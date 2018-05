Emily macht Armbäder nach der Kneippschen Lehre. (fotos: PETRA STUBBE)

Kinder laufen im Kreis durch ein Wasserbecken, andere tauchen ihre Ellbogen in einer blauen Wanne ins kalte Nass – und wenn es draußen warm genug ist, ziehen sie ihre Socken aus und Taulaufen ist angesagt: Die Kinder spüren im morgendlich feuchten Gras die kühlen Tropfen an ihren Füßen und Waden. Zum Frühstück bereiten sie Kräuterbutter aus den Pflanzen, die im Garten wachsen und entspannen sich nach dem Spielen bei Kinder-Yoga – ihre Kita hat Elemente des Konzepts von Sebastian Kneipp (1821-1897) in den Alltag aufgenommen. Es will die Gesundheit durch einen ganzheitlichen Ansatz fördern, der vor allem auf die Heilkraft der Natur setzt – nicht nur bei Erwachsenen, sondern schon bei Kindern.

Wasser spielt im Kneipp-System eine zentrale Rolle: Kalte Güsse stärken das Immunsystem, auf dem Gesicht straffen sie die Haut, und an den Schenkeln helfen sie gegen Krampfadern. Außer Wasser fußt die Kneipp-Philosophie auf vier weiteren Säulen: Lebensordnung, Kräuter, Ernährung und Bewegung.

Auf der Arche, einem Holzschiff auf dem Außengelände der Kita „DRK Kinderhaus Arche“ tragen Kinder Symbole der Kneippschen Gesundheits-Lehre an Deck, wie Bananen, einen Fußball oder einen Strauß mit Küchenkräutern und freuen sich, dass ihre Kita es geschafft hat. „Es hat Jahre gedauert, bis wir die Anerkennung als erste Kneipp-Kita Bremens erhalten haben“, sagt Kita-Leiterin Svenja Warnke, „doch der Weg dahin war für Eltern, Kinder und Erzieher gleichermaßen bereichernd.“

Spielerisches Lernen und Ruhephasen

Zur Verleihung des Zertifikats gibt es in der Kita eine kleine Feier, bei der Ralf Mohnhaupt aus dem Vorstand des Kneipp-Bundes in Niedersachsen-Bremen die Urkunde überreicht. Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter weist in seiner Ansprache darauf hin, dass Osterholz mit derzeit 21 Kitas der kinderreichste Stadtteil Bremens ist. „Ich bin dankbar, dass eine Kita den Weg nach vorn beschritten hat“, sagt er.

Seit dem Jahre 2001 können Kitas das Gütesiegel „vom Kneipp Bund anerkannte Kindertageseinrichtung“ erhalten, und inzwischen ist die Zahl der zertifizierten Einrichtungen in Deutschland auf fast 400 gestiegen. „Kneipp-Kitas liegen derzeit im Trend, aber die Standards sind hoch: Um das Zertifikat zu erhalten, muss die Hälfte der Erzieherinnen eine Zusatzausbildung gemacht haben“, sagt Ralf Mohnhaupt vom Kneipp-Bund. Das Prinzip Kneipp gibt es zwar auch an Schulen, „doch dort ist es schwierig, das Konzept angesichts hoher Schülerzahlen umzusetzen“, sagt Mohnhaupt, „Kneipp-Schulen sind deshalb eher klein und auf den ländlichen Raum konzentriert.“

Die Kneippsche Gesundheitslehre setzt auf einen Wechsel von Anspannung und Entspannung, der zur Lebensbalance führen soll. Spielerisches Lernen in voller Aktivität wechselt in der Kita ab mit Ruhephasen und Entspannungsübungen. Der Ablauf der Jahreszeiten, Rituale und Rhythmen sollen eine Ordnung vorgeben, die zu einem harmonischen Alltag anleitet, der sich auf das spätere Leben auswirkt. Eine große Rolle spielt in der Kneipp-Pädagogik die Wertschätzung der Natur: Kinder lernen Tiere und Pflanzen erkennen, pflegen und schützen, sie säen und ernten im Garten, was sie für die Küche verwenden können. Die Vielfalt der Kräuter ist dabei essenziell, denn durch ihre intensiven Düfte, die farbigen Blüten und oft harten, ledrigen Blätter sprechen sie mehrere Sinne zugleich an.

„Jedes Kind hat einen Beutel mit einem Waschlappen, Socken und einer Bürste für die Körpermassage“, sagt Svenja Warnke, „und in der Kita backen wir das Brot selbst, die Kinder trinken keine gezuckerten Getränke, sondern bereiten sich aus den Kräutern im Garten ihren eigenen Tee.“

Alle Erzieherinnen im Haus, insgesamt 21 an der Zahl, haben eine Kneipp-Zusatzausbildung abgeschlossen. Trude Mayer, Erzieherin in der Kita, hat sich durch die zahlreichen Fortbildungen weiter entwickelt. „Wir waren nicht nur in der Kneipp-Akademie in Bad Wörishofen im Allgäu, Kneipp-Fachleute kamen auch zu uns in die Einrichtung“, sagt sie. Zur Weiterbildung der Erzieherinnen gehört zum Beispiel, Massagen bei Kindern oder Entspannung mit Klangschalen zu lernen, Kräuterwanderungen zu leiten oder mehr Gelassenheit in den Kita-Alltag zu bringen. Trude Mayer findet es auch bereichernd, dass im DRK-Kinderhaus Arche Kindern von anderthalb bis sechs Jahren ein Platz geboten wird, „Die verschiedenen Altersgruppen können viel voneinander lernen.“ Von Anfang an wurden auch die Eltern durch Elternabende und Eltern-Kind-Nachmittage mitgenommen und informiert.

Bäume, Gebüsch, Rasen und Sand bestimmen das Außengelände des Kinderhauses Arche – ideal für ein Leben im Einklang mit der Natur. Für Bewegung sorgen Kletterstangen, Schaukeln und Rutschen, in mehreren Beeten wachsen Erdbeeren, Rhabarber und zahlreiche Kräuter wie Bärlauch oder Minze. Doch auch, was wild in der Natur wächst, entgeht nicht den Blicken der Kinder, die schon früh für die Pflanzenvielfalt um sie herum geschult werden: Vor einer Hecke wächst die Knoblauchsrauke, ein Frühjahrsblüher, dessen Blätter leicht nach Knoblauch duften. „Auch solche Kräuter werden bei uns für die gesunde Ernährung verwendet und dem Salat beigemischt“, sagt Trude Mayer.