SOS-Kinderdorf-Bereichsleiterin Uta Zieme weiß, wie es in der Kinderhilfeeinrichtungen in Corona-Zeiten zugeht und wo die größten Probleme liegen. (Roland Scheitz)

Frau Zieme, vorneweg einmal gefragt: Wer geht mit der Corona-Krise besser um, Kinder oder Erwachsene?

Uta Zieme: Besser ist schwer zu sagen, aber ich kann aus der Erfahrungen dieses Jahres bei uns sagen: Kinder gehen gelassener, ruhiger mit der Krise um, sind anpassungsfähiger. Erwachsene haben aber natürlich auch mehr Verantwortung zu schultern als die Kinder in zum Beispiel unseren Gruppen.

Im Grunde genommen sprechen wir von großen Familien. Wir als SOS-Kinderdorf Bremen, haben über Bremen verteilt 18 verschiedene Angebote. Zwei davon sind unsere Kinderwohngruppen, in denen derzeit einmal sieben und einmal acht Kinder im Alter von neun bis 17 Jahren leben. Neben den Kinderwohngruppen haben wir noch weitere Wohngruppen für Älterer, sodass wir insgesamt 63 Kinder und Jugendliche in Bremen und umzu betreuen.

Die zwei Häuser mit den Wohngruppen sind von außen nicht als solche zu erkennen, da sie wie ganz normale Wohnhäuser erscheinen. Sie befinden sich in Habenhausen. Dort betreut ein Team von je zehn Mitarbeitern, also insgesamt 20 Personen, für die ich verantwortlich bin, diese 15 Kinder unterschiedlichen Alters, die auch geschlechtlich gemischt zusammen leben – eben wie eine große Familie. Aber rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, an allen Tagen des Jahres, also auch an Feiertagen, ist mindestens eine Betreuungskraft vor Ort und kümmert sich.

Ja, derzeit alle bis auf einen Jugendlichen. Und die Eltern haben auch noch das Sorgerecht, das ist wichtig zu verstehen. Jedes Kind ist mit der Zustimmung der Eltern hier, da diese gemeinschaftlich mit dem Jugendamt entschieden haben, dass sie sich alleine nicht mehr um das Kind kümmern können. Aber jede wichtige Entscheidung wird zusammen mit den Eltern getroffen, und an sich sehen sich alle Kinder und ihre Eltern auch regelmäßig. Und viele Kinder verbringen auch immer wieder Zeit zu Hause.

Doch, natürlich. Das ist das Ziel. Wir wollen, dass jedes Kind wieder zu Hause leben kann, wenn es die Umstände erlauben. Bei seinen eigenen Eltern, die ihr Kind lieben und immer die Eltern sein werden. Aber das klappt halt nicht in jedem Fall, und so ist leider die Realität der vergangenen Jahre, dass die Kinder bei uns groß werden. Die Gründe dafür können ganz verschieden sein, aber alle haben eines gemeinsam: Die Eltern haben aus irgendeinem Grund ihre Grenzen erreicht und können den Kindern nicht den dauerhaften Halt zu Hause geben, den diese zum sicheren und gesunden Aufwachsen brauchen. Dabei kann es zum Beispiel um Suchterkrankungen gehen oder auch ganz generell um psychische Probleme.

Ja, sechs Jahre und das Maximalalter zur Aufnahme beträgt zwölf Jahre. Und die Gruppen, für die ich verantwortlich bin, gehen derzeit bis 17 Jahre. Sobald die Jugendlichen einen Umzug in eine Jugendwohngruppe wünschen, kümmern wir uns in enger Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und den Sorgeberechtigten um neue Unterbringungsmöglichkeiten und helfen den Jugendlichen, ihren zukünftigen Weg gemeinsam mit oder auch ohne ihre Eltern zu finden.

Ja, auf jeden Fall. Im Januar, Februar dieses Jahres ahnte ja auch bei uns niemand, was da auf uns zukommt. Plötzlich mussten wir den Kindern dann im März mitteilen, dass sie nicht mehr zur Schule gehen können. Wir nannten es da Corona-Ferien, aber das trifft natürlich die Realität weder für eine normale Familie noch für uns. Denn es ging ja alles per Homeschooling weiter, und das war für die Mitarbeiter schon eine Mammutaufgabe. Denn schon Homeschooling mit einem Kind ist keine Kleinigkeit, und dann gleich mit sieben oder neun, alle unterschiedlichen Alters, andere Fächer, andere Themen, andere Schwierigkeiten. Das mussten unsere Mitarbeiter wuppen, und das haben sie auch getan. Dafür gebührt ihnen viel Dank.

Am Anfang waren sie natürlich verunsichert, und alle waren, je nach Alter jeder für sich, auch anders, aber alle irgendwie etwas raschelig. Auch sie standen ja vor etwas Unbekanntem. Aber damals wie auch derzeit im zweiten Lockdown kann ich unsere Kinder einfach nur loben. Sie machen das toll, einfach fantastisch, wie ruhig und besonnen sie die Situation annehmen. Viel ruhiger als viele Erwachsene, die man so dort draußen erlebt.

Doch natürlich, wir haben sie gezielt darauf angesprochen, um eben auch aus ihrer Sicht berichten zu können. Ein Mädchen beklagt zum Beispiel, dass es in der Schule viel weniger Platz zum Spielen gibt, da ja Abstand gehalten werden muss. Eine andere findet das Verbot doof, nicht mehr mit Freunden aus anderen Klassen spielen zu dürfen. Ein Junge beklagt sehr, dass die Sportvereine geschlossen sind und eine Mitbewohnerin trauert der Möglichkeit hinterher, Kindergeburtstage zu feiern. Auch die Unsicherheit der Schule und die gebotene Vorsicht stört manchen, denn die Lehrkräfte können nicht so helfen wie sonst, und es besteht ja jeden Tag die Gefahr, dass man in Quarantäne geschickt wird.

Ja, auch sie sind genervt von dieser Zeit oder haben auch mal Angst, aber sie nehmen die Einschränkungen hin und tragen die Masken, ohne darüber ständig zu murren. Die Kinder zeigen da tagtäglich trotz aller Mühsal eine Größe, die ich mir auch von allen Erwachsenen wünschen würde.

Nein, weder bei den Mitarbeitern noch bei den Kindern. Uns erreichte aber eine Quarantäneaufforderung für ein Kind, einen Tag, bevor die darin angeordnete Quarantäne bereits vergangen war. Aber zum Glück blieben das Kind und alle anderen in der Gruppe auch gesund.

Es darf zum Beispiel niemand zu uns zu Besuch kommen, sondern unsere Kinder dürfen, wenn dann nur selbst zu Freunden gehen und auch nur, wenn es Freunde sind, mit denen sie eh in der Schule zu tun haben. Wir halten uns hier an das Kohortenprinzip. Und selbstverständlich bereitet so auch der Umgang mit den Eltern Probleme, denn wir mussten zum Beispiel zum ersten Lockdown zusammen vereinbaren, dass sie ihre Kinder mehrere Wochen lang nicht treffen konnten. Da blieb nur das Telefon oder Videocalls. Das wird inzwischen etwas lockerer gehandhabt, und alleine ist niemand bei uns: Wo Kinder sind, da ist Leben.

Das wird ablaufen wie immer und schaut bei uns genauso aus wie bei den meisten Familien. Zusammensitzen, Geschenke, leckeres Essen.

Ja, einige. Nicht alle, also auch abseits von Corona. Das entscheidet auch das Jugendamt mit. Für alle, die in der Gruppe bleiben, sind wir an dem Abend – wie auch das ganze Jahr über – ihre Familie außerhalb vom Elternhaus.

Zur Person

Uta Zieme (39)

ist seit Oktober 2019 Bereichsleiterin der Kinderwohngruppen des SOS-Kinderdorfes Bremen. Zuvor hat sie neun Jahre in der Amtsvormundschaft im Bremer Jugendamt gearbeitet.