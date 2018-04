Gerit Melloh erklärt den Aufbau des Osterholzer Friedhofs an der aus einem Mosaik bestehenden Karte. (fotos: PETRA STUBBE)

„Im Rhythmus der Jahreszeiten“ bieten Bremens grüne Oasen immer wieder ein anderes Bild, das der Umweltbetrieb Bremen bei geführten Ausflügen näher erläutert, wie jüngst unter dem Titel „Himmlische Ruhe“ auf dem Osterholzer Friedhof. Den Spaziergang, der fast drei Stunden dauern sollte, starteten Referatsleiterin Anette Ponten und Friedhofsleiter Gerit Melloh am Haupteingang an der Osterholzer Heerstraße – bei durchwachsenem Frühlingswetter mit einem Dutzend Gästen.

1907 wurde das Gelände in Osterholz, als zweites eines Wettbewerbs, zu einem großen städtischen Friedhof. 1909 begann die Planung zur Gestaltung, weil die vorhandenen Friedhöfe an ihre Grenzen stießen. 80 Hektar umfasst der Friedhof heute, nachdem nach dem Zweiten Weltkrieg um 30 Hektar erweitert wurde. Damit soll der Osterholzer der drittgrößte Friedhof Norddeutschlands sein – Hamburg-Ohlsdorf mit 390 Hektar nennt sich weltgrößter Parkfriedhof. 1916 war der ursprüngliche Friedhof bereits angelegt, dessen Wegenetz, Gebäude, Bäume und Bepflanzungen ihn bis heute prägen. 1920 erfolgte die erste Beisetzung.

Ein Zehntel der Fläche des Parkfriedhofes sind Gewässer, die zum Teil durch Entwässerungsgräben der ehemaligen landwirtschaftlichen Fläche entstanden sind, und deren Aushub erst durch Aufschüttungen „trockene“ Grabplätze möglich machte. Der Fischbesatz, Grundwasserumwälzung und Einleitungen verhindern heute das Faulen des stehenden Wassers mit Pflanzeneinwucherungen.

Viel Historisches weiß Gerit Melloh zu berichten, während der Gang nach rechts zu einer moderneren Grabform führt, den Urnengemeinschaftsanlagen. An Ecken und Rändern kleiner Grabflächen von wenigen Quadratmetern stapeln sich quadratische Steinsäulen. Die einzelnen Steine tragen umlaufend auf den Seiten Inschriften. Namen, manchmal mit Daten Verstorbener. Dort ruhen mehrere Urnen pflegeleicht und bilden einen Gedenkort. In ersten Versuchen stapelten sich die Quadersteine mannshoch, neuere Ruhestätten werden von zwei bis drei Stapeln umgrenzt, mit nur vier oder fünf Steinen in der Höhe. Traditionelle Familiengräber mit vier, sechs oder acht Quadratmetern werden kaum noch nachgefragt, erzählt Melloh, der auch erklärt, dass solche Bestattungsplätze hier in einfach und doppelt, heißt zwei Särge können übereinander liegen, angeboten werden. Und Familiengräber können zudem noch mehrere Urnen aufnehmen.

Ein Kinderfeld bietet der Osterholzer Friedhof bisher nicht an. Aber es bestehen Kriegsgräberfelder unterschiedlicher Nationalitäten, und es gibt Flächen, die bei Muslimen beliebt sind, weil sie ihren Glaubensregeln entsprechen, wie dem „reinen Boden“, in dem noch keine Bestattung stattgefunden haben soll. Die Beisetzung im Tuch, auf dem rechten Arm liegend und mit dem Gesicht gen Osten gerichtet, ist möglich. Fast alle Grabstellen können nach ihrer Mietdauer verlängert werden, und einige Stellen werden erst nach 30 Jahren von der Friedhofsleitung wieder für neue Beisetzungen freigegeben, was an der Bodenbeschaffenheit liegt.

Was früher Warteräume für Angehörige waren, sind heute eigene kleine Kapellen, Nord und Süd, in denen jeweils 40 Gäste auf Stühlen Platz finden. Die Hauptkapelle ist ein beeindruckender Rundbau mit einer Kuppel, die an einen Sternenhimmel erinnert, der etwa 1800 in Symmetrie gemalte, goldene Sterne trägt. 160 Stühle lassen viel Platz für mehr. Und der Klang in der Kapelle, mit den Fenstern in feiner Schwarz-Malerei, lässt ein Echo zu, das ganze sieben Sekunden anhält. Dieses Echo nutzen Künstler aus Norddeutschland, um meditative Konzerte mit Gongs, Harfen- und Bläsermusik zu geben.

Was den Friedhof auszeichnet, sind auch seine Alleen. Direkt auf die Hauptkapelle führt die Kopflindenallee aus über hundert gestutzten und drapierten Linden, die ihre stabilen Äste zu einem Dach formen. Vergleicht man diese Linden mit dernen in Reihe, die gleichaltrig entlang des Vorplatzes der Kapelle stehen, fällt auf, dass die Stämme der Kopflinden nicht halb so stark sind, wie die ihrer frei wachsenden Brüder, was Melloh mit der Kraft dieser Linden erklärt, die sie statt in den Stamm immer wieder für den Austrieb aus den vernarbten Astwarzen brauchen. Kurz vor dem Entfalten ihrer vielen Blüten stehen die Magnolien in ihrer Allee – über den Vorplatz links. Am Vorplatz stehen auch mächtige Bäume, deren Alter weit über das des Friedhofs hinaus geht und nicht datiert ist. Daneben gibt es Alleen mit Birken, Buchen, Eichen, fast alle 1916 gepflanzt.

Schäden haben die Herbststürme hinterlassen, doch erst einmal war ein Baum des Waldfriedhofs betroffen, der als letzte Ruhe- und Erinnerungsstätte gedient hatte. Für den erinnerungsträchtigen Baum wurde Ersatz gepflanzt, um weiterhin einen Ort letzter Ruhe für die namentlich Genannten zu erhalten.

Zurück geht es entlang der Gräber des Dichters Georg Droste, der früh erblindete, des Autobauers Carl F. W. Borgward und von Paul Freye, dem ersten Leiter des Osterholzer Friedhofs. Über 33 000 Grabplätze verfügt der Osterholzer Friedhof und 100 000 Verstorbene sollen es sein, die hier in fast hundert Jahren ihre letzte Ruhe gefunden haben. Anette Ponten verrät zum Abschluss, dass sie sich bereits darüber Gedanken macht, wie man den hundertsten Geburtstag des Osterholzer Friedhofs am 22. Mai 2020 begehen könnte.

Osterholzer Friedhof, Osterholzer Heerstraße 32-34, täglich geöffnet, Telefon 361 31 84. Umweltbetrieb Bremen, Willy-Brandt-Platz 7, E-Mail: office@ubbremen.de, Telefon 361 79 000.