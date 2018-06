Gegen unerlaubte Müllentsorgung helfen nur empfindliche Strafen. Dafür allerdings müssen die jeweiligen Täter erst mal erwischt werden. (Kuhaupt)

Strafen, die wehtun – das ist eine der Lösungen, die sich in der Diskussion des Ausschusses Bau, Verkehr und Umwelt des Beirates Vahr andeutete. Thema waren die illegalen Sperrmüllablagerungen im Stadtteil, insbesondere in der Geschwister-Scholl-Straße in der Neuen Vahr Südost. In der Vergangenheit wuchsen hier regelmäßig Müllberge heran, die dann wieder abgetragen werden mussten.

Der Beirat und die Gewoba als Inhaber der anliegenden Wohnblöcke reagierten und ließen Rosenbüsche pflanzen, um deutlich zu machen, dass an der Stelle keine Geschwister-Scholl-Deponie aufgemacht hat. Der Erfolg dieser Maßnahme kann allerdings als eher mäßig beschrieben werden: Trotz Dornen konnten sich die Pflanzen der drückenden Lasten von alten Regalen, Teppichen und Co nicht erwehren. Sprich: Die Müllsünder kümmerte das Dornengewächs nicht.

Problem existiert schon seit Jahren

Im Ausschuss herrschte Einigkeit, dass nur konsequente Strafen helfen würden, zumal das Problem schon seit Jahren existiert. Beiratssprecher Bernd Siegel (SPD) setzt große Hoffnung auf den kommenden Ordnungsdienst. „Vielleicht erwischen die ja jemanden.“ Denn das ist bisher das Problem: Einmal abgeladen, lässt sich das Sperrgut kaum noch jemanden zuordnen. Die Kosten für die Entsorgung trägt die Allgemeinheit, beziehungsweise die Mieter der Gewoba, wenn diese den Müll abtransportiert und die Kosten umlegt.

Bernd Siegel schlug außerdem eine höhere Bepflanzung als Prävention vor. Diesem Vorschlag konnte auch Oliver Saake (Grüne) etwas abgewinnen. „Die Frage ist nur, ob man damit das Problem lediglich verdrängt." Der Müll würde dann stattdessen auf dem Gehweg liegen. Sein Eindruck: „Die Stelle ist verbrannt.“ Tim Haga (CDU) pflichtete bei: „Der Platz hat sich in den Augen der Anwohnern etabliert. Dort ist eben eine Sperrmüllablagefläche entstanden.“

Mehr zum Thema Alles Müll, oder?! Von alten Sofas und Elektroschrott-Dieben Die heutige Folge unserer Abfall-Serie befasst sich mit dem Thema Sperrmüll, mit der Definition und ... mehr »

Für Jens Emigholz (FDP) drängte sich dagegen der Verdacht auf, dass es sich um Mülltouristen handeln könnte. „So viele Wohnungswechsel gibt es doch da nicht, dass da so viel Sperrmüll anfällt.“ Daher könnte eine Lösung sein, die Erreichbarkeit des Platzes einzuschränken. „Und vielleicht sollten man noch mal die Anrainer und Ladenbesitzer der Landenzeile ansprechen, die können ja auch nicht erfreut sein, wenn vor ihrer Tür Müll abgeladen wird.“

Letzteres sei tatsächlich schon geschehen, konnte Ortsamtsleiterin Karin Mathes berichten. Allerdings führte auch dies nicht zum erhofften Erfolg. Sie zitierte stattdessen aus einer aktuellen Studie. „Nur Erwischen und Strafen helfen.“ Aber dafür müsste auch die Bevölkerung bereit sein, Anzeigen aufzugeben, Nummernschilder aufzuschreiben und die Polizei zu informieren.

Tatsächlich hat es zwei Anzeigen gegeben, aber ob die Betroffene mit einer Strafe zu rechnen haben, ist fraglich. „Die Staatsanwaltschaften sind überlastet und solche Verfahren werden häufig eingestellt“, sagte Hans-Georg Budelmann vom Polizeirevier Vahr. Er warnte auch davor, zu viel Hoffnung in den Ordnungsdienst zu setzen. „Die starten erst mal mit wenig Personal, die können nicht überall sein.“ Auch er plädierte als probates Mittel dafür, den Kontrolldruck zu erhöhen, schränkte aber gleich ein: „Die Polizei kann das nicht machen, aber vielleicht ein privater Ordnungs- oder Sicherheitsdienst.“ Ein ähnliches Vorgehen habe es mit Erfolg in der Carl-Severing-Straße gegeben. Der Ausschuss einigte sich darauf, mit der Gewoba über eine höhere Bepflanzung und einen privaten Sicherheitsdienst in Gespräche zu gehen.