Pflegt sich hüpfend von der Bürde des Alltags zu befreien: Seine Majestät, König Hupf I. (PETRA STUBBE)

Sebaldsbrück. Helme Heines „König Hupf I.“ kam in der Grundschule an der Parsevalstraße auf die Bühne und viele wollten ihn sehen. Etwa 300 Schüler saßen bereits zur ersten Vorstellung in der verdunkelten Aula und drei weitere Aufführungen sollten folgen. Kinder aus den Kitas und den Schulen der Ortsteile Sebaldsbrück, Hastedt und Hemelingen waren eingeladen. Insgesamt fast 1000 Schüler sahen das Musiktheaterstück. Sie sahen nicht nur die liebevoll gestalteten Kulissen, die farbenprächtigen Kostüme, das lehrreiche Stück, sondern auch das Schauspiel der Schüler und hörten die Dialoge, die die Viertklässler nach intensivem Proben unter Anleitung von Musiklehrerin Jule Spenthoff auf die Bühne brachten.

Vor der Bühne war das Schülerorchester platziert, das aus dem Kinderbuch von Helme Heines ein Musiktheater machte. Auf der Bühne: alte Mauern mit gotischen Fenstern als Kulisse, später wird es ein Markt sein und das Schlafgemach, davor der Thronsessel. Und das große Trampolin auf der linken Seite ließ Hupf später wie durch Wolken fliegen. Der Beginn der Stückes: Der König setzt sich und hat zu urteilen. Dafür wird ihm das große Buch der Gesetze gereicht. Einer hat gestohlen, weil er nichts hat, der andere hat nichts, weil er bestohlen wurde. Der nichts hat, bekommt eine Woche Wasser und Brot, der Bestohlene sein Geld zurück, von dem er nun Steuern begleichen soll. Dem Schäfer fehlt Geld, um den defekten Zaun zu reparieren, weswegen eines seiner Schafe bei der Nachbarin gegrast hat, die weitere Schäden befürchtet. Hupf entscheidet weise: Die Nachbarin soll helfen, den Zaun zu reparieren und dafür ein Lamm bekommen.

Parseval König Hüpf (PETRA STUBBE)

Nach langem Arbeitstag tragen Lakaien die schwere Steuerkiste von der Bühne. Der König empfängt den Baron, den Herzog, den Prinzen und deren Gemahlinnen zum Fest. Dann legt er sich umgekleidet in Zipfelmütze und Schlafanzug ins Bett. Doch der König kann nicht schlafen, braucht Ausgleich von den Mühen des Tages und beginnt zu hüpfen.

Zu den Szenen spielen Schüler Geige, Gitarre, Flöten und auch Orff‘sche Schulinstrumente. Daneben gibt es auch Klänge von Vivaldi zum Fest am Hofe.

Das gemeine Volk hofft auf Genesung von König Hupf dem I., damit sie ihre Streitigkeiten beilegen können. (PETRA STUBBE)

Die Hofdiener lauschen an der Königstür und machen sich lustig über den unentwegt hüpfenden König. Sich über den König lustig machen: Das darf nicht sein, sind sich die Minister einig und verfügen für das ganze Land ein Hüpfverbot. Doch ohne seinen Ausgleich wird König Hupf krank unter der Last seiner Aufgaben. Die Elite von Ärzten nimmt sich seiner an. Sie empfehlen, jeder für sich, nach der Untersuchung fette Suppe, eine Brille, Spritzen, das er sich nicht so anstellen solle und Kräutersud. „Und wenn die Medizin nicht hilft, so war er gar nicht krank, aber den Ärzten gehört der Dank“, singen die 16 Ärzte, gespielt von der Klasse 4a, bevor sie zu „Stand up for the Champions“ einen choreografischen Tanz auf die Bühne bringen.

Schließlich ist es wie im Leben: Die liebe Gattin überlegt, was dem König immer Freude machte und hält ihn an: „Du bist doch der König und machst die Gesetze. Erlaube deinem Volk zu hüpfen.“ Schnell haben alle Spaß an dem, was verboten war, und der König macht nachts seinem Namen alle Ehre und hüpft sich gesund. Und das Volk darf wieder auf seine Weisheit setzen und kann seine Streitereien beilegen.