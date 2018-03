Theater 11 mit szenischer Collage

„Ich bin nur ein Mensch“

Matthias Holthaus

Altstadt. Die szenische Kollage „I’m Only Human“ wird erstmals am Freitag, 23. März, um 20 Uhr im Theater 11, Faulenstraße 44-46, in der Altstadt aufgeführt.