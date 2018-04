Inka Kusen (rechts) von den Vahrer Löwen und Joyce Krijger in den neuen Räumen des Löwentreff. (PETRA STUBBE)

Aus der Begegnungsstätte Olymp in Hochhaus Eislebener Straße 31 ist der Löwentreff am Fuße des Olymp geworden. Der Verein Vahrer Löwen hat die Begegnungsstätte übernommen und jetzt Einweihung in den neuen Räumen im Gebäude nebenan, Eislebener Straße 31A, gefeiert. Dort stehen im Erdgeschoss barrierefreie und sehr großzügige Räume und sogar eine Terrasse zur Verfügung.

Inka Kusen von den Löwen (rechts) hat bei der Feier das Wirken von Joyce Krijger gewürdigt, die den beliebten Programm-Dienstag im Olymp organisiert hat. Und den wird es weiter geben und er wird ausgebaut. "Das ist ein tolles Angebot und wir sind froh, dass Joyce Krijger es weiter machen möchte", betonte Inka Kusen in einem Gespräch mit dem Stadtteil-Kurier.

"Wir kooperieren mit dem Beschäftigungsprojekt Förderwerk und dem mobilen Sozial- und Pflegedienst Vacances. Förderwerk soll ein Mittagstischangebot realisieren und Vacances sorgt mit Personal dafür, dass der Treffpunkt jeden Werktag geöffnet werden kann", erklärte Kusen.