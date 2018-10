Club-Vizepräsidentin Christiane Ohlwein (r.) schaut, dass die Sitzungsregeln eingehalten werden. Jedes Mitglied darf nur in einer streng vorgegebenen Zeit sprechen. (Petra Stubbe)

Der Zeitplan ist bis auf die Minute festgelegt: Jeder hat eine bestimmte Redezeit, und wer zu lange redet, erhält die gelbe und dann die rote Karte „Das bedeutet eindeutig Disqualifizierung“, sagt Christina Ohlwein, Vizepräsidentin der Bremer Sprechstunde, eines Clubs, in dem Leute aus unterschiedlichsten Berufen das Reden trainieren. Die Bremer Gruppe gehört der internationalen Organisation Toastmasters International an, die 1924 von einem amerikanischen College-Professor gegründet wurde. Sie will die Kunst des öffentlichen Redens, der zielgerichteten Kommunikation und der Menschenführung lehren. In weltweit mehr als 13 000 Clubs sind mehr als 280 000 Mitglieder organisiert. Die Gruppen sind in Area, Division und District aufgeteilt, und in Bremen ist die „Sprechstunde“ die einzige, die zu den Toastmasters International gehört.

Um sich im spontanen oder vorbereiteten Sprechen zu üben, gibt es eine Grundlage: das Handbuch „Kompetente Kommunikation“, mit dem von Struktur über Körpersprache und Wortwahl bis hin zum Überzeugen und Inspirieren geübt wird. Wer die zehn Projekte in dem Buch durchgearbeitet hat, erhält ein Zertifikat als „kompetenter Kommunikator“ und kann an Wettbewerben teilnehmen, bis hin zu einer Weltmeisterschaft. „Jeder kann in der Bremer Sprechstunde das Reden üben, dass immer besser und freier wird“, sagt Ralf Brenner von der Bremer Sprechstunde. Nach den Grundlagen folgen Übungen für Fortgeschrittene, mit denen zum Beispiel das Reden vor der Kamera oder vor der Öffentlichkeit trainiert wird.

Festgelegte Rollenverteilung

Wer bei einem der Treffen ein Rede halten will, muss sich in eine Liste eintragen. Die Rollen sind auch an diesem Abend festgelegt: Einer wird der Toastmaster und leitet das Treffen, es gibt aber auch einen Stegreifredenmoderator, einen Füllwortzähler, einen Sprachstilbeobachter und mehrere Evaluatoren, die eine Gesamtbewertung der Reden nach strengen Kriterien vornehmen. Und auch ein „Wort des Abends“ wird gewählt, das möglicht jeder in seiner Rede unterbringen sollte. Heute heißt es „Freude“.

Kommt bei so viel Disziplin noch Freude auf? Und wie! Als würde, ins Korsett strenger Regeln und Abläufen gepresst, die Kreativität erst volle Fahrt aufnehmen, sprudeln im Laufe des Abends ideenreiche und witzige Reden aus den Teilnehmern heraus. „Die Deutschen haben statt eines Frontallappens einen Jammerlappen“, beginnt Ralf Brenner seine Rede, der frei und locker spricht, mit seinen Händen die Worte unterstreicht, und die Neigung der Deutschen, über alles zu jammern, thematisch kurz anreißt. Die nächste Rede ist ein Dialog, der unter dem Motto steht: „Das ist viel zu teuer“. Teilnehmer Johannes Krauth will einer potenziellen Kundin ein Trainingsprogramm für ihren Sohn verkaufen, der an der komplexen Verhaltensstörung ADHS leidet. „Was kostet das Ganze?“, fragt die Mutter, aber Johannes druckst ein bisschen herum, er bietet ihr eine kostenfreie Schnupperstunde an und meint, die Störungen ihres Kindes seien schon nach einem Monat beseitigt. Doch die Kundin will erst mit ihrem Mann darüber reden und ihn später benachrichtigen.

Hat Johannes überzeugt? Er muss sich den kritischen, insgesamt jedoch wertschätzenden Kommentaren der anderen Teilnehmer stellen: „Du hast zu lange um den heißen Brei herumgeredet“, sagt eine, „du musst deine Leistung, die du der Mutter anbietest, überzeugender darstellen und selbstbewusster dastehen“, meint eine andere. Nach einer kurzen Pause geht es mit den Stegreifreden weiter. Ralf Brenner tritt spontan vors Publikum und spricht zum Thema „Grübeln – was ist gefährlich daran?" „Beim Grübeln bauen sich Straßen im Gehirn auf, die immer breiter werden“, ein sprachliches Bild, das in der anschließenden Bewertung vom Sprachstilbeobachter ausdrücklich gelobt wird.

Bei den weiteren Stegreifreden wird das Oberthema „Geschichten aus dem Leben“ vorgegeben. Man muss spontan reden, „zwischen 30 Sekunden und anderthalb Minuten“, sagt Teilnehmerin Katy Siems. So wird denn auch drohend die gelbe und die rote Karte gezeigt, als spontane Redner auf verschiedene Lebenssituationen reagieren: Ein Betrunkener im Laden lässt sich nicht abwimmeln. Einer fragt dich im Supermarkt, was Graupen sind, und du weißt nicht, was das genau ist, im Bus lamentiert ein Fahrgast über das ständig schlechte Wetter. In der anschließenden Bewertungsrunde wird jeder genannt, der nicht die Zeit eingehalten hat, und die Zahl der Füllwörter aufgelistet, die jemand verwendet hat: „Philipp, du hast 17 mal Äh gesagt!“ – ein humorvolles Strafgericht, bei dem gelobt wird und die Kritik immer konstruktiv bleibt.

Weitere Informationen

Die Bremer Sprechstunde trifft sich alle 14 Tage montags an unterschiedlichen Orten. Das nächste Treffen wird am Montag, 8. Oktober, 19.20 Uhr, im Kirchweg 204, in den Räumen des Bremer Pflegedienstes in der Bremer Neustadt, veranstaltet. Interessenten sind willkommen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.bremer-sprechstunde.de.