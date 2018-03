Juni, jeweils um 20.30 Uhr bei der Bremer Shakespeare Company gefeiert wird, gibt es ab Dienstag, 3. April, im Foyer der Stadtbibliothek, Am Wall 201, unter Telefon 50 03 33 sowie bei allen Vorverkaufsstellen von Nordwest Ticket. Die Karten kosten 28 Euro, ermäßigt 21 Euro. Das gesamte Festival läuft von Donnerstag bis Sonntag, 14. bis 17. Juni, und wird in diesem Zeitraum die Bremer Innenstadt und die Wallanlagen in eine Bühne unter freiem Himmel verwandeln. Künstler aus der ganzen Welt kommen nach Bremen, um hier ihre Darbietungen zu zeigen.