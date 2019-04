Vor dem Eingang des Klinikums Bremen-Ost hat eine Frau ihr Kind im Auto zur Welt gebracht, ein Intensivmediziner wurde zum Geburtshelfer. (Jochen Stoss)

Eigentlich ist der Nachtdienst von Mediziner Saemy Bouyanzar schon fast vorüber. Doch dann kommt ein Anruf aus der Ambulanz, der die Schicht zu einer macht, an die sich der Arzt vom Klinikum Bremen-Ost wohl ewig erinnern wird. Als diensthabender Intensivarzt in dieser Nacht wird er nach vorne zum Eingang gerufen. Eine Frau würde dort gerade im Auto ein Kind auf die Welt bringen, heißt es.

Das Klinikum Bremen-Ost hat verschiedene Fachbereiche, eine Geburtsklinik gehört allerdings nicht dazu. Geburten, und besonders im Auto direkt vor dem Haupteingang, sind im normalen Betrieb in dem Klinikum also ungewöhnlich. Auch für Saemy Bouyanzar: „Seit vergangenem Jahr habe ich die Weiterbildung zum Notarzt. Ich hätte gedacht, dass ich solch eine Geschichte eher mal unterwegs bei einem Einsatz erleben würde. Aber nicht um sechs Uhr morgens nach einer Nachtschicht im Krankenhaus“, sagt Saemy Bouyanzar.

Als der Arzt aus der Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie am Haupteingang ankommt, sieht er bereits einen Van mit offener Seitentür direkt vor dem Eingang, den telefonierenden Vater vor dem Auto ebenso dessen zwei Kleinkinder. „Im Auto lag das Baby dann bereits auf dem Schoß der Mutter, die einen gesunden Eindruck machte“, berichtet Saemy Bouyanzar. Dann eine paar Schrecksekunden: Das Neugeborene sei zunächst still gewesen, habe noch keinen Laut von sich gegeben.

„Mein Fokus galt natürlich insbesondere dem Baby“, erklärt der Mediziner. Er lässt im Krankenhaus ein Zimmer vorbereiten und sich ein paar Klemmen bringen, um später die Nabelschnur durchzutrennen. Zunächst aber wartet er auf die ersten Laute des Babys. Doch die kommen noch nicht. „Ich habe es dann etwas am Rücken gerieben. Das fördert und provoziert die Atmung“, erklärt der Arzt. Und dann, ein paar Augenblicke später, meldet sich das Baby mit seinem ersten Schrei zu Wort. „Das war ein schöner Augenblick. Einige andere Kollegen waren inzwischen auch längst dazugekommen. Das ging alles Hand in Hand“, erzählt Bouyanzar, der selbst bisher lediglich die Geburt seiner beiden eigenen Kinder miterlebt hatte.

Skurril sei die Situation gewesen und trotz der frühen Morgenstunden habe sie natürlich für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Nachdem die größte Aufregung an diesem besonderen Morgen vorüber ist, erklärt sich außerdem noch ein Reinigungsteam bereit, den Wagen der Familie von innen wieder sauber zu machen. Die Familie stamme aus Hannover, sei vermutlich auf der Durchreise gewesen und hätte an dem Morgen wohl einfach das nächstbeste Krankenhaus angesteuert, heißt es von Seiten des Klinikverbunds Gesundheit-Nord (Geno) zu dem das Klinikum Bremen-Ost gehört. Nach der Verlegung auf die Geburtsstation ins Klinikum Links der Weser seien die Eltern mitsamt ihrem Neugeborenen bereits zwei Tage später wieder nach Hause entlassen worden, so die Geno weiter.

Der Fall ist nicht wahrscheinlich, aber was können Laien tun, wenn sie unverhofft zum Geburtshelfer werden? Nicola Miller, Bereichsleitung Geburtshilfe am Klinikum Bremen-Nord, gibt Tipps. „Für viele ist das erst einmal eine sehr ungewohnte Situation, aber dennoch sollte man als allererstes Ruhe bewahren und den Rettungsdienst rufen.“ Das Baby habe ja entschieden, dass es auf die Welt kommen möchte. „Es kommt im Grunde von allein“, sagt Miller. Bei einer Sturzgeburt komme es auch nur selten zu Komplikationen. „Als Helfer sollte man in der Zwischenzeit keine verrückten Dinge ausprobieren, sondern lieber der Mutter und dem Vater viel Mut zusprechen.“ Ist das Baby bereits auf der Welt, komme die wichtigste Aufgabe. „Dann sollte man als allererstes das Baby auf den Bauch der Mutter legen und Mutter und Baby warmhalten“, sagt Miller. Die Gefahr, dass gerade das Baby auskühlt, sei sonst besonders hoch. Die Nabelschnur sollten Laien zudem getrost ignorieren und das Durchtrennen später den Experten überlassen. Die Mutter sollte, laut Miller, nach der Geburt außerdem die Beine überkreuzen, um einen höheren Blutverlust zu vermeiden.