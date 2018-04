Die Vahr soll Grün bleiben, fordern die Bewohner. Experten sehen Verbesserungsmöglichkeiten an Wasserläufen und Seen, wie hier am Vahrer See. (Christina Kuhaupt)

„Dass wir so gut dastehen, ist auch Dein Verdienst und der Verdienst Deines Teams“, fasste Beiratssprecher Bernd Siegel (SPD) die Zahlen zur Kriminalitätsentwicklung zusammen, die kurz zuvor Revierleiter Michael Häntsche vorgestellt hatte. Es war allerdings das letzte Mal, dass er dies tat, denn der kommissarische Nachfolger saß schon im Publikum – nach neun Jahren wird für den Revierleiter Schluss sein. Er geht in Ruhestand.

„Ich glaube, wir haben eine ganze Menge geschafft“, so die Einschätzung des Revierleiters für den Stadtteil, die an diesem Abend auch den Charakter eines persönlichen Resümees hatte. „Einen erfreulichen Rückgang gab es bei den Wohnungseinbrüchen.“ Angestiegen sei hingegen die Anzahl der Raubdelikte. Die Opfer: vor allem ältere Frauen, häufig mit Gehbehinderungen. Die Tatorte: oft Parkanlagen. „Wir wollen mit den Vertretern des Stadtteils die Anlagen überprüfen und gucken, wo wir die Situation verbessern können“, kündigte Häntsche an. Helfen könnten zum Beispiel zusätzliche Beleuchtung und Präventionsmaßnahmen.

Zu den 225 Fällen von Körperverletzungen im Jahr 2017 in der Vahr, zum Einzugsbereich des Reviers gehört auch Sebaldsbrück, komme noch eine hohe Dunkelziffer. „Es gibt Bevölkerungsgruppen mit einem geringen Anzeigeverhalten. Oft wird die Anzeige, gerade bei häuslicher Gewalt, am nächsten Tag zurückgezogen, leider“, sagte Michael Häntsche. Bei den Tag- und-Nacht-Kneipen sei die Polizei hingegen vorangekommen. „Die setzen zum Teil jetzt Sicherheitsleute ein und damit ist es etwas ruhiger geworden.“ Hohe Fallzahlen gibt es beim KFZ-Diebstahl. „Das bedeutet vor allem Teilediebstahl.“ Betroffen seien häufig Autos der Marken Mercedes und BMW. Michael Häntsche mahnte außerdem: „Ein Auto ist kein Tresor.“

Genug Arbeit wird also auch für den Nachfolger von Michael Häntsche noch da sein. Und dieser wird voraussichtlich in einer neuen, verbesserten, gewissermaßen modernisierten Vahr auf Streife gehen. Denn das eigentliche Kernthema der Beiratssitzung war „Vahr 2030“, ein Projekt der Gewoba zur Aufwertung des Stadtteils.

Soweit in der Zukunft, dass es keine Autos mehr gibt, aus denen Diebe Teile stehlen könnten, liegt 2030 nicht, aber der Verkehr in der Vahr könnte sich durch sogenannte Mobilitätsstationen verändern. „Es gibt einen ganz guten Personennahverkehr in der Vahr, aber die Planer schlagen bessere Querverbindungen vor“, erklärte Katja-Annika Pahl, Professorin an der School of Architecture der Hochschule Bremen, die den Planungsprozess begleitet. Die Mobilitätsstationen können verschiedene Funktionen haben. „Zum Beispiel Car-Sharing mit Ladestation, E-Bikes und vielleicht ein Kiosk.“ Das sei eine häufig gehörte Forderung aus den Bürgerworkshops gewesen.

Weitere Verbesserungsmöglichkeiten sehen die Experten auch in den Wasserläufen und Seen in der Vahr. „Denn die Vahr ist nicht nur grün, sondern auch blau.“ Stege und schwimmende Röhrichtteppiche könnten die Attraktivität und die Ökologie der Wasserläufe und Seen verbessern.

Während diese Vorschläge größtenteils auf Wohlwollen im Publikum und im Beirat stießen, brachte der Punkt „Stadt für alle“ sie verbal auf die Barrikaden. „Wir haben identifiziert, wo sind Potenzialorte, Flächen, an denen man sich vorstellen kann, etwas zu ergänzen oder neu zu machen“, erklärte Katja-Annika Pahl das Vorgehen. Es gebe den Wunsch nach mehr barrierefreien Wohnungen, nach Kitas und Schulen. „Es gibt zum Beispiel keine Hybridbauten in der Vahr.“ Mit Hybridbauten sind Gebäude gemeint, die verschiedene Nutzungen unter einem Dach erlauben, wie zum Beispiel Mehrgenerationenhäuser. Statt „Potenzialorte“ machte in der darauffolgenden Diskussion allerdings vor allem das Schreckenswort „Verdichtung“ die Runde – die große Sorge im Beirat und bei den Besuchern. „Grün und blau, das hört sich schön an, aber wir haben schon den Verdacht, dass es sich um Nachverdichtung dreht“, sagte Ulrich Maas (SPD). „Sie haben es anklingen lassen: ‚Da könnte man eventuell bauen‘“. Die Vahr sei ein grüner Stadtteil und genauso geplant. „Aber die Versuchung ist sicherlich groß, hier zu bauen. Es gibt Flächen im Eigentum, die Gewoba könnte also kostengünstig bauen.“

Petra Kurzhöfer und Jörn Ehmke von der Gewoba versuchten, diesen Eindruck zu zerstreuen. „Wir wollen die Vahr weiterentwickeln, es sollen Qualitäten für Kinder, aber auch Ältere entwickelt werden“, sagte Kurzhöfer. Überhaupt würde es keinen Sinn machen, in der Vahr viel zu bauen, wenn in direkter Nähe auf der Rennbahn ein neues Quartier entstehe. Es seien, wenn überhaupt, nur ergänzende Gebäude denkbar. „Es gab viele hitzige Diskussionen im Planungsprozess und ich bin froh, dass es nur um zwei, drei Gebäude geht. Ansonsten würden wir alle politischen Möglichkeiten ausschöpfen“, sagte Bernd Siegel.

Tim Haga (CDU) lobte die Ideen. „Es gibt sonst viele hochtrabende Visionen: autofreies Quartier, Verkehr unter der Erde, Flugtaxis. Deswegen bin ich froh, dass das alles sehr realistisch aussieht.“ Jens Emigholz (FDP) wollte wissen, welche Pläne die Gewoba zur Digitalisierung ihres Wohnungsbestandes in der Vahr hat: „Neue Mieter haben Ansprüche an digitale Infrastruktur, darüber haben wir noch nichts gehört.“ Die Gewoba befasse sich damit, antwortete Petra Kurzhöfer. „Und wir werden sicherlich Konzepte für den Wohnungsbestand entwickeln.“