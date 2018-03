Tiefe Furchen haben sich in die Wiese an der Weser gegraben, in denen nach dem Tauwetter der vergangenen Tage das Wasser fast knietief steht. Wer zum Standort der "Kompletten Palette" möchte, sollte also tunlichst Gummistiefel anziehen und sein Auto am Deich beim Wassersportverein Hemelingen abstellen. Damit ist schon das größte Problem genannt, das einer Wiederauflage des Kulturprojekts des Musikers Immo Wischhusen noch entgegensteht: der bisher unbefestigte Zugangs- und Rettungsweg.

Schon im vergangenen Jahr hatte die Feuerwehr einen fehlenden Rettungsweg für bis zu 16 Tonnen schwere Fahrzeuge bemängelt. Damals konnte ein Kompromiss die Eröffnung der Palette im letzten Moment retten: Der Weg wurde provisorisch für bis zu vier Tonnen schwere Fahrzeuge ausgebessert und befahrbar gemacht. Für Notfälle stand ein Unimog bereit.

Nach dem verregneten Sommer und dem ebenso verregneten Herbst, in dem der Abbau und Abtransport des Materials und der Technik nur noch mit schweren Fahrzeugen möglich war, waren auch die provisorischen Wege zerstört – das sorgte nicht nur bei Bürgern, sondern auch im Beirat für Ärger, denn dem Kulturprojekt war nur unter der Auflage zugestimmt worden, dass das gesamte Gelände in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt wird. Auf das Festgelände selbst trifft das auch zu, nur die Wege haben sich noch nicht erholt. Für eine mögliche Neuauflage müssten diese aber nun ohnehin speziell hergerichtet werden.

In den sozialen Medien wird bereits nach Hilfe, Helfern und Sponsoren gesucht, damit der geforderte tragfähige Schotterweg erstens überhaupt und zweitens auch rechtzeitig gebaut werden kann. Die Zeit drängt für den Musiker, denn schon bald muss mit dem Aufbau der Bühne begonnen werden. "In meinen kühnsten Träumen hatte ich gehofft, dass der Weg jetzt schon geschottert ist", sagt Immo Wischhusen. Im vergangenen Jahr hatten er und sein Team am 1. April mit den Aufbauarbeiten begonnen, dieses Jahr sollte es eigentlich etwas früher beginnen. Die Eröffnungsveranstaltung ist für den 19. Mai geplant. Der Abschluss soll am 1. September sein.

Die Hoffnung, dass es noch im März mit einem befahrbaren Weg klappen könnte, hat der Musiker noch nicht aufgegeben. Allerdings: "Persönlich können ich und auch das ganze Projekt den Weg nicht finanziell stemmen." Er hoffe auf Fördertöpfe oder potente Spender. "Ein Bauunternehmer wäre spitze", sagt er.

Dass die "Komplette Palette" ein echtes Hemelinger Projekt ist, zeigt die Hilfe, die der Musiker erhält: Birgit Benke vom Stadtteilmarketing sucht nach schotterwilligen Unternehmern, im vorigen Herbst half Eckart Höhne vom Hof Stackkamp mit schwerem Gerät beim Abtransport aus, die Freiwillige Feuerwehr Mahndorf war bei Veranstaltungen vor Ort, selbst der benachbarte Wassersportverein, der mit den zum Teil lautstarken Veranstaltungen nicht glücklich war, unterstützte mit einem Trecker.

Wenn es mit dem knapp 300 Meter langen Weg klappt, plant der Musiker mit mehr, aber dafür kleineren Veranstaltungen. Das Team erhofft sich von kleineren Veranstaltungen weniger strenge Auflagen durch die Behörden und Kosteneinsparungen – es müssten beispielsweise weniger mobile Toiletten aufgestellt werden. Bei 499 Besuchern soll auf der Palette Schluss sein. Im vergangenen Jahr lag die Höchstgrenze noch bei 1000 Besuchern, die allerdings nur an einem Veranstaltungstag und da auch nur über den ganzen Abend verteilt, erreicht wurden. Der viele Regen des vergangenen Jahres hatte nicht nur die Wege in Matsch verwandelt, sondern auch für ein Minus in der Kasse gesorgt. Das soll nach Möglichkeit in diesem Jahr anders sein: "Bei fünf Veranstaltungen haben wir vielleicht eine größere Chance auf einmal gutes Wetter", sagt Immo Wischhusen.

Auch in diesem Jahr verlassen sich der Musiker und sein Team auf das Engagement ehrenamtlicher Helfer. Alle seien eingeladen, mitzuhelfen und sich zu beteiligen, wird der Rapper nicht müde zu betonen. Im Moment braucht es aber vor allem – auch im übertragenen Sinne – eins: Schotter.