Schulleiterin Gudrun Bleeker erhofft sich hilfreiche Impulse von der Schulkrankenschwester. (PETRA STUBBE)

Kinder mit Übergewicht wegen Bewegungsmangels und falscher Ernährung oder auch mit Karies wegen zu vieler Süßigkeiten gibt es nicht nur im Stadtteil Osterholz, sie sind hier aber durchaus ein großes Problem. „Insbesondere bei Kindern ist der Gesundheitszustand hier deutlich schlechter als in bürgerlichen Quartieren“, betonte Ulrich Schlüter, Ortsamtsleiter in Osterholz, in der Sitzung des Gesundheitsausschusses. Für die Grundschule am Ellenerbrokweg ist Hilfe in Form einer sogenannten Schulkrankenschwester in Sicht.

Außer gesundheitlichem Fehlverhalten sind besonders bei kleineren Kindern in benachteiligten Quartieren häufiger Verletzungen an der Tagesordnung, zum Beispiel wegen Rangeleien auf dem Schulhof oder wenn sie draußen toben. Nicht zuletzt zeigen manche Kinder Störungen ihrer psychischen Gesundheit zum Beispiel als „Zappelphilipp“, der zum Syndrom der sogenannten Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) gehört. Um die Gesundheitskompetenz von Kindern und Familien zu stärken und Unterschiede auszugleichen, hat Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt sechs Stellen ausgeschrieben: „Fachkräfte für Gesundheitsförderung und Prävention“, vereinfacht Schulkrankenschwestern genannt, sollen an Grundschulen in Bremen und Bremerhaven eingesetzt werden.

Ihre Aufgabe wird es sein, im ständigen Dialog mit den Schulleitungen und unter fachärztlicher Aufsicht Maßnahmen zu entwickeln, vor allem in den Bereichen Bewegung und Ernährung, Sucht, Impfschutz, Mundgesundheit oder psychische Gesundheit. Die Schulkrankenschwestern sollen aber auch für eine gesundheitsfördernde Schulumgebung sorgen, sich den Gesundheitsangeboten im Stadtteil öffnen und Netzwerke in und außerhalb der Schule stärken. Weiterhin sollen sie Sprechstunden für Lehrkräfte, Eltern und Schüler anbieten. Diese Fachkräfte werden auf je einer halben Stelle beim Gesundheitsamt bis Ende 2020 eingestellt. Außer zwei Grundschulen in Bremerhaven sollen bis zu zehn Grundschulen in Bremen, darunter auch in Osterholz und in der Vahr mit Schulkrankenschwestern ausgestattet werden.

"Stelle ist bewilligt"

Eine der Grundschulen ist die am Ellenerbrokweg. Dort wartet man, dass die Schulkrankenschwester ihren Dienst antritt. „Die Stelle ist bewilligt, aber die Person noch nicht gefunden“, sagt Schulleiterin Gudrun Bleeker. An der Grundschule am Ellenerbrokweg gäbe es zwar schon mehrere Gesundheitsprojekte wie den Ernährungs-Führerschein oder den Müsli-Club, bei dem Bio-Kost angeboten wird, doch das sei noch nicht ausreichend. Besonders bei der Ernährung der Kinder bestehe großer Beratungsbedarf: „Viele gehen regelmäßig zu McDonalds, im Elternhaus wird oft nicht gesund gekocht, und in einigen Fällen gehen die Kinder nicht einmal regelmäßig zum Zahnarzt“, erklärt Bleeker.

Das Modell Schulkrankenschwestern ist seit langem in den USA, in Finnland und Dänemark und auch bereits an 20 Schulen in Brandenburg realisiert, doch dort besteht die Aufgabe der Fachkräfte vor allem darin, verletzte Kinder zu behandeln und Gesundheitsprävention anzubieten. „Bei uns steht die Behandlung von Kindern nicht im Vordergrund“, sagt Gudrun Bleeker, „sondern die Person wird vor allem beratend tätig sein, möglichst eigene Projekte initiieren oder auch Kinder zum Arzt begleiten.“

Die Schulkrankenschwester soll auch in die Klassen gehen und den Unterricht begleiten, sie wird aber auch über einen eigenen Raum verfügen, den Interessierte zur Beratung aufsuchen können, zum Beispiel, damit Eltern sich nachmittags Tipps und Ratschläge zum Gesundheitsverhalten ihrer Kinder holen können.

Auch bei Themen wie Orthopädie oder Hygiene bestehe großer Beratungsbedarf. Die Schulkrankenschwester solle auf jeden Fall auch Kontakt zur Schulärztin im Stadtteil aufnehmen, die Kinder vor ihrer Einschulung untersucht hat und Grundlagendaten bereit hält.

Der Beratungsbedarf für Kinder wie deren Eltern ist im Stadtteil offenbar groß. „Mir haben erst vor kurzem Kinder erzählt, dass sie draußen gefundene Bierflaschen ausgespült und daraus Wasser getrunken hätten“, berichtet Gudrun Bleeker, „andere trafen sich, um gemeinsam Chips zu essen – was ja alles andere als gesund ist,“ so die Schulleiterin der Grundschule am Ellenerbrokweg.