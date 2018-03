Dafür kann am Freitag, 23. März, zwischen 15 und 18 Uhr und am Sonnabend, 24. März, von 8 bis 17 Uhr das Gestrüpp über die Kluvenhagener Straße angeliefert werden. Baumstämme, Wurzeln und behandeltes Holz lande nicht im Osterfeuer und werde somit auch nicht angenommen.

Am Sonnabend, 31. März, um 18.30 Uhr startet der Umzug am ehemaligen Schlecker Markt in der Oberurseler Straße. Feuerwehr, Polizei und der Spielmannszug Mahndorf begleiten den Zug bis zum Spar-Markt, wo Kinder kostenlos Fackeln erhalten. Anschließend geht es zum Veranstaltungsplatz, wo die Kinder durch das Werfen der Fackeln auf den Haufen das Mahndorfer Osterfeuer entzünden. Die Freiwillige Feuerwehr sorgt für Essen, Trinken und Musik.

Weitere Informationen sind per E-Mail an info@ff-mahndorf.de zu erhalten.