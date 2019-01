Das Anatolische Bildungs- und Beratungszentrum in Hemelingen hat wieder einen interkulturellen und interreligiösen Kalender herausgebracht. Gleichzeitig ist ein neues Informationsblatt „Brücke“ erschienen, dass sich mit dem Schwerpunkt Zwangsheirat und Kinderehen auseinandersetzt. Interessierte können sich den Kalender am Dienstag, 8. Januar, zwischen 11 und 14 Uhr beim Frauentreff oder beim Seniorentreff am Donnerstag, 10. Januar, von 14 bis 17 Uhr im Verein, Bultstraße 1, selbst abholen.

Der Kalender listet staatliche und religiöse Feier- und Gedenktage auf, darunter auch hier unbekanntere wie beispielsweise das Pongal-Fest vom 14. bis 17. Januar, ein tamilisches Erntedankfest. Deutsche und internationale Gedenktage sowie christliche, orthodoxe, jüdische, hinduistische und muslimische Feiertage sind berücksichtigt. Am 27. Januar erinnert der Kalender der Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust.

In der Sonderausgabe des Infoblatts „Brücke – für ein gleichberechtigtes und friedliches Zusammenleben“ geht es um Zwangsverheiratung, die gleichermaßen gegen die Allgemeine Menschenrechtserklärung, das Grundgesetz und die UN-Kinderrechtskonvention verstößt, aber trotzdem immer noch geschieht. Damit „wird den betroffenen Mädchen und Frauen das Recht auf ein selbstbestimmtes, freies und unabhängiges Leben genommen, und dies ist nicht akzeptabel, egal ob dies von Einheimischen, Migranten oder Flüchtlingen ausgeht“, betont Rahmi Tuncer vom Anatolischen Bildungszentrum. Jeder und jede, der oder die in Deutschland eine andere Person zur Heirat zwinge, mache sich strafbar.

Zwangsverheiratung sei kein kultur- oder religionsspezifisches Problem. Es komme nicht nur unter muslimischen Familien vor, wie gerne in der Öffentlichkeit behauptet würde, sondern auch unter Christen, Buddhisten, Jesiden und anderen, erklärt Rahmi Tuncer. Als Ursache sieht Tuncer vor allem die Angst der Familien oder Gemeinschaften davor, dass sich vor allem Töchter ihr Recht auf Freiheit und Selbstbestimmung nehmen, sich aus der Gemeinschaft und von Traditionen lösen (vom „richtigen Weg“ abkommen) oder Deutsche heiraten könnten.

Gegen solche Verhaltens- und Denkweisen könnten erfolgreich nur Migranten und Flüchtlinge selbst mit einer muttersprachlichen Aufklärungskampagne vorgehen, ist Tuncer überzeugt. Klassische Formen der meist von intellektuellen Kreisen organisierten Kampagnen in Deutschland würden wenig helfen. „Mütter, Väter, Geschwister und Demokraten aus den Migranten- und Flüchtlingscommunities“ müssten geschult und mit Unterstützung von Schulen, Beiräten, Parteien und zivilgesellschaftlichen Initiativen für muttersprachliche Aufklärungskampagnen in den Stadtteilen eingesetzt werden. Beispielsweise vor ausländischen und einheimischen Einkaufszentren oder auch in überwiegend von Migranten und Flüchtlingen bewohnten Straßen.

„Für alle (auch minderjährige) Mädchen und Frauen, ob von Zwangsverheiratung und/oder anderer Gewalt betroffen, gibt es in unserem Land und in unserer Stadt Beratungsstellen, wo Beratungen und Informationen anonym und kostenlos in Anspruch genommen werden können“, schreibt Rahmi Tuncer in der „Brücke“. Und nennt konkrete Anlaufstellen.

Weitere Informationen

In Notfallsituationen können sich Betroffene Tag und Nacht an das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, 0 80 00 / 11 60 16, wenden, auch die Polizei ist immer unter 110 zu erreichen. Der Mädchen-Notruf Bremen hat die Nummer 34 11 20, bei sexueller Nötigung kann 362 38 32 oder 362 38 10 gewählt werden. Auch im Internet gibt es Informationen und Unterstützung beispielsweise unter www.suse-hilft.de, www.neue-wege-bremen.de oder www.gewaltgegenfrauen.bremen.de. Das Anatolische Bildungs- und Beratungszentrum ist über Rahmi Tuncer, Telefon 0152/02 95 53 20 oder E-Mail an rahmituncer@web.de, zu erreichen. Infos auch auf www.anadolu-bremen.de.