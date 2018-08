Elin, Mohammad, Maurice und Suela (von links) an ihrem Modell. (Foto: STUBBE)

Der öffentliche Spielplatz, vorwiegend für Kleinkinder, direkt neben der Kita Pfälzer Weg muss Verluste hinnehmen. Die verbliebenen zwei Teile eines Spielschiffes sind marode und müssen im Herbst abgebaut werden. Jürgen Brodbeck, Landschaftsplaner mit viel Erfahrung in kindgerechter Gestaltung von öffentlichen Räumen, hat im Kindergarten Pfälzer Weg mit Kindern und Erzieherinnen ein Beteiligungsverfahren initiiert und durchgeführt. „Kinder sollen aktiv an der Umgestaltung ihres Umfelds teilnehmen“, so sein Ansatz.

Drei Tage haben sich Erzieherinnen und Mädchen und Jungen des Kindergartens umliegende Spielplätze angesehen, um Inspirationen zu sammeln. Die Kinder haben mit Kartons, Schaschlikspießen, Eierkartons, Farben, Kleber und allerlei weiteren Utensilien ihrer Fantasie Ausdruck verliehen. Nun hat Jürgen Brodbeck im Kinderhafen die Wünsche gesammelt und die schwierige Aufgabe, bis zum Herbst aus vielen Ideen die Essenz in einen Entwurf zu gießen, der sich an den Wünschen und Vorgaben orientiert.

Die Kinder aus Tenever entwickelten fantasievolle Vorstellungen, die weit über die Standards wie Wippe und Rutsche hinausgehen. Da wäre an "Tisch I" ein Baumhaus mit Seilbahn oder Kletterstangen, wie sie die Feuerwehren zum Herabrutschen benutzen, aber da sind auch ein Wasserbereich und eine Schatzkiste. "Tisch II" beeindruckt durch frische große Eier, die es auf dem Spielplatz geben soll, Sonnenschutz und Hängematte, aber auch ein Muschelplatz mit Bonbons, der von einer Muschellampe erleuchtet wird, sind dargestellt. "Tisch III" zeigt eine Trampolinhöhle, will Sportmöglichkeiten und Rasenflächen, zudem einen schwarzen Laserhund nahe einer Wasserrutsche neben einem Autofahrplatz.

Jürgen Brodbeck sieht sich einer neuen Rezeptionskultur gegenüber. Heißt, dass nicht nur mehr Spielgeräte aus dem erlebten Umfeld gewünscht werden, sondern auch neue Spielmaterialien aus Fantasiewelten, nicht real Erlebtem oder aus fremden Kulturen. Das Budget, um den Spielplatz mit neuer Attraktivität auszustatten, ist mit 30 000 Euro "Soziale Stadt"-Mitteln nicht üppig, doch Brodbeck ist optimistisch, im Herbst einen umsetzbaren Vorschlag ausgearbeitet zu haben.

Zudem kann Jürgen Brodbeck auf Ergänzungen aus der Nachbarschaft setzen, denn am Freitag, 7. September, wird ein Beteiligungsprojekt für das nicht öffentliche, aber angrenzende Gelände des Kinderhafens stattfinden. Auch dafür steht eine Umgestaltung nach Erzieherinnen- und Kinderwünschen an.