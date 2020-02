Am Mittwoch kommt die Stadtteilgruppe Tenever zum 250. Mal zusammen. Damit ist sie eine der langlebigsten Institutionen im Ortsteil, deren Gründung außerdem noch in ein anderes Jahrtausend fällt. Von Anfang an dabei sind Silvia Suchopar, inzwischen für die Linken im Beirat Osterholz, und Christa Brämsmann, Geschäftsführerin des Mütterzentrums Tenever.

Bei Kaffee und Tee im Café des Mütterzentrums erzählen die beiden umtriebigen Frauen von Erfolgen, Enttäuschungen und neuen Herausforderungen in der Stadtteilgruppe. Beiden ist anzumerken: Der Wille zur Beteiligung und das Engagement für die Bewohner im Quartier ist auch nach all den Jahren nicht erlahmt – auch wenn ihre Haare in den vergangenen 21 Jahren vielleicht etwas grauer geworden sind.

Liebe für Klein-Manhattan kam später

Dabei war es zwischen Silvia Suchopar und Klein-Manhattan, wie Tenever früher auch genannt wurde, gar nicht mal Liebe auf den ersten Blick. Wobei sie die Hochhäuser tatsächlich im Blick hatte: vom Balkon im dörflichen Arbergen aus, die halbe Stadt dazwischen. „Da habe ich immer gedacht: Da möchte ich nicht begraben sein“, sagt Silvia Suchopar über die Gedanken, die sie bei dem Anblick der Wohnblöcke hatte. Aber es kam ganz anders: Nach der Geburt des zweiten Kindes wurde die Wohnung in Arbergen zu klein und Tenever lockte mit günstigem und großzügigem Wohnraum. „Wir haben dort gleich eine Wohnung gefunden“, erzählt Suchopar. Die erste Wohnung fand die Familie in der Wormser Straße 17, inzwischen abgerissen. „Das war erst mal gruselig“, sagt Silvia Suchopar. Zum Fürchten war aber nicht die Wohnung oder die Nachbarschaft, sondern vor allem die Höhe. „Ich am Anfang schon Probleme gehabt vom Balkon zu gucken.“

Doch noch etwas machte ihr zu schaffen: die Anonymität in den Wohnblöcken. „Ich habe gedacht, ich muss mich engagieren, damit ich nicht vereinsame.“ Die Gespräche mit den Nachbarn allein hätten ihr nicht gereicht. Es folgte ein Engagement in der Kita und in der Schule der Kinder. „Und dann ging es los mit den Einrichtungen.“ Eine Keimzelle für das Engagement war das Haus der Familie, aus dem heraus sich die Idee eines Mütterzentrums entwickelte.

Im Spielhaus des Hauses der Familie hatte Christa Brämsmann während ihres Studiums der Sozialpädagogik an der Universität Bremen ein Praktikum gemacht. Das Quartier hat sie von Anfang an fasziniert. „Ich bin immer wieder hierher zurückgekommen“, sagt sie. In Tenever seien die Anstöße „von unten“ gekommen – wie auch die Idee des Mütterzentrums. „Die Frauen haben gesagt, dass sie selbst etwas machen wollen.“ Brämsmann unterstützte mit ihrer Arbeit in ihrer Diplomarbeit das Projekt. „Es war für mich total spannend, zu hören, wie offen und ehrlich die Frauen gesprochen haben.“ Am Ende des Prozesses stand die Gründung des Mütterzentrums. „Und alle Projekte sind nach dem Bedarf der Nutzer entstanden“, sagt Brämsmann.

Basisdemokratie, Graswurzelbewegung, Bottom up – es gibt viele Bezeichnungen für Versuche, soziale Veränderungen von unten anzustoßen. Die Idee dahinter: Bewohner und Nachbarschaften wissen besser, was sie brauchen und was sie wollen, als technokratische Verwaltungen, die Entscheidungen „von oben“ herbeiführen. Ein Grundsatz, der nicht nur für das Mütterzentrum, sondern auch für die Stadtteilgruppe Tenever gilt.

Am 20. April 1989 traten die Teilnehmer der ersten Stadtteilgruppensitzung unter Vorsitz von Ortsamtsleiter Gero Rosik (SPD) zusammen. Zunächst ein kleiner Kreis, der sich in den kommenden Jahren öffnete. Im Protokoll der Sitzung ist der Zweck der Gruppe festgehalten. In Schreibmaschinenschrift heißt es: „Die Stadtteilgruppe ist das Koordinations- und Entscheidungsgremium des Nachbesserungskonzepts.“ Die Bewohner wurden damals von der Mieterinitiative Neuwieder Straße vertreten.

Kampf gegen Spekulanten

Das Nachbesserungskonzept sollte die Konstruktionsfehler der Großsiedlung beheben: zu eng, zu dunkel, zu wenig Infrastruktur. „Wir haben gemeinsam mit den Bewohnern einen Maßnahmenkatalog erstellt und überlegt, was wir machen können“, erinnert sich Suchopar. „Das war zu der Zeit, als das Monopolyspiel anfing.“ Die Wohnblöcke wurden Ende der 80er und Anfang der 90er-Jahre zu Spekulationsobjekten. „Die Häuser verwahrlosten, es gab sehr hohe Betriebskostenabrechnungen, die wir überprüft haben. Wir haben Demos gemacht und die Sitzung gesprengt und gefordert, dass die Bewohner beteiligt werden“, zählt Suchopar auf.

Brämsmann und Suchopar betonen, dass es wichtig gewesen sei, dass die Stadtteilgruppe für alle Bewohner geöffnet worden sei und dass dort nur im Konsens entschieden werden könne. Mitte der 2000er-Jahre kommt es zum Rückbau, also dem Abriss von einzelnen Blöcken, und zur teilweisen Umgestaltung der verbliebenen Wohntürme – unter Beteiligung der Bewohner. An eine Episode können sich Brämsmann und Suchopar besonders lebhaft erinnern: „Die Stadt wollte auch die Blöcke in der Wormser und der Koblenzer Straße abreißen und dort Einfamilienhäuser hinsetzen. Da haben wir ein Modell gebaut und Jens Eckhoff, damals Bausenator, eingeladen.“ Mit einer Taschenlampe hätten die Bewohner simuliert, wie die geplanten Häuser im Schatten der umgebenen Wohnblöcke liegen und „wie die Bewohner von allen Seiten beobachtet werden können“, berichtet Suchopar. Die knappe Antwort von Eckhoff habe gelautet: „Ja, ne.“ Die Häuser wurden dann an den Rand Tenevers gesetzt.

Aber es gab auch Enttäuschungen. „Beim Thema Nahversorgung haben wir Aktionen gemacht, Unterschriften gesammelt“, erzählt Christa Brämsmann. Vor einigen Jahren schloss Aldi seine Filiale in Tenever, seitdem gibt es in der Siedlung keinen Supermarkt. „Erstmal sehen die Leute, dass offenbar nichts passiert.“ Das führe zu Frustration und Enttäuschung. Viele, die den Protest mitgetragen hätten, sagten jetzt: Es passiert ja eh nichts. „Wir brauchen neue Aktionen, junge Menschen, die sich mit Tenever identifizieren.“ Silvia Suchopar fordert: „Wir müssen noch mehr mit den Bewohnern in die Diskussion kommen.“ Auch jetzt gebe es noch Probleme im Quartier.