Will pflegende Angehörige ermutigen und unterstützen: Volker Donk, Selbsthilfenetzwerk Bremen. (Magali Trautmann)

Wie begann ihre Arbeit beim Netzwerk Selbsthilfe?

Volker Donk: Gestartet bin ich vor über zehn Jahren in Bremen-Mitte. Dort, wo das Netzwerk Selbsthilfe sitzt. Dort habe ich die erste Gruppe gegründet und festgestellt, dass es großen Bedarf gibt für pflegende Angehörige. Das Angebot in Mitte ist schön zentral, aber es ist wichtig, dass man solche Angebote überall bekommt. Ich habe dann vor zwei Jahren angefangen, zusätzliche Gruppen zu initiieren wie jetzt aktuell in der Vahr

Der Verein hat sich zur Aufgabe gestellt, die Selbsthilfe in Bremen zu befördern. Das heißt, wir begleiten annähernd 400 Selbsthilfegruppen über die Stadt verteilt. Wir sind im Bereich gesundheitliche Hilfe tätig. Meine Intention bestand darin, ein Angebot für Menschen zu schaffen, die in einer Pflegesituation sind, nicht orientiert an einem Krankheitsbild. Ich betone das, weil meine Erfahrung gezeigt hat, wenn ich eine Gruppe an einem Krankheitsbild orientiere, ist häufig das Thema des Abends: das Krankheitsbild. Die pflegenden Angehörigen fallen dann wieder raus. Wenn man 24 Stunden Pflege betrachtet, geht es immer um die Person, die man versorgt.

Der pflegende Angehörige als solcher ist ein etwas weiterer Begriff. Sie sind auch pflegender Angehöriger, wenn sie im Umfeld be­gleiten. Wenn sie zum Beispiel eine Nachbarin begleiten und viele Dinge für sie erledigen. Da fängt es an. Nehmen wir das Beispiel Eltern: Die Eltern werden älter, gebrechlicher, man schaut zwei bis drei Mal die Woche vorbei, macht Besorgungen, kocht das Essen, kümmert sich um den Schriftkram. Dann wird das in einem schleichenden Prozess immer mehr.

Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Es ist häufig so, dass es eine Selbstverpflichtung von Angehörigen gibt: Ich schaff‘ das schon! Ich werde das irgendwie machen! Es gibt auch einen Außendruck, eine Erwartungshaltung. Das bezieht sich nicht nur auf die Familie, auch der Bekannten- und Freundeskreis setzt so etwas um. Das zieht sich über Jahre hin. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben, wo es eine absolute Überforderung gab: eine Angehörige, die ihren Lebenspartner und ihre Mutter versorgt hat und voll berufstätig war. Ihr Partner war schwer an Parkinson erkrankt, die Mutter hatte zunehmende Demenz und einen Schlaganfall. Die Angehörige hat versucht, alles alleine zu bewältigen.

Ja, sie war bei diesen Gruppentreffen immer absolut erschöpft. Ich habe dann den Vorschlag gemacht: Du musst da raustreten und dich um dich selbst sorgen! Es gibt Angebote von verschiedenen Trägern, um mit den zu Versorgenden in Urlaub zu gehen.

Der finanzielle Aspekt ist natürlich ganz wichtig. Mit dem Pflegestärkungsgesetz hat sich die Situation verändert. Die „Minutenpflege“, also die Einstufung nach Pflegestufen, die es einmal gegeben hat, ist abgelöst worden durch Pflegegrade. Die Bewertung ist eine andere. Jetzt geht es häufig um die „Alltagskompetenz“. Beispiel: Treppensteigen. Vormals wurde geschaut: Sind Treppen im Haus? Also, ist die Person in der Lage, vom Erdgeschoss in die erste Etage zu gehen? Mittlerweile wird das anders betrachtet. Jetzt geht es darum: Ist die Person prinzipiell noch in der Lage, Treppen zu bewältigen? Es geht um Mobilität. Ist die Person nicht mehr mobil, gibt es sogenannte Bewertungspunkte. So hat sich der Blick verändert.

Wenn die Menschen zu mir in die Gruppe kommen, sind sie häufig nicht darüber informiert, welche Möglichkeiten sie haben. Wir haben hier natürlich die Pflegestützpunkte, die informieren.

Wir sind in der Vahr in Kooperation, um die Räumlichkeiten zu nutzen, aber wir verweisen auch immer auf die Pflegestützpunkte. Ich versuche den Fokus darauf zu lenken, dass es unterstützende Angebote gibt. Das Netzwerk Selbsthilfe sieht sich in einer Lotsenfunktion. Ich biete mich auch für Gespräche zu dritt an, also als Mittler zwischen dem Pflegefall und dem Angehörigen an. Dann kommt häufig etwas in Gang, auch wenn das nicht mit einem Gespräch gemacht ist. Das sind die ersten zarten Pflänzchen, die ich setze. Das erachte ich als sehr wichtig. Das andere ist, das pflegende Angehörige sich überschätzen. Wie bei dem Beispiel vorhin. Da führe ich auch Einzelgespräche.

Genau. Dann sind sie soweit, aber das ist wirklich ein Weg. Wir bieten die Gruppen auch über die Stadt verteilt an. In der Vahr ist jetzt ein neuer Startpunkt. Wenn die Gruppen laufen, kommen regelmäßig sechs bis acht Personen zusammen. Es können aber immer wieder neue dazukommen und man muss auch nicht immer kommen. Es ist ein freiwilliges Angebot, wo sich die Leute untereinander unterstützen. In diesen Gruppensituationen entsteht sehr hohe Emotionalität. Es fließen auch mal Tränen. Das hat alles seine Berechtigung. Meine Rolle ist die Moderation, um den Menschen die Möglichkeit zu eröffnen, zu Wort zu kommen, aber ich begleite auch die schwierigen Situationen, damit alles mal abfließen kann – ich bin immer mit Taschentüchern dabei! Wenn nach so einem Treffen die betroffene Person nicht wiederkommt, sind wir bemüht, in Kontakt zu bleiben.

Wenn sie voll berufstätig sind, können sie sich Pflegezeiten nehmen. Für die akute Pflegezeit haben sie zehn Tage am Stück. Wenn sie es über einen längeren Zeitraum machen, ist das immer mit finanziellen Einbußen versehen. Da muss man ehrlich sagen: Das kann sich nicht jeder Mensch leisten.

Man kann versuchen, sich Entlastung auf anderer Ebene zu holen. Da gibt es unterschiedliche Angebote. Erst einmal gibt einem das Pflegestärkungsgesetz die Möglichkeit, im Alltag Unterstützung ins Haus zu holen. Das können Sie natürlich nur in Anspruch nehmen, wenn Sie bewertet worden sind. Das macht der medizinische Dienst. Dann gibt es Angebote im Ehrenamtsbereich. Wir als Netzwerk bieten auch Begleitung zu Hause an. Das ist ein besonderes Projekt, das nennt sich „Zeit schenken“. Das ist ein aufsuchender Besuchsdienst, auch gekoppelt an den Pflegegrad. Dann stellen sich Menschen ehrenamtlich zur Verfügung und kommen ein bis zwei pro Woche zu einem pflegenden Angehörigen, um diesen zu entlasten.

Ja, und eine gute Begleitung für den Pflegefall. Das weitere Angebot besteht darin, dass wir in den Selbsthilfegruppen für pflegende Angehörige den Austausch verschiedener Gruppen untereinander organisieren. Hier in der Vahr findet das Treffen ab jetzt jeden ersten und dritten Dienstag im Monat von 10 bis 12 Uhr statt. Über die Stadt verteilt haben wir aber verschiedene Angebote, die an unterschiedlichen Tagen stattfinden. In der Regel sind die Angebote gekoppelt an einen Pflegekontext, das heißt, wir nutzen Räume in einem Pflegeheim oder Hospizverein.

Die Gruppe, die ich in Mitte habe, gibt es schon seit über zehn Jahren. Da sind Freundschaften entstanden bis dahin, dass man zusammen Schwimmkurse macht. Die rufen sich außerhalb der Gruppenzeiten an. Aber auch die Gruppenabende sind sehr bereichernd, weil dort Menschen sitzen, die sich sehr intensiv mit der Pflege auseinandergesetzt haben. Dann gibt es Tipps, man muss sich nicht selber erklären und stellt fest, man ist mit der Situation nicht alleine. Man erfährt nicht nur emotionale Unterstützung, sondern sehr konkrete. Wir, das Netzwerk Selbsthilfe, geben immer Informationen aus dem Pflegekontext in die Gruppen weiter. Auch auf die Bewertungssituationen durch den medizinischen Dienst bereiten wir vor. Keiner steht alleine da.

Zur Person

Volker Donk

arbeitet seit 1995 beim „Netzwerk Selbsthilfe“ in der Finanz- und Organisationsberatung sowie als Projektkoordinator der Selbsthilfegruppen. Der Verein sucht weitere ehrenamtliche Mitarbeiter und bietet die Möglichkeit von Schulungen im Bereich des Pflegedienstes.