Vom Himmel hoch, da kommt es her: Ein Badmodul für das Studierendenwohnheim. Das Modul ist mit Toilette, Dusche und Waschbecken sowie Fußbodenheizung schon komplett eingerichtet. (PETRA STUBBE)

Ellener Feld. Es sieht aus wie eine kleine Containerbox, die da hoch oben am Himmel schwebt und langsam vom Kranarm nieder sinkt. Tatsächlich hängt dort im herbstlichen Nebel ein ganzes Badezimmer am Haken über dem Studierendenwohnheim auf dem Ellener Hof. Es ist nicht das erste an diesem Tag, das in einer Kiste verpackt in den Rohbau gehoben wird, denn nur dank einer Modulbauweise kann das Wohnheim so schnell in die Höhe wachsen.

Vorarbeiter Nils Werner und seine sieben Kollegen haben deswegen an diesem Tag noch ein wenig mehr zu tun, als an anderen Tagen. Derzeit haben die Handwerker drei Geschosse von später insgesamt sieben gerichtet. Es ist also quasi Halbzeit beim Hochbau des ­Studierendenwohnheims auf dem Ellener Hof.

Ein Geschoss in zwei Wochen

Die 1,7 Tonnen schweren Badmodule bilden den Anfang des vierten Stockwerks, denn mit ihnen beginnt jedes neue Geschoss. Die Arbeiter platzieren sie stets genau übereinander – so lassen sich die Anschlüsse, Wasser, Abwasser und Strom schneller verbinden. Danach folgen die Innenwände, die Deckenplatten und dann wird wieder das provisorische Dach oben aufgesetzt, um den Innenausbau vor der Witterung zu schützen. „Im Regelfall schaffen wir auf diese Weise ein Geschoss in zwei Wochen“, sagt Nils Werner.

Die Außenfassaden an den unteren Stockwerken sind schon montiert. Auch diese werden als Holz-Fertigteile geliefert und in einem Stück montiert. Ein Stück heißt bei einer Außenfassade: 2,9 Meter Höhe, zehn Meter Länge. „Das sind fast 30 Quadratmeter Windsegel mit einem Gewicht von 2,5 Tonnen“, rechnet Nils Werner vor. Diese Teile können die Arbeiter deswegen auch nur bei ruhiger Wetterlage montieren. „Wenn der Wind zu stark ist, können wir aber stattdessen im Innenausbau weiter machen“, erklärt Werner.

Insgesamt entstehen 66 Wohnungen für Studierende auf dem Ellener Hof. Auf jedem Stockwerk wird es eine barrierefreie und jeweils eine rollstuhlgerechte Wohnung geben – mit einem entsprechend größeren Bad.

Der Ortsteil Ellener Feld ist bisher nicht als Studentenviertel bekannt. Maurice Mäschig vom Studierendenwerk Bremen erklärt, ­warum der Ellener Hof dennoch ein attraktiver Standort für Studierende sein kann. „Für die Studierenden ist es deswegen interessant, weil es einmal ja auch ein Klimaquartier ist und es vielfältige Gemeinschaftsprojekte ­geben wird.“ Verkehrstechnisch sei das ­Quartier mit den Buslinien 21 und 25 gut angebunden. Dennoch: Die Kooperation zwischen Bremer Heimstiftung und Studierendenwerk Bremen ist vor allem auch ein Versuch. „Es ist für uns auch interessant, wie das bei den Studierenden ankommt“, sagt Maurice Mäschig.

In der Regie der Heimstiftung steht der Bau des Gebäudes, das Studierendenwerk vermittelt die Studierenden. „Gegen Ende des Jahres oder zu Anfang nächsten Jahres wollen wir anfangen, Interessenten anzusprechen“, so Maurice Mäschig. Schon Ende März 2020 soll das neue Wohnheim fertig sein und ab April die ersten Studierenden einziehen. Vom ersten Spatenstich bis zur Vollendung wäre dann genau ein Jahr vergangen.

Nicht alles ist aus Holz

Die Bremer Heimstiftung preist den Ellener Hof auch wegen seiner Holzbauweise an. Ganz verzichtet werden kann auf Beton allerdings nicht. Im Falle des Studierendenwohnheims heißt das beispielsweise, dass die Treppenhäuser, die Fahrstuhlschächte, ein Teil des Flursystems und natürlich auch das Fundament aus Beton gegossen sind. Übrigens sind das in den meisten Fällen auch vorgefertigte Teile. „Der Beton hat eine aussteifende Wirkung“, beschreibt Werner die Notwendigkeit des Baustoffes. Daneben gibt es auch Brandschutzauflagen, die in Teilen des Gebäudes, zum Beispiel im Treppenhaus, Beton vorschreiben.

„Das Holz steht hier aber schon im Vordergrund“, sagt der gelernte Zimmermann Werner. Der Fokus liege auf Nachhaltigkeit. „Wir speichern hier CO2“, erklärt Werner. Und das voraussichtlich langfristig, denn auch mit Holz lassen sich langlebige Gebäude errichten.

Der Holzschutz wird am Studierendenwohnheim durch die Konstruktionsweise erreicht. „Die Fassade ist hinterlüftet und trocknet schnell ab“, so Werner. Dadurch erhöhe sich die Langlebigkeit des vorbehandelten Holzes. Dem Holz im Inneren dagegen könne eigentlich gar nichts passieren.

Beim Gang durch den Rohbau fällt auf, dass dieser rasch voranschreitet: Kabel und Rohre sind verlegt, die Dämmung ist vorbereitet und teils verlegt. Im ersten Stock verlegen Klempner schon die ersten Heizungsrohre, die schon bald die Fußbodenheizungen mit Wärme versorgen sollen.

Die Modulbauweise spart Zeit, muss allerdings auch äußerst präzise sein. Ein Fehler in einer Konstruktion hätte große Auswirkungen auf den gesamten Baufortschritt. Vorgefertigt werden alle Holzmodule in der Firmenzentrale Schütt Holzbau GmbH in Landscheide in einer eigenen Fertigungsstraße. Sie werden dann auf Lkw verladen und nach Bremen gefahren. Insgesamt etwa zehn bis elf Lastwagen pro Geschoss.

„Es ist noch relativ neu, so zu bauen“, sagt Werner. Die Dimensionen würden aber immer größer. Mit sieben Geschossen, insgesamt 21,45 Metern, ist der Bau in Bremen das derzeit höchste Wohngebäude in Hybridbauweise, die das Unternehmen baut. Zu den Referenzen zählt das Unternehmen außerdem Kindergärten und Industrie- und Reithallen in Holzbauweise auf.

Inzwischen hat sich das Bad hinabgesenkt. Nils Werner und seine Kollegen entfernen die untere Schutzplane und Holzleisten, damit die Anschlüsse frei liegen. Der Maschinenführer, der den Kran mit einem kleinen Kasten fernsteuert, beweist jetzt Fingerspitzengefühl: Er muss die 1,7 Tonnen so absenken, dass das Abwasserrohr sich genau in das direkt darunter liegende schiebt. Ein halber Zentimeter nach links, ein Zentimeter nach vorn. Noch etwas nach unten. Es passt.