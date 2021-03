Arbeiten künftig unter einem gemeinsamen Dach: Wilkens-Geschäftsführer Frank Kienze (links) und Union-Geschäftsführer Lüder Kastens. (PETRA STUBBE)

Als einen „Hauptgewinn“ bezeichnet Hans-Peter Hölscher (SPD), Sprecher des Ausschusses für Stadtteilentwicklung, die nun vorgestellten Pläne der Union Brauerei aus Walle, einen zweiten Standort in der Hemelinger Bahnhofstraße aufzubauen. Unter dem Dach der Wilkens Silberwarenmanufaktur möchte die Union Brauerei künftig Kaffee rösten, Bier brauen und mit einem Restaurant und Biergarten Gäste aus Hemelingen und umzu anlocken.

3500 Quadratmeter

Knapp 3500 Quadratmeter Fläche stehen Unions-Geschäftsführer Lüder Kastens in der ehemaligen Galvanisierungshalle von Wilkens zur Verfügung. Dort sollen nicht nur ein Restaurant und ein Biergarten entstehen, sondern auch eine Brauerei und eine Kaffeerösterei und Veranstaltungsräume für private Feiern, Musikveranstaltungen und Firmen-Events. Kastens setzt, ähnlich wie am Hauptstandort in Walle, auch in Hemelingen auf Erlebnisgastronomie mit kulturellem Programm. Bei Führungen, Seminaren und weiteren Veranstaltungen könnten alle Produktionsverfahren gezeigt werden, kündigt er an. „Wir hoffen, auf den ganzen Bremer Osten auszustrahlen“, sagt Kastens über das Vorhaben. Kastens hofft auch, eine Lücke in Hemelingen zu füllen. „Überfrachtet mit Gastronomie ist Hemelingen nicht gerade“, sagt er.

Historische Bausubstanz erhalten

Die traditionsreiche Herstellung von Silberbestecken in Hemelingen geht mit dem Engagement der Union Brauerei im Übrigen nicht zu Ende. Wilkens Geschäftsführer Frank Kinze spricht im Gegenteil von einer Win-win-Situation. Er konnte die nach Umstrukturierungsmaßnahmen leer stehende Halle verkaufen, gleichzeitig wird die historische Bausubstanz erhalten und die Gastronomie verspricht mehr Besucherströme – von denen auch Wilkens profitieren könnte. Tatsächlich hofft er auf Synergie-Effekte und eine Belebung der eher heruntergekommenen Bahnhofstraße. „Das bringt Leben hier rein und ist eine tolle Sache“, ist er überzeugt. Künftig finden sich also gleich drei Manufakturen unter einem Dach: für Kaffee, für Bier und für Silberbesteck. Kinze und Kastens sehen sich der Tradition des Standorts verpflichtet. „Einfacher wäre es gewesen, hier alles platt zu machen“, sagt Kinze. „Aber hier hängt unser Herzblut dran.“ Und Kastens sekundiert: „Zusammen mit Wilkens erhalten wir hier die Tradition im Stadtteil.“

Rückenwind von der Politik

Von politischer Seite gibt es für das Vorhaben vollen Rückenwind. Schon in der jüngsten Beiratssitzung waren die Ortspolitiker voll des Lobes für die Pläne an der Bahnhofstraße, die seit Jahren mit Leerstand kämpft und der zukünftig eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung Hemelingens zukommen wird. „Kulturelle und gastronomische Angebote sind in Hemelingen Mangelware. Die Bahnhofstraße könnte anknüpfen an ihre alte Tradition als Hauptstraße im Stadtteilzentrum von Hemelingen“, sagt Hölscher. Zusammen mit der Entwicklung bei Coca-Cola und bei Könecke könne ein lebenswertes, lebendiges und attraktives Quartier entstehen.

Birgit Benke vom Stadtteilmarketing Hemelingen, die seit Jahren gegen Leerstand und für eine Belebung in der Bahnhofstraße kämpft, sagt: „Unser ehrenamtlicher Vorstand und ich freuen uns sehr, dass unser Stadtteil durch dieses neue Genuss-, Erlebnis- und Veranstaltungsangebot eine Aufwertung erfahren wird." Sie hoffe, dass die langjährigen Einzelhändlerinnen und Einzelhändler wie das Schuhhaus Riedemann und Wilkens Silberwaren von dem Aufschwung profitierten. "Wie toll, dass Herr Lüder den Schritt wagt und zu einer Belebung für Hemelingen, mit einem neuen Konzept rund um die Hemelinger Bahnhofstraße beitragen kann", so die Stadtteilmanagerin.

Frage nach Parkplätzen und Geruch

Bei allem Zuspruch: Zumindest etwas Gegenwind, wenn auch eher ein laues Lüftchen als eine steife Brise, gab es dann doch im Beirat. Insbesondere die Parkplatzsituation als auch die ohnehin schon starke Geruchsbelastung hatten Fragen aufgeworfen. Kastens betonte, dass Hemelingen sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit dem Fahrrad zu erreichen sei. Zum Thema Geruch: „Da haben wir auch in dem eng bebauten Wohngebiet in Walle überhaupt gar keine Probleme“, beruhigte Kastens bei der Vorstellung der Pläne in der ehemaligen Lagerhalle, die bis Herbst 2022 umgebaut werden soll.

Hölscher hofft auf eine Initialzündung für den Stadtteil. „Im bereits vorhandenen Fachmarktzentrum rund um Aldi kann man sehen, dass viele auf die notwendige Steigerung der Attraktivität des Standortes warten. Bis auf dem Coca-Cola-Könecke-Gelände alles fertig ist, werden sicher noch drei bis fünf Jahre ins Land gehen. Mit der Union Brauerei in der Bahnhofstraße hätten wir aber schon Ende 2022 einen ersten Meilenstein gelegt.“ Nun komme es darauf an, dass entsprechende Baurecht zu schaffen.

Zur Sache

Industriestandort im Wandel

Hemelingen galt und gilt als die Werkbank Bremens. Die Eröffnung der Bahnstrecke Bremen-Hannover mit dem Bahnhof Sebaldsbrück 1847 und der Beitritt vom Königreich Hannover zum Deutschen Zollverein von 1854 leitete die Industrialisierung des Stadtteils ein. Bremer Zigarrenfabrikanten verlegten ihre Betriebe nach Hemelingen, andere Betriebe wie die Silberwarenfabrik Wilkens und Söhne und die Hemelinger Aktien-Brauerei AG folgten. Im 20. Jahrhundert kamen Borgward, Focke-Wulf und Nordmende sowie Kaffeeverarbeiter hinzu. Seit den späten 80er-, frühen 90er-Jahren befindet sich Hemelingen im Wandel. Borgward, Focke-Wulf und Nordmende verschwanden, die Hemelinger Brauerei wurde von Beck und Co. übernommen, später von Coca-Cola verkauft. Mit der Union Brauerei kehrt die Tradition des Bierbrauens in kleinem Umfang wieder nach Hemelingen zurück.