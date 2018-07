Nach 60 Jahren ­trafen sich 14 Ehemalige der Schule Mahndorf mit ihrem Lehrer Erich Pein (hintere Reihe, zweiter von rechts) ­wieder. (Dieckmann)

60 Jahre ist es her, dass Heinz Dieckmann mit seinen 24 Klassenkameraden und -kameradinnen die achte Klasse der Schule Mahndorf besuchte. Anfang Juli trafen sich die Mahndorfer wieder, zehn Jahre nach dem vorangegangenen Treffen. Sie erinnerten sich an das gemeinsame Singen und daran, wie sie das ABC lernten, und an die vielen Stunden, die sie im gemütlichen Klassenzimmer zusammen verbrachten. Sogar der 86-jährige Erich Pein, der ehemalige Klassenlehrer, hat es zu dem Treffen in Grothenns Gasthof geschafft. „Das ist schon etwas Besonderes“, sagt Dieckmann. Ein Lehrerkollege Peins habe krankheitsbedingt kurzfristig absagen müssen. „Umso schöner ist es gewesen, dass Herr Pein vor Ort war.“

Fröhlich und stolz schauten die ehemaligen Schülerinnen und Schüler in die Kamera. Stolz können sie auch sein, immerhin ist es keine Selbstverständlichkeit, dass der Kontakt auch nach 60 Jahren noch besteht. „Die Klasse setzte sich früher aus 25 Schülern und Schüle­rinnen zusammen“, sagt Heinz Dieckmann, der das Treffen gemeinsam mit Hans-Georg Jung organisiert hat. Wie hält man über diese lange Zeit den Kontakt? Der erfahrene Theater-Hobbyschauspieler Dieckmann weiß, wie man Gruppen zusammenbekommt und Treffen organisiert. Theater habe generell im Mittelpunkt der Kontaktaufnahme gestanden. Ganz analog verschickte er über Jahre hinweg Theater-Flyer an seine ehemaligen Klassenkameraden und „Fans“, wie er sie liebevoll nennt. So ist er im ständigen Besitz der Adressen vieler damaliger Mitschüler geblieben. „Und wenn jemand mal umzieht, dann kommen die Briefe meist mit den aktuellen Straßennamen wieder zurück. Schwups, hast du wieder die neuen Kontaktdaten“, berichtet Dieckmann. Vor allem „die Mädchen aus der ersten Reihe“ hätten es toll gefunden, den einst schüchternen Heinz auf der Bühne zu sehen. „Es ist schon lustig, sich mit den ehemaligen Klassenkameraden über alte Charaktereigenschaften zu unterhalten oder über das ständige benotete Vorsingen im Unterricht“, sagt Dieckmann.

Das Vorsingen scheint vielen besonders im Gedächtnis geblieben zu sein, den ganzen Abend tauschten sie sich über lustige Gesangs-Anekdoten aus. Vor allem die des Lehrers Pein erheiterten die Gruppe. „Die ganzen Tricks, die wir versucht haben, um uns aus dem Vorsingen zu stehlen, hätten nie richtig funktioniert, erzählte uns Lehrer Pein. Was für eine absurde Vorstellung, dass wir früher fürs Singen benotet wurden. Aber das war damals halt eine andere Zeit“, sagt Heinz Dieckmann.Er freut sich daüber, dass auch nach all den Jahren eine Gruppe von 14 Leuten zusammengekommen ist. Warum nicht alle 25 ehemaligen Schüler und Schülerinnen teilnahmen, erklärt er mit der teils doch sehr schwierigen Kontaktaufnahme. Trotz Theater-Flyer gebe es oft Probleme, besonders bei den Klassenkameradinnen. Das liege unter anderem an Eheschließungen und den damit verbundenen Namensänderungen. Außerdem seien einige Klassenkameraden bereits verstorben, andere schafften es krankheitsbedingt nicht mehr, an den Treffen teilzunehmen. „Vor zehn Jahren waren wir noch zwei, drei Leute mehr. Das ist der Lauf der Dinge“, sagt Heinz Dieckmann.

Das nächste Klassentreffen soll nicht wieder zehn Jahre auf sich warten lassen, so wollen sich die Ehemaligen anlässlich der Diamantenen Konfirmation bereits am 23. September erneut treffen. Die Kontaktdaten haben sie ausgetauscht, sodass auch weiterhin Theater-Flyer von Heinz Dieckmann in den Briefkästen landen werden.