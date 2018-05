Marten Carstensen und Suphi Abdülhay (hinten) vom Imkerverein erklären den Aufbau des Bienenkastens. (Lara Jäkel)

Im Schulgarten der Grundschule Brinkmannstraße in Hemelingen wird in nächster Zeit ein ziemliches Summen zu hören sein. Im Rahmen des Projekts „Bienen zu Besuch in der Schule“ des Imkervereins Bremen wurde dort jetzt ein Bienen-Schaukasten aufgestellt.

In den kommenden sechs Wochen können die Grundschülerinnen und -schüler nun beobachten, wie sich die Königin und das Bienenvolk entwickeln. „Damit wollen wir den Kindern die Distanz zur Natur nehmen und sie an das Tier heranführen“, sagt Marten Carstensen, stellvertretender Vorsitzender des Imkervereins.

In dem Schaukasten könne ein Kreislauf „von Ei zu Ei“ verfolgt werden: Zunächst wird eine neue Bienenkönigin herangezüchtet, die nach rund zwölf Tagen schlüpft. Dann paart sie sich mit etwa fünf bis 15 Drohnen und legt neue Eier im Bienenkasten, erklärt Carstensen. „Es ist faszinierend, wie die Bienen miteinander kommunizieren“.

Der tierische Besuch wird in den Klassen 2a und 2b auch im Unterricht thematisiert. „Die Kinder sind aufgeregt und neugierig“, sagt Schulleiter Axel Clausen, „sie gehen darauf zu und stellen viele Fragen.“ Zur Vorbereitung auf das Projekt sei außerdem eine Blumenwiese im Schulgarten angepflanzt worden, erklärt Axel Clausen weiter.

Damit sich die Bienen gut entwickeln können, gibt Marten Carstensen noch einige Anweisungen zum Umgang mit den fleißigen Tieren. So dürfe man auf keinen Fall gegen den Bienenkasten klopfen und müsse ihn nach der Besichtigung immer wieder schließen, damit die Temperatur im Inneren erhalten bleibe. „Und nicht mit den Armen schlagen, wenn sie um euch herum fliegen“, warnt der Bienenfachmann.

Neben der Grundschule Brinkmannstraße stellt der Imkerverein in diesem Jahr drei weiteren Bremer Schulen einen Schaukasten zur Verfügung. Für das derzeit von privater Hand getragene Projekt sucht der Verein nach Sponsoren, um noch mehr Kinder mit den Tieren in Kontakt bringen zu können, sagt Marten Carstensen.

Informationen rund um die Biene und ihren Schutz gibt es auch beim Bremer Imkertag am Sonntag, 27. Mai, von 11 bis 18 Uhr auf dem Lür-Kropp-Hof, , Rockwinkeler Landstraße 5, unter anderem mit einer Podiumsdiskussion über „Insektensterben – was kann der Einzelne tun?“

Auf dem Lür-Kropp-Hof betreibt der Imkerverein einen Lehrbienenstand. In fünf Schaubeuten kann dort gefahrlos das Innenleben eines Bienenvolkes mitverfolgt werden. 220 Mitglieder zählt der Verein, er bewirtschaftet im Durchschnitt fünf Völker pro Imker. Vereinsabende finden jeden 1. Dienstag im Monat (außer im Januar) im Saal des Hanna-Harder-Hauses (Awo), Berliner-Freiheit 9C, statt. Mehr Infos auf www.Bremer-Imker.de.