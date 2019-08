Das einzige Namensschild am Weg hat die Oberschule selbst bezahlt. (Roland Scheitz)

Es ist ein schöner Weg in Huckelriede durch den Grünzug, der vom Werdersee bis zur Wilhelm-Kaisen-Oberschule über den Buntentorsteinweg und die Kornstraße führt. Seit seiner Umgestaltung kann er mit ebenen, trockenen Wegen für Radfahrer und Fußgänger, neuen Lampen und Sitzbänken sowie lichterem Unterholz für mehr Sicherheit aufwarten. Doch wie heißt er eigentlich?

Wenn Ortsunkundige Glück haben, treffen sie einen Anwohner, der es weiß: „Huckelrieder Friedensweg“. Nach Straßenschildern sucht man indes vergeblich. Sei’s drum, mag der Besucher nun denken, den Huckelriedern ist das allerdings gar nicht egal. Die Verärgerung darüber, dass die versprochenen Schriftzüge für den bereits im Sommer 2018 benannten Weg immer noch nicht angebracht sind, steigt, je länger die Menschen auf sie warten müssen.

So nimmt es zumindest Ingo Mose aus dem Neustädter Beirat wahr: „Viele Menschen können nicht verstehen, was denn daran so lange dauert, ein paar Schilder aufzustellen“, sagt der Grünenpolitiker. Der Beirat habe sich extra einen Wettbewerb einfallen lassen, damit der unschöne Name „Mittlere Quartiersachse“, den sich die Planer als Arbeitstitel für den Grünzug ausgedacht hatten, durch einen passenderen Namen ersetzt werden kann. „Wir haben als Beirat die Schülerinnen der Wilhelm-Kaisen-Oberschule mit ihrem Vorschlag ‚Huckelrieder Friedensweg‘ als Gewinnerinnen gekürt, aber dann passiert über ein Jahr gar nichts – das darf so nicht laufen“, findet Mose. Das signalisiere mangelnde Anerkennung den Gewinnerinnen gegenüber als auch Desinteresse am Wunsch des Stadtteils. „Ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ist, aber der Eindruck drängt sich auf“, so Mose. Auch in der Oberschule ist man verwundert, warum der Vorschlag der Schülerinnen noch nicht im Straßenbild zu finden ist. „Besonders unsere Schülerschaft wartet sehr ungeduldig darauf. Wir sind aber stolz, dass wir aus eigenen Mitteln an unserer Schule bereits ein großes Schild aufhängen konnten“, sagt Schulleiter Oliver Seipke. Im Neustädter Ortsamt ist zu hören, dass in den Behörden bereits nachgefragt wurde, wo die Schilder denn bleiben. Eine befriedigende offizielle Antwort ist allerdings noch nicht eingetroffen. Auf eine Presseanfrage reagiert man im Amt für Straßen und Verkehr (ASV), das für die Aufstellung von Straßenschildern zuständig ist, überrascht. Normalerweise hätten die Schilder längst installiert sein sollen, lautet die Auskunft. Doch offenbar warte die Fachabteilung noch auf eine Rückmeldung vom Ortsamt, an welchen Standorten und wie viele Straßenschilder benötigt werden.

Schriftzug auf Pollern, nicht auf Schildern

Das Ortsamt stand aber offenbar nicht nur mit dem ASV, sondern auch mit dem Umweltbetrieb Bremen (UB) in Kontakt, der die Umgestaltung des Grünzugs durchgeführt hatte. Und dort wollten die Projektverantwortlichen prüfen, ob der Name nicht auch in das neue Orientierungssystem eingebunden werden kann. Der Schriftzug würde in diesem Fall nicht auf Straßenschildern stehen, sondern auf den Pollern, die an den einzelnen Wegabschnitten stehen und bereits heute nahe gelegene Ziele ausweisen.

Das Problem: Das Geld für die Ergänzung an den Pollern war nicht im ursprünglichen Auftrag an die ausführenden Firmen enthalten. „Daher mussten wir erst den zeitaufwendigen Rechnungsabschluss machen, bevor wir wissen konnten, ob vom Budget noch etwas übrig ist“, erklärt UB-Sprecherin Kerstin Doty. Als endlich klar war, dass es möglich sein sollte, folgten langwierige Nachverhandlungen. Und sie gibt zu, dass auch die Fülle an Projekten, mit denen der Umweltbetrieb beschäftigt ist, zur Verzögerung beigetragen hat. Die Namensschilder standen wohl nicht ganz oben auf der Prioritätenliste, „aber nun freuen wir uns, dass wir den Auftrag auf den Weg gebracht haben“, verkündet Doty.

Etwa zwei Monate werde es noch dauern. „Wir wollen am Zugang Werdersee noch eine neue Eingangssituation schaffen, wo ebenfalls die Poller aufgestellt werden“, begründet Doty. Da diese eine Sonderanfertigung sind, ist ein früherer Termin nicht zu schaffen. Warum der Grünzug „Huckelrieder Friedensweg“ heißen soll, begründeten die siegreichen Oberschülerinnen im Juni 2018 ausführlich: Unter anderem begegneten sich im Ortsteil Menschen unterschiedlicher Kulturen friedlich. Außerdem verweisen sie auf den Gedenkstein direkt am Weg, der an die Verbrechen der Nationalsozialisten erinnert, die in unmittelbarer Nähe stattgefunden haben.