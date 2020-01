Die Container für eine Kita stehen schon am Sattelhof, bisher allerdings gab es Schwierigkeiten, die Stellen zu besetzen. (PETRA STUBBE)

Das ernüchternde Fazit der von der Linkenfraktion organisierten Podiumsdiskussion mit Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) zu der Kita-Krise in Hemelingen zog Ortsamtsleiter Jörn Hermening: „Das, was hier passiert, kommt von den Einrichtungen aus dem Stadtteil. Wir fühlen uns allein gelassen.“ Er nehme keine Hoffnung mit, dass sich im kommenden Jahr etwas ändere.

Anlass des Diskussionsabends im Wurst-Case, dem ehemaligen Verwaltungsgebäude von Könecke, ist die hohe Anzahl an fehlenden Kita-Plätzen in Hemelingen. Je nach Lesart sind im Stadtteil zwischen 100 und 200 Kinder ohne einen Betreuungsplatz. In der Runde, so jedenfalls stand es in der Einladung, sollte nach Übergangslösungen und Notmaßnahmen für Hemelingen gesucht werden. Schnell wurde allerdings klar, dass auch Notmaßnahmen ihre Zeit brauchen werden. Für viele Eltern und Kinder zu viel Zeit.

Sofia Leonidakis (Linke) (von links), Senatorin Claudia Bogedan, Ingo Tebje (Linke), Toren Christians, Personalrat bei Kita Bremen, und Kindertagepflege-Expertin Frauke Reckfort suchen Lösungen. (Petra Stubbe)

Modellversuch ab Sommer?

Den Auftakt machte Frauke Reckfort, Kindertagespflege-Expertin. Sie warb für ein Modell, für das auch die Linke sich seit kurzem einsetzt: Selbstständige Tagespflegepersonen sollen in ein Angestelltenverhältnis übernommen werden und Kinder in externen, von der Stadt angemieteten Räumen, betreuen. Ziel ist es, kurzfristig zusätzliche Betreuungsmöglichkeiten zu schaffen und gleichzeitig die Attraktivität der Tagespflege durch das sicherere Angestelltenverhältnis zu erhöhen. So sollen auch neue Tagesmütter und -väter gewonnen werden. Parallel sollen sie sich weiterbilden können, bis hin zum Erzieher oder zur Erzieherin. „Das ist wichtig, damit die Tagespflegekräfte danach zum Beispiel in eine Kita kommen können“, sagte Frauke Reckfort. In Hemelingen stünden viele Geschäfte leer, die mit wenig Aufwand für kleine Gruppen hergerichtet werden könnten.

„Wir brauchen irgendeine Form von Akutmaßnahmen“, sagte Sofia Leonidakis, Fraktionschefin der Linken. Kitas bauen und Fachkräfte ausbilden dauere zu lange, um die derzeit aktuellen Probleme zu lösen. „Deswegen wollen wir diesen Vorschlag als Modellprojekt umsetzen.“ Schon in der vergangenen Woche gab es zu dem Vorschlag der angestellten Tagespflegepersonen positive Signale aus der Bildungsbehörde, die Claudia Bogedan an diesem Abend untermauerte. Allerdings seien noch einige Fragen zu klären. „Das eine wird sein, Menschen in der Tagespflege anzustellen, das würde es auch leichter machen Räume, anzumieten.“ Das sei die weniger komplexe Aufgabe. „Bei der Weiterbildung kommen die Träger ins Spiel, diese müssten Pfade der Weiterqualifizierung eröffnen.“ Wenigstens ein Modellversuch sollte im Sommer beginnen.

Mehr zum Thema Deputation soll eingreifen In Hemelingen fehlen knapp 200 Kita-Plätze Die Bildungsdeputation soll sich der desaströsen Versorgung mit Kita-Plätzen in Hemelingen ... mehr »

Im Kern geht es aber darum, mehr Fachkräfte auszubilden. Nach Bogedans Worten könnten bremenweit 400 Kita-Plätze nicht vergeben werden, weil die Stellen nicht mit Fachkräften zu besetzen seien. Das treffe auch auf Hemelingen zu. So habe sich beispielsweise bis zuletzt für die im Aufbau befindliche Kita am Sattelhof kein Bewerber für die Leitungsstelle gefunden, erklärte die Senatorin.

Toren Christians, Personalrat bei Kita Bremen, mahnte bei aller Not, nicht an der Qualität der Ausbildung zu sparen. Er sieht vor allem den Quereinstieg kritisch. „Das führt dazu, dass das von den Kollegen als Disqualifizierung ihrer Ausbildung wahrgenommen wird und sie demotiviert.“ Dreh- und Angelpunkt seien die fehlenden Fachkräfte. „Wenn wir nagelneue Kitas haben und keinen, der drin arbeitet, sieht das doof aus.“ Deswegen gehe es darum, die Attraktivität der Ausbildung und des Berufs zu steigern.

Dazu zählt Christians eine Bezahlung schon während der Ausbildung – aber auch noch etwas anderes: „Die Arbeitsplätze sind keine Erwachsenenarbeitsplätze, oft gibt es keine Räume zur Vorbereitung und für Konferenzen, Mitarbeiter müssen sich einen PC teilen.“ Häufig fehle das Mobiliar, zum Beispiel angepasste Tische und Stühle für Erwachsene. „Das gibt es sonst im öffentlichen Dienst überhaupt nicht“, sagt Toren Christians. Das seien zwar nur Kleinigkeiten, würde aber die Attraktivität des Berufs steigern.

Sofia Leonidakis betonte, dass Stadtteile wie Hemelingen, Blumenthal und Huchting einen aufholenden Bedarf bei der Betreuungsquote hätten. „Wir wollen, und das ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, dass alle die gleichen Bedingungen haben.“ Eine Vorlage für Ortsamtsleiter Jörn Hermening: „Das muss doch dann heißen, dass der Sattelhof auf jeden Fall aufmacht und in anderen Stadtteilen mit einer hohen Versorgung vielleicht eine Einrichtung geschlossen wird, zum Beispiel in der östlichen Vorstadt. Setzt man da Prioritäten?“

Das sei eine schwierige Frage, sagte Leonidakis ausweichend. „Dann müsste auch der Arbeitsort angeordnet werden und das ist bisher nicht der Fall.“ Für sie liege der Schlüssel zur Gewinnung von mehr Fachpersonal in einer wenigstens zum Teil erstatteten Weiterbildung zu Erziehern und einer Vergütung der regulären Ausbildung. Für Hemelingen werden trotz aller Ankündigungen und Pläne weiterhin Kita-Plätze fehlen.

Erst im August könnte die Kita am Sattelhof öffnen. Weitere Einrichtungen folgen frühestens 2021. Bis dahin behilft man sich im Stadtteil, wie es Quartiersmanagerin Heike Schilling darstellte. „Wir haben seit dem letzten Jahr drei Spielgruppen im Familienzentrum am Laufen, um den Mangel aufzufangen.“ Ganze Jahrgänge würden verloren gehen, kritisiert Schilling: „Kinder, die nie in der Kita waren, die Sprache nicht können, kein Sozialverhalten in der Gruppe lernen konnten.“