Larry and the Handjive rockten bei bestem Wetter. (PETRA STUBBE)

Knapp 500 Gäste haben das Frühlingsfest der Werbegemeinschaft "Rund ums Bremer Kreuz" besucht, bilanzieren die Organisatoren. In diesem Jahr verschob sich das Fest nicht nur auf einen späteren Termin, sondern fand erstmals auch einen anderen Gastgeber, bisher war es stets die Gärtnerei Kolonko. „Wir mussten das Fest verschieben, weil wir im März noch Minusgrade hatten“, erklärt Jens Waehnert vom Bürgerhaus Mahndorf, das in diesem Jahr Gastgeber war. Der spätere Termin sorgte für strahlenden Sonnenschein – der allerdings am Mittag den ein oder anderen Besucher doch eher an den Mahndorfer See trieb.

Dennoch ist Jens Waehnert, der Beisitzer im Vorstand der Werbegemeinschaft ist, zufrieden. „Wir haben ein durchweg positives Feedback bekommen.“ Neben 14 Ausstellern aus den Ortsteilen rund um das Bremer Kreuz, die das Innere des Bürgerhauses nutzten, um ihre Betriebe zum inzwischen 16. Mal zu präsentieren, gab es im Außenbereich auch ein umfangreiches Rahmenprogramm.

Schon am Morgen spielten Larry and the Handjive eines ihrer eher seltenen Unplugged-Konzerte. Edeltraud Klein als La Paloma mit Mundharmonika und die Liedermacherin Carrington McDuffie ergänzten das Programm. Besonders über den Auftritt der amerikanischen Sängerin freut sich Jens Waehnert: „Da haben wir den Kontakt über Songs and Whispers bekommen und das war absolute Spitze.“

Die Werbegemeinschaft "Rund ums Bremer Kreuz" hat das Ziel, den Gewerbestandort um den Autobahnknotenpunkt zu stärken. „Letztlich wollen wir zeigen, was Mahndorf, aber auch Arbergen und Uphusen zu bieten haben, und natürlich wollen wir auch die Kaufkraft hier behalten“, sagt Jens Waehnert. Ursprünglich war die Werbegemeinschaft als ein loser Verbund gestartet, um ein Fest für die Bürger zu organisieren. „Aber es hat sich gezeigt, dass das ankommt und auch Multiplikatorwirkung hat.“ Das heißt, dass das Fest nicht unbedingt und unmittelbar zu Umsätzen bei den Betrieben wird, aber zum Beispiel Namen, Adressen und Telefonnummern für spätere Aufträge ausgetauscht werden.

Konzerte der Reihe Songs and Whispers sind in regelmäßigen Abständen im Bürgerhaus Mahndorf zu hören. Für nähere Informationen: www.buergerhaus-mahndorf.de. Informationen zur Werbegemeinschaft gibt es auf www.diewerbegemeinschaft.de oder per Telefon 42 80 92 90 oder E-Mail an die Adresse info@diewerbegemeinschaft.de.