleme der vergangenen Wochen befeuert. Denn an den Quartiersmanager des Schweizer Viertels sowie an Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter sind Beschwerden von Anwohnern des Platzes herangetragen worden.

Es würden ständig spätnachts Feiern stattfinden, es würden Kinder laut schreiend spielen, Müll würde sich ansammeln und Schäden würden vor Ort entstehen – so die Zusammenfassung bei der Sitzung. Der Quartiersmanager berichtete in diesem Zuge von einem Anruf eines Eigentümervertreters, der mit Anwälten und rechtlichen Schritten gedroht habe, da aufgrund der Situation der Wert der benachbarten Wohngebäude gefährdet sei. Es sei sogar die Forderung gefallen, den Platz zu umzäunen und ihn zur Nacht hin abzuschließen, doch „das werde ich nicht mitmachen“, hielt Tasan fest.

Früher sei dies ein sogenannter Angstraum gewesen, erinnerte Tasan. „Das war eine Wertminderung für die anliegenden Immobilien, aber jetzt nicht mehr.“ Mehr als 500 000 Euro an öffentlichen Geldern seien in den Platz geflossen.

Um das Problem zu klären, hatte man die Anwohner zu einem Treffen vor Ort eingeladen. Diesem Aufruf seien gut 30, vornehmlich ältere Personen gefolgt. Nach den Gesprächen vor Ort habe sich kein Anwohner mehr beschwert, sagt Tasan. „Die meisten sind relativ beruhigt nach Hause gegangen“, stimmte Beiratssprecher Wolfgang Haase (SPD) ihm im Rückblick auf das Treffen zu. Die Feiern, aber auch die Besucherfrequenz habe am Platz abgenommen, gab der Quartiersmanager zu bedenken.

Es soll aber im kommenden Jahr ein richtiges Eröffnungsfest geben. „Wir werden etwas organisieren“, versprach Aykut Tasan und erhielt dafür sofort Zustimmung von Ulrich Schlüter, der bei der Sitzung auch gleich einen Termin dafür vorschlug: „Vielleicht zum ersten Geburtstag.“