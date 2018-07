Björn Koß und Line Flaig von Bunte Q malen mit den Kindern. (PETRA STUBBE)

Gut 7000 Menschen aus 80 Nationen wohnen in Blockdiek, im kinderreichsten Stadtteil Bremens. Quartiersmanager Stefan Kunold überlegte nicht allein: „Was tun, wenn Bewegung und Treffpunkte im Stadtteil fehlen?“ Das war vor fünf Jahren und seither gibt es die Antwort in Form des umfangreichen Sommerferienprogramms, zu dem jetzt wieder der Niedrigseil-Klettergarten des Baumcircus Linnert aufgebaut wurde.

Das Engagement verschiedener Einrichtungen in Blockdiek wurde mit dem Deutschen Kita-Preis 2018 ausgezeichnet. Der Deutsche Kitapreis teilt sich in zwei Bereiche, den für Kitas und den für das Netzwerk. Die Blockdieker hab den Netzwerkpreis zugesprochen bekommen und Schirmherrin und Bundes-Familienministerin Franziska Giffey möchte den Preis am Donnerstag, 6. September, persönlich in Blockdiek überreichen.

Stefan Kunold vom Quartiersbildungszentrum Blockdiek empfängt persönlich an drei Vormittagen, an denen der Niedrigseil-Klettergarten des Baumcircus Linnert aufgebaut ist, die Gruppen von vier Kitas, die ihr Kommen angekündigt haben. Wobei die Kitas mehrfach mit unterschiedlichen Gruppen kommen. Die Kinder erwartet dann auf dem Schulgelände der Schule Düsseldorfer Straße der Niedrigseilklettergarten und das Mal- und Batikangebot der betreuenden Künstlergruppe Atelier Bunte Q. Auch Kinder vom Verein Conpart sind gekommen, der mit seiner Kindertagesstätte für Chancengleichheit, unabhängig von Geschlecht, Religion und körperlichen Beeinträchtigungen steht.

„Oft sind Kinder vormittags mit einer Kita-Gruppe hier und nachmittags mit Eltern oder Großeltern“, weiß Stefan Kunold aus Erfahrung. Antonio ist die steil angestellte Leiter hinauf bis in die Baumkrone gestiegen und schaut etwas unsicher hinab. Vorder in einem anderen Baum freischwingenden Hängeleiter gibt es eine kleine Warteschlange. Noch andere Seile, in Schlaufen von Bäumen hängend, teils mit schaukelnden Trittstufen versehen, laden zum Klettern und Schwingen ein. Wobei der Kletterseilgarten für das Alter ein bis 99 Jahren empfohlen wird, denn die Höhe zum Boden ist fast immer gering und zudem gibt es helfende Hände.

Auf großen Blättern mit vielen, vielen ­Farben dürfen alle Kinder Bilder malen. Sie werden dabei von Björn Boß und Line Flaigt angeregt und beraten, mit Kitteln und Pinseln versorgt. Wie in den vergangenen zwei Jahren freut sich Stefan Kunold auf das größte Bild, zu dem alle Kinder mit ein paar bunten ­Strichen, einer Figur, einem Herz oder einer Sonne beitragen. „Das hänge ich ins Quartiersbildungszentrum“, erklärt Stefan Kunold, der dort ­bereits Bilder der beiden Vorjahre aufgehängt hat – und gerne die ganze Wand voll hätte.

Was auf dem großen Schulgelände vielleicht im ersten Eindruck wie eine kleine Quartiersaktion wirkt, beschäftigt Manager Stefan Kunold längere Zeit. „Die Malaktion können wir über einen Win-Antrag bekommen“, sagt Kunold zum kleineren Teil dieser Sommeraktion. Das Win-Programm (Wohnen in Nachbarschaften) fördert auf Antrag Aktionen vor Ort. Für den Kletterseilgarten und was sonst noch so nötig ist, damit Eltern, wenn sie mit Kaffee und Kuchen am Nachmittag kommen, nicht im Sand sitzen müssen, hat Kunold finanzielle Unterstützung vom Ortsamt und über die Kleiderklammer der Trinitatis-Gemeinde bekommen, und braucht noch Muskelkraft für Aufbauten. Selbstverständlich müssen Anträge gestellt werden, Berichte geschrieben und Abrechnungen vorgelegt werden.

Und das gesamte Sommerferienprogramm in Blockdiek ist deutlich umfangreicher. Beispielsweise gibt es am Donnerstag, 12. Juli, eine Fahrt zum Zoo am Meer in Bremerhaven und bis zum 25. Juli werden Bewegungsfußballspiele auf dem Kunstrasenplatz Nordhauser Straße angeboten. Ein Deutsch-Sprachkursus für Mutter und Kind läuft vom 30. Juli bis 3. August, Kids in Action gibt es am 8. August im Mütterzentrum, Jülicher Weg. Das Wiesencafé (Kölner Straße 12) öffnet am 23. August, eine Familien-Bildungswoche mit Angeboten wie Yoga, Tanz, Musik und Aktionen folgt am 8. bis 16 September. Am 13. September wird dann das große das Familienfest in Blockdiek gefeiert.

Weitere Informationen

Mehr Informationen gibt es im Quartiersbildungszentrum Blockdiek, Düsseldorfer Str. 2A, Telefon 3 61-8 92 71, und in den teilnehmenden Institutionen.