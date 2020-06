Ab dem vierten Juli dürfen wieder Grünabfälle in Osterholz abgegeben werden. (PETRA STUBBE)

Es wird zwar vorerst keinen gleichwertigen Ersatz für die geschlossene Recyclingstation im Weserpark geben, aber zumindest deutet sich von Juli bis November eine Zwischenlösung für die Grünabfälle an.

Wolfgang Schäfer von der Bürgerinitiative, die für den Erhalt der Recyclingstation im Weserpark kämpft, bezeichnet den jetzigen Kompromiss als einen guten Anfang. „Mit dieser Lösung sind wir erst mal zufrieden, sofern denn die Verträge unterschrieben werden und der Personalrat zustimmt.“ Konkret sieht die Lösung, die zwischen dem Umweltressort, der Bremer Stadtreinigung (DBS), dem Umweltbetrieb Bremen (UBB), der Bürgerinitiative sowie dem Ortsamt und dem Beirat erarbeitet wurde, vor, dass ab dem 4. Juli am Gelände des Umweltbetriebes Bremen zwischen 8 und 14 Uhr Grünabfälle abgegeben werden können. Allerdings: Fix ist dieses Ergebnis, das nach den Worten von Wolfgang Schäfer im Konsens getroffen wurde, noch nicht. Noch fehlt ein bindender Vertrag zwischen der DBS und dem Umweltbetrieb Bremen. Beim stadteigenen Umweltbetrieb muss außerdem die Arbeitnehmervertretung noch zustimmen.

Zeitlich befristete Lösung bis November

Wenn sie kommt, ist die Übergangslösung in der Straße Am Krietes Park allerdings zeitlich befristet. Ab November plant UBB mit Umbauarbeiten auf dem Gelände, dann muss eine Alternative gefunden werden. Indessen gibt es für einen gänzlich neuen Standort in Osterholz oder im benachbarten Mahndorf noch keine Entscheidung.

Der Hemelinger Beirat hatte auf seiner jüngsten Sitzung einen einstimmigen Beschluss gefasst, mit dem er eine zeitnahe Ersatzlösung für die Recyclingstation im Weserpark fordert. Er schloss sich inhaltlich den Forderungen des Osterholzer Beirates an. Gerade in den Ortsteilen Mahndorf und Arbergen sei die Entfernung zum Standort Oberneuland und zu den Recyclingstationen Hemelingen und Hulsberg nicht zumutbar. Eine Lösung in Osterholz oder auf einem Gelände im Bereich Zum Panrepel in Mahndorf würde den Wünschen der Bürger des Stadtteils entsprechen.

In einem weiteren Beschluss fordert der Beirat überdies einen verbindlichen Plan, wann der Recyclinghof in Hemelingen wieder geöffnet wird. Im Zuge der Corona-Epidemie musste die DBS einige Stationen schließen oder den Betrieb einschränken. Der Beschluss ist allerdings obsolet, denn die Stadtreinigung öffnet die Recyclingstation Hemelingen am heutigen Montag. Einschränkungen gibt es aber nach wie vor in Oslebshausen, Findorff und Huchting.

Obwohl es nun erst einmal eine Zwischenlösung gibt, möchte Wolfgang Schäfer nicht nachlassen. „Man muss einen langen Atem haben“, sagt er. Eine bereits geplante Protestaktion sei aber nun erst mal zurückgestellt.