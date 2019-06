Sören Weigel, Kyra Brünches und Leslie Schuy in der Kreativwerkstatt im Jugendhaus Tenever. (PETRA STUBBE)

„Ich war ziemlich aufgeregt“, sagt Kyra aus Tenever über den Moment, als sie bei der Preisverleihung beim Bremer Jugendpreis 2019 „Dem Hass keine Chance“ in der Oberen Rathaushalle ihren Text vortragen sollte. Sie gehörte zu einer zwölfköpfigen Gruppe der Kreativwerkstatt „Guck Mal“ unter dem Dach des St. Petri Jugendhauses Tenever, die an dem Wettbewerb mit dem Motto „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ teilgenommen und 1500 Euro gewonnen hat.

Kyra ist trotz ihrer 15 Jahre eine Veteranin der Kreativwerkstatt. „Ich bin von Anfang an dabei, auch als die Werkstatt noch im Ote-Zentrum war“, erzählt sie. Fünf Jahre sind es insgesamt, in denen Kyra regelmäßig ihre Freizeit in der Kreativwerkstatt und im Jugendhaus Tenever verbringt und ihre kreative Ader auslebt. „Eigentlich komme ich jeden Tag“, sagt sie. Das Jugendhaus ist bis auf sonntags täglich geöffnet, die Werkstatt „Guck Mal“ steht von Montag bis Freitag von 16 bis 19 Uhr zur Verfügung. Am liebsten beschäftigt sich Kyra mit Farben. „Aber im Moment nähe ich mir eine Bauchtasche selbst.“ Die Möglichkeiten der Werkstatt nutzen sie und die anderen Jugendliche auch um an Schulprojekten, zum Beispiel bei der Gestaltung von Plakaten, zu arbeiten.

Offenes Angebot

Die „Guck Mal“-Werkstatt ist ein offenes Angebot, das heißt Jugendliche können es ohne Anmeldung nutzen, wenn sie Lust dazu haben. Die Werkstatt arbeitet dabei inklusiv, Kinder mit und ohne Behinderungen arbeiten also zusammen in dem Atelier im Jugendhaus Tenever. Das Angebot wird zum Beispiel auch vom ASB (Arbeiter-Samariter-Bund), dem Martinsclub und der Lebenshilfe angenommen.

Für ihren Wettbewerbsbeitrag haben die Kinder und Jugendliche eine neue Möglichkeit der Werkstatt genutzt: den Siebdruck. Mit dieser Technik kann über ein Sieb und mithilfe von Schablonen Farbe auf Textilien, in diesem Fall T-Shirts, gedruckt werden. Als Motiv haben sich die Kinder und Jugendliche zwölf Kinderrechte, seit 1989 in der UN-Kinderrechtskonvention festgeschrieben, ausgesucht. „Eigentlich war das Motto ziemlich abstrakt“, sagt Leslie Schuy, die das Projekt als Kunstpädagogin und -therapeutin betreut. Die Gruppe habe sich dann bewusst für die Kinderrechte entschieden. „Denn wir haben gemerkt, dass die Kinder kaum ihre eigenen Rechte kennen und die Kinder haben gesagt, dass auch andere ihre Rechte kennen sollten.“ Zwölf T-Shirts mit dem Text von zwölf der insgesamt 40 Artikel der UN-Kinderrechtskonvention sind so entstanden. Der Clou: Jedes T-Shirt hat auf der Rückseite einen einzelnen Buchstaben aufgedruckt. Nebeneinander ergeben diese Buchstaben das Wort „Kinderrechte“.

Der Gewinn des Jugendpreises kam offenbar nicht unerwünscht, aber unerwartet. „Ich glaube, wir waren schon etwas überrascht“, sagt Leslie Schuy. „Wir waren als letzte Gruppe dran und dass wir so viel Geld gewonnen haben, das war schon eine Überraschung“, pflichtet ihr Sören Weigel bei, der ebenfalls die Werkstatt betreut. Die Auszeichnung bedeute zwei Dinge, sagt Leslie Schuy. „Einmal ist es die Anerkennung für die Arbeit, aber es ist auch das Geld.“ Denn am Geld mangelt es in den Jugendhäusern häufig. „Mit dem Geld können wir jetzt Dinge möglich machen, die wir vorher nicht machen konnten“, sagt Leslie Schuy. Neues Material, Ausflüge oder einfach mal Essen gehen mit den Kindern, zählt Leslie Schuy auf, was nun zusätzlich mit dem Gewinn möglich wird.

Knappes Budget

Die nach Ansicht der Träger nicht ausreichende Finanzierung der Jugendhäuser ist in den Stadtteilen immer wieder Thema. Auch viele Beiräte haben sich in der Vergangenheit für eine bessere finanzielle Ausstattung der Jugendhäuser stark gemacht. Der Ärger über die in den vergangenen Jahren kaum gestiegenen Budgets treibt Träger, Pädagogen und Jugendliche am Dienstag, den 2. Juli, auf die Straße. Oder besser: Auf den Marktplatz. Dort, im Zentrum der Stadt, möchten die Träger beim „Youth Future Day“ (etwa: Jugendzukunftstag) zeigen, was in den Jugendhäusern der Stadtteile geleistet wird.

Cemile Tolan, Fachbereichsleitung der offenen Jugendarbeit bei St. Petri, erklärt das Dilemma, vor dem die Jugendhäuser stehen. „Es gab in den letzten Jahren nur eine minimale Erhöhung der Budgets.“ Gleichzeitig seien aber die Personalkosten gestiegen. Dazu kämen gestiegene Nebenkosten und die Inflation. „Das bedeutet, dass wir für bestimmte Projekte auf Mitteln aus Förderprogrammen wie Wohnen in Nachbarschaft oder auf Spenden angewiesen sind.“

Im Jugendhaus Tenever arbeiten drei Fachkräfte mit Kinder und Jugendlichen im Alter von zehn bis 21 Jahren. Dazu kommen Minijobber, Honorarkräfte und Ehrenamtliche. „Für das, was wir anbieten, ist das viel zu wenig“, sagt Cemile Tolan. „Der Bedarf ist eigentlich viel höher und wir könnten bei mehr Personal viel mehr machen.“ Einen Schwerpunkt in der Arbeit der Jugendhäuser sieht sie in der Beziehungspflege zu den Jugendlichen. „Die Kinder und Jugendlichen kommen freiwillig hierher, sie entwickeln Vertrauen zu den Pädagogen.“ Nur durch diese vertrauensvollen Beziehungen sei es möglich, Kinder und Jugendliche zu begleiten „und auf den richtigen Weg zu bringen“, wie Tolan sagt. Diese Freiwilligkeit sei der entscheidende Unterschied zu Schule, Eltern, Freunden oder auch dem Jobcenter.

Und es muss nicht immer die praktische Arbeit mit Siebdruck oder mit Holz sein. Kyra jedenfalls fallen noch mehr Vorzüge des Jugendhaus ein: „Man kann Ausflüge machen, zusammen kochen und man kann hier mit seinen Freunden einfach chillen.“

Weitere Informationen

Der „Youth Future Day“ beginnt am Dienstag, 2. Juli, um 1630 Uhr auf dem Marktplatz Bremen. An Ständen können Interessierte einen Einblick in die Arbeit der Jugendhäuser aus der ganzen Stadt bekommen.