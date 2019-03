Die Zeit verging schneller als gedacht: Seit 25 Jahren ist Tilman Gansz-Ehrhorn Pastor in der Versöhnungskirche in Sebaldsbrück. (PETRA STUBBE)

Ein „Dorf-Pastor“ im besten Sinne sei er und aus Sebaldsbrück nicht mehr wegzudenken als Ratgeber, Anlaufstelle und Seelsorger, schreiben die Autoren im Gemeindebrief über Pastor Tilman Gansz-Ehrhorn. Ein Pastor auf dem Sockel habe er auch nie sein wollen, sagt er selbst, „ich glaube, hier bin ich richtig.“ 25 Jahre in der Versöhnungsgemeinde, am gleichen Ort wohnen und arbeiten, das war kaum vorstellbar für ihn, als er 1994 anfing. „Die Zeit ist schneller vergangen als gedacht.“ Viele persönliche Bindungen und eine besondere Nähe zu den Menschen sind in dieser Zeit gewachsen – das Wichtigste für Gansz-Ehrhorn an seinem Beruf. Gleichzeitig waren und sind große Veränderungen für die Versöhnungskirche zu bewältigen.

In Findorff in der Martin-Luther-Gemeinde ist der 1961 geborene Tilman Gansz-Ehrhorn groß geworden, der Jugendpastor dort habe ihn begeistert und daraus sei der Wunsch erwachsen, selbst Pastor zu werden. Er studierte in Hamburg und Heidelberg, absolvierte sein Vikariat in Bremen-Aumund, das Anerkennungsjahr in einer Nachbargemeinde, bevor er vor 25 Jahren die Pfarrstelle in Sebaldsbrück bekam. Wie selbstverständlich für Pastoren dieser Jahrgänge, zog die Familie ins Pfarrhaus neben der Kirche, Beim Sattelhof.

Glauben als Alltagshilfe

Was ihm anfangs am meisten Angst gemacht habe, gehöre heute zu seinen Stärken: Trauerfeiern, Menschen in dieser Phase zu begleiten. „Was hilft es, wenn man nur vom Eingemachten spricht und es in den Keller stellt. Man muss es auch öffnen und davon probieren“, sagt der erfahrene Seelsorger. Konkret meint er damit: Zuhören, Worte und Sätze finden, den Glauben als Alltagshilfe ins Gespräch bringen.

Mit den Jahren sei er milder geworden, habe mehr Zutrauen in sich selbst und andere gewonnen, und versuche nicht mehr, gleich alle Glaubenssätze auf einmal vermitteln zu wollen. Dass er sich einfühlen und eindenken kann, Humor an den Tag legt, sich in der 1500 Mitglieder zählenden Gemeinde beispielsweise beim Aufbau des Gemeindekindergartens engagiert hat, kommt so gut an, dass der Pastoren-TÜV gar keine Frage ist. Dahinter verbirgt sich die Regelung, dass eine Gemeinde nach 15 und dann alle zehn Jahre Bilanz zieht, und kundtut, ob ihr Pastor oder ihre Pastorin bleiben soll. „Daran muss ich den Kirchenvorstand schon erinnern“, sagt Gansz-Ehrhorn.

Der Pastor ist die Konstante in der Versöhnungsgemeinde, in der es seit dem Jahr 2000 große Umbrüche und Veränderungen gegeben hat. Tilman Gansz-Ehrhorn selbst spricht von einem Vorher, der Einzelpfarrstelle, und dem Nachher, in dem er seit 2006 je zur Hälfte für die Versöhnungsgemeinde und die Melanchthongemeinde zuständig ist. 2008 wurde dann der Verbund der evangelischen Brückengemeinden des Bremer Ostens gegründet, zu dem neben der Versöhnungs- und der Melanchthongemeinde in Osterholz die Gemeinden Guter Hirte und Hemelingen gehören.

In diesem Verbund, in dem die Gemeinden ein Eigenleben führen, fressen Besprechungen und Sitzungen viel Zeit, die dann beispielsweise für Seniorenarbeit fehlt. Gedanklich sei schon sehr viel auf dem Weg zu einer Fusion, erklärt Gansz-Ehrhorn. Angesichts sinkender Mitgliederzahlen wird sie wohl irgendwann unausweichlich. Aber auch da ist der Pastor zuversichtlich, der voller Stolz von den Sebaldsbrückern spricht. Auch wenn sie anfangs skeptisch seien, würden sie sich auf waghalsige Dinge einlassen. Als Heiligabend im Gemeindehaus gefeiert werden musste, weil die Versöhnungskirche 2016 als Notunterkunft für Flüchtlinge genutzt wurde, war das für manche eine große Herausforderung.

In der 1966 gebauten Versöhnungskirche mit ihrem dreieckigen großen Raum feiert mittlerweile auch die koptisch-orthodoxe Gemeinde jeden ersten Sonntag im Monat ihren Gottesdienst. „Wir werden sie uns irgendwann nicht mehr leisten können“, sagt Tilman Gansz-Ehrhorn über das Gotteshaus, „wir müssen zwangsläufig wendiger und ideenreicher werden.“

Neues Gemeindehaus im Bau

Für das Gemeindehaus an der Sebaldsbrücker Heerstraße 52 gilt das bereits. Die Versöhnungsgemeinde bekommt dort einen Neubau, das alte Gebäude wird zurzeit abgerissen, die Sebaldsbrücker weichen ins alte Hemelinger Gemeindehaus aus. Das neue Gemeindehaus wird kleiner, eingeschossig und barrierefrei wieder aufgebaut und einen Glockenturm bekommen. Der große Saal soll zu drei Gruppenräumen umfunktioniert werden können. „Wir möchten den Spielkreis weiterbetreiben“, erklärt der Pastor. Das gemeinsame Gemeindebüro der Brückengemeinden wird dort wieder unterkommen, weil es am verkehrsgünstigsten liegt. In dem kleinen Foyer möchte die Gemeinde eventuell ein kleines Café anbieten können, um vielleicht ein kleines Quartierszentrum zu bilden.

Damit wolle man öffentliche Wirksamkeit entfalten, was die evangelische Kirche auf vielen Ebenen versuche. Ein Gemeindefest, das die Sebaldsbrücker als Caféhaus-Fest feierten, mit Musik und Stühlen an der Straße, habe die Menschen angesprochen, berichtet Gansz-Ehrhorn. Es sei schwer für die Kirche, positive Schlagzeilen zu bieten, man müsse gegen die gesellschaftliche Strömung arbeiten, Religion habe sich überlebt. Kollegen von ihm beklagten häufig, dass angehende Konfirmanden überhaupt kein Vorwissen mehr mitbrächten. Gansz-Ehrhorn setzt dann auf die unverstellte Sicht auf die Dinge.

Dennoch kritisiert er die Schulen: „Wenn wir nicht wollen, dass Religionen Extremisten produzieren, dann müssen wir rechtzeitig informieren, nicht ausklammern.“ Die Schule sei der ideale Ort, um zu erklären, dass es mehrere Religionen gibt, und um für Toleranz zu werben. Dass Religion ein Sinnangebot unter vielen sein kann, Denkmöglichkeit und Lebenshilfe, liegt dem Pastor am Herzen. In diesem Sinne überlege man, den Reformationstag als wieder gewonnenen Feiertag mit Inhalt zu füllen, vielleicht mit einem Programm in der Innenstadt. Auf jeden Fall gut sichtbar. Für Gansz-Ehrhorn haben die Aufgaben in der Gemeinde und für seinen Glauben auf jeden Fall genug Innovationspotenzial, um engagiert in Sebaldsbrück weiterzumachen.