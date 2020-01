Eine Frau schreit in der Silvesternacht 2018 in Tenever um Hilfe, bricht auf der Straße zusammen und stirbt kurz danach an ihren Stichwunden. Der Tatverdächtige ist der Ehemann. In der Gerichtsverhandlung wird klar, dass der Mann die 27-jährige Ehefrau schon lange misshandelt hat. Der Angriff in der Silvesternacht war der Höhepunkt jahrelanger häuslicher Gewalt. Ein breites Bündnis hat nun in Tenever auf einer Fachtagung nach Wegen aus der Gewaltspirale gesucht.

„Die Initiative kam zustande, weil es in den vergangenen Jahren mehrere Tote im Bremer Osten gegeben hat“, sagt Jutta Flerlage von Frauengesundheit Tenever (FGT). Darunter eben auch die 27-Jährige aus dem Ortsteil. „Da waren wir erschüttert in den Einrichtungen und haben gemerkt, dass einige Mitarbeiter verunsichert sind.“ In der Beratung der Einrichtung käme das Thema häusliche Gewalt immer häufiger zur Sprache. 2018 hätten 22 Prozent aller Beratungsgespräche diesen Inhalt gehabt. „Das ist zwar nicht repräsentativ, aber wir haben ja auch die Rückmeldung aus anderen Einrichtungen“, sagt Flerlage.

Ob die Gewalt tatsächlich zugenommen hat, lässt sich daraus allerdings nicht ableiten. „Es kann natürlich sein, dass sich unser Beratungsangebot herumgesprochen hat und die Frauen Vertrauen in die Einrichtungen gefasst haben und wissen, dass es jemanden gibt, an den sie sich wenden können“, sagt Flerlage. Das FGT habe unter anderem mit internen Schulungen reagiert. „Unsere Mitarbeiterinnen wissen, was zu tun ist“, so Flerlage, die sich schon seit Jahren gegen Gewalt in Beziehungen einsetzt.

Im Gerichtsverfahren im Fall der getöteten 27-Jährigen berichtete eine Arbeitskollegin davon, dass diese immer wieder von Gewalt und Erniedrigung erzählt habe. Aus Angst davor, dass der Mann ihr was antue, habe sie sich nicht getraut, sich von ihm zu trennen.

Tatsächlich kann es sehr lange dauern, bis Opfer von Beziehungsgewalt sich an jemanden wenden. „Oft sind es Monate oder Jahre, in denen Frauen in so einer Situation stecken“, sagt Flerlage. Wichtig sei, dass die Frauen Vertrauen fassen können, dass nichts nach außen dringt. Das stellt auch die Beraterinnen vor eine schwierige Situation, gerade wenn Kinder beteiligt sind. „Da ist das Selbstbestimmungsrecht der Frauen, aber auch die Sicherheit der Kinder.“ Gemeinsam mit den Frauen würden erste Schritte aus der Gewaltbeziehung entwickelt. „Wir wollen, dass Frauen lernen, ‚Nein‘ zu sagen und die Frauen stark und selbstbewusst machen“, betont Jutta Flerlage.

Aber es geht nicht nur um die Versorgung von Opfer häuslicher Gewalt. „In den Workshops der Tagung ist auch herausgekommen, dass es zu wenig Täterarbeit gibt.“ Inzwischen ist es ein psychologischer Allgemeinplatz, dass Täter zuvor oft selbst Opfer waren. „Hinter Gewaltakten liegen oft Ursachen wie Arbeitslosigkeit, Sucht, Diskriminierungserfahrungen, zu enge Wohnverhältnisse oder auch traumatische Erlebnisse auf der Flucht oder gewaltvolle Kriegserfahrungen“, sagt Flerlage. Dies seien Themen, die nun verstärkt aufkommen. „Und auf die wir reagieren müssen. Wenn wir diese Themen jetzt nicht bearbeiten, schaffen wir uns Menschen mit zugespitzten Problemlagen.“ Jutta Flerlage möchte das Thema aber nicht nur auf Quartiere mit einem hohen Anteil von Migranten und Flüchtlingen bezogen wissen. „Häusliche Gewalt kommt in allen sozialen Milieus vor.“ Eine Einschätzung, die Experten von Justiz und Polizei teilen.

Nach Angaben der Polizei Bremen schritten Beamte 2018 bei 1767 Fällen häuslicher Gewalt ein. Anzeigen können sowohl von Betroffenen als auch von Dritten erstattet werden. „In Fällen häuslicher Gewalt erfolgt ein konsequentes Einschreiten“, sagt Polizeisprecher Nils Matthiesen und ruft dazu auf, die Polizei zu informieren. Neben der Strafverfolgung sei die wichtigste Aufgabe, weitere Straftaten zum Schutz des Opfers zu verhindern.

Die Polizei hat das Recht, den Täter oder die Täterin nach Bremer Polizeigesetz für bis zu zehn Tagen der Wohnung zu verweisen, nach dem Grundsatz: „Wer schlägt, der geht.“ Damit soll dem Opfer Zeit gegeben werden, Hilfe in Anspruch zu nehmen und weitere Schritte einzuleiten. Dazu zählt zum Beispiel eine einstweilige Verfügung nach dem Gewaltschutzgesetz. Durch diese Verfügung kann dem Täter vom Gericht verboten werden, Kontakt zum Opfer aufzunehmen oder dessen Nähe zu suchen. „Ein Verstoß gegen die Anordnung stellt eine Straftat dar und zieht polizeiliche Maßnahmen nach sich“, so Matthiesen. Eine weitere Möglichkeit ist die Unterbringung in einem Frauenhaus.

„Häusliche Gewalt muss als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden werden“, sagt Nils Matthiesen. Die wirksamste Prävention gegen häusliche Gewalt sei eine frühkindliche gewaltfreie Erziehung, die Werte- und Normenvermittlung sowie die Förderung des Rollenverständnisses in unserer Gesellschaft.

Jutta Flerlage sieht eine Aufgabe des Netzwerkes, in dem unter anderem die Kinder- und Jugendhilfe St. Petri, das Deutsche Rote Kreuz, Jugendamt und Erziehungsberatungsstellen vertreten sind, darin, das Thema Beziehungsgewalt in die Öffentlichkeit zu bringen. „Wir müssen das Thema aus der Tabuzone holen. Der ganze Stadtteil muss darüber sprechen“, fordert sie. Vorbild könnte dabei das Hamburger Projekt „Stop – Stadtteile ohne Partnergewalt“ sein. Dieses setzt darauf, Nachbarn und das soziale Umfeld so zu sensibilisieren, dass sie Opfern beistehen und durch Öffentlichkeit schützen. „Wir hoffen, dass wir so ein Konzept in Bremen umsetzen können“, sagt Flerlage.

Weitere Informationen

Für Frauen, die Hilfe und Beratung suchen, gibt es die bundesweite Telefonnummer: 08000 /116016. Weitere Infos: www.hilfetelefon.de.