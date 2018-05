Wilhelm Tacke hat den Zuhörern in der "Uni der dritten Generation" den Libanon nahegebracht. (STUBBE)

Die Zeder ist für Libanesen ein besonderer Baum. Deshalb ziert er auch die Landesflagge. Der Libanon, genauer die Religionen im Libanon, standen jetzt in der Universität der dritten Generation in der Ameb-Begegnungsstätte in Arbergen im Mittelpunkt. Ameb ist die Abkürzung für den Verein Aktive Menschen Bremen, der Nachbarschaftstreffs- und Begegnungsstätten in vielen Stadtteilen betreut. Hierher kann man kommen, um bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen zu klönen, um sein Gedächtnis zu trainieren, Gymnastik zu betreiben, sich Vorträge zu gesundheitlichen, politischen oder anderen Themen anzuhören oder Ausflüge und Reisen zu unternehmen. Der ideale Ort also für die Angebote der „Universität der dritten Generation – Bildung in der dritten Lebensphase“, wie das Projekt offiziell heißt.

Bruno Steinmann, Projektleiter der Uni, erklärt: „Für alle Wissensdurstigen ist im neuen Sommersemester-Programm der Universität der dritten Generation wieder etwas dabei.“ Das deutschlandweit einmalige Modellprojekt der Awo Bremen biete in fünf Themenbereichen Vorträge, Kurse und Exkursionen an interessante Orte für Menschen in der nachberuflichen Lebensphase. Das Projekt sei mit einer deutlichen Steigerung der Teilnehmerzahl im vergangenen Semester, über 1500 Besucherinnen und Besucher, wichtiger Bestandteil der Bremer Bildungslandschaft. Schirmherr ist der Bremer Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel.

Die Dozentinnen und Dozenten arbeiten ehrenamtlich. Für das Libanon-Thema wurde Wilhelm Tacke als Referent gewonnen. Der ehemalige Lehrer hat einige Jahre lang an einer Schule in Alexandria, Ägypten, gearbeitet. Von da aus hat er den gesamten Nahen Osten bereist. Seine Vorlesung hat er mit einer computergestützten Präsentation untermalt. Dank seiner Ortskenntnis gestaltete er den Vortrag mit eigenen Erlebnissen recht farbig. Im Wesentlichen ging es in seinem Vortag um einen Überblick über die neuere Geschichte des Landes.

„Der Libanon ist ein schönes und vielseitiges Land. Im Winter kann man in den Bergen Ski laufen, während die Strände des Mittelmeers gleichzeitig zum Baden einladen“, erzählte Tacke. Kein Wunder also, dass das Land die Begehrlichkeiten potenzieller Kolonialmächte weckte. Osmanen, Briten und Franzosen gaben sich gleichsam die Klinke in die Hand und drückten dem Libanon ihren Stempel auf. Dazu gehörte auch die Verstetigung des Konfliktpotenzials. Dabei ging es nicht um konfessionelle Konflikte, sondern um Macht und Ohnmacht. Allerdings führte das zu einer Konfessionalisierung der Konflikte. Heute zeigt sich der Libanon als ein zerrissenes Land, als ein Spielball der politischen Interessen der verschiedenen, mächtigen Einflussgruppen.

Wilhelm Tacke ging in seinem Vortrag recht kleinteilig zu Werke, aber er erreichte sein Publikum. Die Gäste lauschen gebannt, stellten Zwischenfragen und bedankten sich anschließend für den sehr informativen Vortrag. Allen ist wieder einmal klar geworden, warum es für den Nahen Osten keine einfachen Friedenslösungen gibt.

Die Universität der dritten Generation ist von der Awo ins Leben gerufen worden. Lucyna Bogacki, eine in Polen geborene Mitarbeiterin, ist in Gdansk auf ein ähnliches Projekt gestoßen. Wieder in Bremen hat sie gefragt: „Wäre das nicht auch etwas für Bremen?“ Die Awo sagte Ja.

Weitere Informationen

Das Programm für das Sommersemester 2018 kann aus dem Internet geladen werden unter www.awo-bremen.de.