Männer vom THW bereiten das Boot für den Einsatz auf der Insel vor. (Fotos: Jörn Hildebrandt)

Es könnte ja auf der Insel im Mahndorfer See mal brennen. Doch weil sie unter Naturschutz steht, darf sie nicht betreten werden. Und von einem Hydranten, aus dem die Feuerwehr Löschwasser beziehen könnte, fehlt jede Spur. Nicht zuletzt ist die DLRG, die Badeaufsicht am See, gefragt, denn es könnten ja bei einem Brand Personen zu Schaden gekommen sein. Der Inselbrand ist eine Simulation, ein Spiel mit ernstem Hintergrund, das die Helfer von der Freiwilligen Feuerwehr Mahndorf, Technischem Hilfswerk (THW) Bremen-Ost und DLRG Bremen-Mahndorf gemeinsam spielen. Sie haben sich bewusst eine schwierige Aufgabe gestellt, bei der alle drei Organisationen mit ihrer Arbeit in einander greifen.

Großeinsätze, bei denen Wasserbeschaffung, Feuerlöschen und Erste-Hilfe-Kräfte zugleich gefragt sind, gibt es in der Realität immer wieder, wie zum Beispiel beim Brand auf der Bremer Mülldeponie im Jahre 2016. Ein koordiniertes Zusammenspiel ist entscheidend, es kommt darauf an, den vielen beteiligten Helfern, die alle ehrenamtlich arbeiten, ihre besonderen Aufgaben zuzuweisen und zugleich die Übersicht zu behalten. Insgesamt 49 Personen sind bei der Großübung am Mahndorfer See im Einsatz, neun Feuerwehrleute, 13 vom DLRG und der große Rest vom THW, der sich zunächst um die Versorgung mit Löschwasser kümmert.

Es könnte ja sein, dass auf der Insel auf dem Mahndorfer See Jugendliche illegal ein Lagerfeuer gemacht haben, dass ein Waldbrand ausbricht und ihr Leben in Gefahr ist. Wasser ist ja genügend vorhanden, doch der See ist an den Ufern so flach, dass beim Pumpen jede Menge Sediment ins Löschwasser geraten würde.

Frauen und Männer bauen deshalb schnell einen künstlichen Steg in den flachen See, denn das Wasser muss tief genug sein, damit die Tauchpumpen ansetzen können. „Damit richten wir eine Wasserförderstrecke ein“, erklärt Werner Lerche, Zugführer beim THW, „das Löschwasser wird unterhalb des Wasserspiegels über Schläuche zur Insel gebracht. Die Feuerwehr stellt gewisse Ansprüche an das Wasser: Es darf möglichst keine Luft und keine Schwebstoffe enthalten.“

Kleinere Aufgaben eingebaut

Die DLRG leistet bei der Übung Rettungsdienst und im Notfall Erste Hilfe. „In den Großeinsatz haben wir zwei kleinere Übungseinheiten eingebaut“, sagt Daniel Lubinski von der Freiwilligen Feuerwehr Mahndorf. Die erste Übung: Auf dem Dach des DLRG-Hauses brennt es. Feuerwehrleute klettern über eine Leiter hinauf. Das Löschwasser wird direkt über Schläuche aus dem See gesaugt. „Vor der Brandbekämpfung steht immer die Personenrettung“, betont Lubinski. Eine Stoffpuppe in Lebensgröße stellt den Verletzten dar, der auf einer Tragbahre liegt. Mit einer speziellen Leitertrage wird die verletzte Person ohne Wackeln und Schwanken sicher vom Dach nach unten transportiert. Dort nehmen sich Leute vom DLRG seiner an.

Wenig später wird auf dem See die zweite kleine Rettungsübung gestartet: Von einem kleinen Ruderboot aus schreit ein Mann mitten auf dem See um Hilfe, ein Taucher im Neoprenanzug stürzt sich in das noch eiskalte Wasser, mit kleiner roter Rettungsboje im Schlepptau. Ein DLRG-Motorboot mit weiteren Leuten an Bord eilt hinzu.

Der Wagen des THW wird nach einiger Zeit vom großen Einsatzwagen der Feuerwehr abgelöst. Er ist immer bei Großeinsätzen zur Stelle und in seinem großen Innenraum wirft ein Beamer für alle Einsatzkräfte den Lageplan an die Wand. Wer macht was, und zwar so schnell und effizient wie möglich? Schließlich könnten Menschenleben auf dem Spiel stehen. Wenn am Mahndorfer See im Sommer Badebetrieb herrscht, wachen die DLRG-Leute über alles. Im vergangenen Jahr mussten sie einen zwölfjährigen Jungen retten, der sich in der Sonne erhitzt hatte und den im Wasser plötzlich die Kräfte verließen. Zum Alltagsgeschäft der DLRG-Aktiven gehört es auch, sich zum Beispiel um Schnittwunden zu kümmern, die sich Strandgäste wegen der umher liegenden Scherben am Strand häufiger holen.

Viele junge Leute sind an der Großübung beteiligt, Männer wie Frauen. Weder das THW Bremen-Ost noch die Freiwillige Feuerwehr Mahndorf haben derzeit größere Probleme mit dem Nachwuchs, denn beide Organisationen wissen den ehrenamtlichen Dienst attraktiv zu gestalten. Junge Leute, die sich für das THW engagieren lernen zum Beispiel eine Vielzahl handwerklicher Arbeiten. „Nicht nur den Umgang mit Pumpen, sondern sie bauen zum Beispiel auch Futterkrippen oder Unterstände für die Landesforsten oder Bänke und Tische in Schullandheimen“, erklärt Werner Lerche vom THW, „bei uns eignet man sich auf spielerische Weise technisches Wissen an.“ Die Freiwillige Feuerwehr habe dagegen kaum Quereinsteiger, sagt Daniel Lubinski, sie setzt darauf, schon Kinder an den ehrenamtlichen Dienst zu binden: Bereits ab dem Alter von sechs Jahren können sie in der Kinderfeuerwehr dabei sein, die in Mahndorf im vergangenen Jahr gegründet wurde, und als Jugendliche machen viele dann weiter. Besonders für Kinder haben die ersten Nassübungen, bei denen sie kleinere Feuer löschen dürfen, ihren besonderen Reiz – bei realen Einsätzen dabei sein dürfen sie allerdings nicht.

Das Ganze war zwar nur eine Übung, doch sie war nötig, um für den Ernstfall vorbereitet zu sein.