Die Jugendhilfeeinrichtung „Port Lorent“ hat in Sebaldsbrück eröffnet. Bernd Schmitt, Jakob Tetens, Claudia Fisbeck und Anja Stahmann wollen Jugendlichen eine Chance geben, ins geregelte Leben zu finden. (Diakonische Jugendhilfe)

In Sebaldsbrück steht mit dem „Port Lorent“ eine neue Jugendhilfeeinrichtung des Trägers Diakonische für sogenannte „Systemsprenger“ – auffällige Jugendliche – bereit. Zur Eröffnung mit Anwohnern waren auch der Geschäftsführer des Trägers, Bernd Schmitt, und Anja Stahmann (Grüne), Senatorin für Soziales gekommen.

Das „Port Lorent“ soll mit niedrigschwelligen und individualpädagogischen Angeboten männliche Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren ansprechen, die aufgrund ihres Verhaltens nicht in anderen Jugendhilfeeinrichtungen untergebracht werden können und dort beispielsweise Hausverbote bekommen haben. Sechs stationäre Plätze sowie zwei Kurzzeitplätze in Einzelappartements stehen für die Teenager zur Verfügung. Ziel sei es, so heißt es seitens des Trägers, die Jugendlichen mit Beziehungs-, Beschäftigungs- und Bildungsangeboten zu stabilisieren.

„Es sind ganz normale Jugendliche, die nicht das Glück hatten, in eine stabile Familie geboren zu werden“, sagte Claudia Fisbeck, Projektleiterin. Einrichtungsleiter Jakob Tetens sieht in dem großen Container-Komplex viele Chancen für die Jugendlichen. „So können wir in den Räumen viele Angebote realisieren, zum Beispiel Sport-, Musik-, Kunstangebote.“ Noch sind diese Räume allerdings nicht fertig. Zunächst sollten die Appartementzimmer und die Büros der Betreuer, die 24 Stunden am Tag vor Ort sein werden, fertiggestellt werden. „Wir sind ein hoch motiviertes, bunt gemischtes Team, das sich freut, loszulegen“, sagte Jakob Tetens.

Sozialsenatorin Anja Stahmann lobte die Nachnutzung der Immobilie und plädierte dafür, jungen Menschen eine Chance zu geben. „Es macht unsere Gesellschaft aus, jungen Menschen, die aus dem Gleis geraten sind, zu helfen.“

Die Einrichtung an der Lorentstraße, ehemals eine Einrichtung der insolventen Akademie Kannenberg für unbegleitete jugendliche Flüchtlinge, ist eine von zwei spezialisierten Einrichtungen für Minderjährige und junge Erwachsene mit „erheblichen sozialen Anpassungsproblemen und zur Haftvermeidung“ wie es in einer Pressemitteilung des Sozialressorts heißt. Im Juli und August vergangenen Jahres hatten sich der Senat und der Jugendhilfeausschuss der Bürgerschaft auf die beiden Projekte geeinigt.

Zurück gehen die beiden Einrichtungen auf eine von Jens Böhrnsen im Bürgerschaftswahlkampf 2015 losgetretene und zwei Jahre andauernde Diskussion über die Möglichkeit einer geschlossene Unterbringung von auf- und straffälligen Jugendlichen. Auslöser war eine kleine Gruppe von Intensivtätern, die im Viertel und in Bahnhofsnähe für eine Vielzahl von Straftaten verantwortlich gewesen sein sollen. Letztlich stellte sich der Ruf nach einer geschlossenen Unterbringung aus fachlicher sowie juristischer Sicht als Irrweg heraus, Alternativen wie das „Port Lorent“ mussten her. Bernd Schmitt nennt diese Jugendlichen „Systemsprenger“. „Das sind Jugendliche, die immer wieder den Rahmen sprengen.“ Im Port Lorent sollen sie einen Ort finden, der sicher ist, wo sie nicht raus fliegen können. „Aber wo wir auch immer an den Jugendlichen dran bleiben, sie aufsuchen“, sagt Bernd Schmitt.

Der Beirat Hemelingen und die Nachbarn hätten sehr konstruktiv auf die Pläne reagiert. „Aber natürlich machen sie sich Sorgen“, sagt Bernd Schmitt mit Blick auf die Anwohner. „Wir bieten deswegen an, dass uns die Nachbarn Tag und Nacht anrufen können und sie sofort einen Ansprechpartner haben.“ Nachbarn könnten außerdem jederzeit auf einen Kaffee vorbei kommen.

Die zweite Einrichtung ist das ehemalige Jugendfreizeitheim Sattelhof in Bremen-Blumenthal. Auch diese Einrichtung gehörte einst zur Akademie Kannenberg. Träger ist dort die Innere Mission. Der Schwerpunkt: Haftvermeidung. Bis zu acht Minderjährige und junge Erwachsene, denen ein Strafverfahren, bevorsteht.betreut die Innere Mission in Blumenthal.