Christa Brämsmann ist seit 31 Jahren Geschäftsführerin des Mütterzentrums Tenever. (Christina Kuhaupt)

Frau Brämsmann, was hatten Sie für 2020 eigentlich Großes geplant?

Christa Brämsmann: Unser großes Thema im Mütterzentrum war in diesem Jahr „Miteinander voneinander lernen“. Mit vielen Aktionen haben wir zum Beispiel die Vielfalt unseres Stadtteils kennengelernt. Wir haben aber zum Beispiel auch Kurse zur beruflichen Orientierung angeboten oder das Sprachcafé für Frauen weiterbetrieben, Projekte im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (EFS) und dem Jobcenter Bremen angeschoben und weitere Vorhaben ins Leben gerufen.

Auch wir waren zwei Monate im Lockdown, doch aufgrund unseres Hygienekonzepts, und weil wir über ausreichend große Räume verfügen, hat uns das Ordnungsamt die Genehmigung erteilt, auch im Herbst weiterhin Veranstaltungen durchzuführen. Und während des Lockdown waren wir im Mütterzentrum sehr aktiv: Viele Frauen haben Masken genäht, die sie zum Beispiel an Altenheime oder Ärzte abgegeben haben. In dieser Zeit hat das Mütterzentrum aber zum Beispiel auch Familien vielfältig unterstützt, die von den Corona-Maßnahmen besonders hart betroffen waren – zum Beispiel, wenn ihre Kinder nicht in den Kindergarten gehen konnten. Auf unserer Homepage haben wir Kinderseiten installiert, flexible Kinderbetreuung angeboten und wir haben auch Kinderfeste durchgeführt.

Zahlreiche Projekte stehen an: Wir arbeiten daran, dass wir ein lebendiges Quartier bleiben und haben die dazu nötigen Gelder beantragt. Wir wollen zum Beispiel die Beratung zu Hygiene- und Sicherheit ausbauen und auch Masken verteilen. Ich würde mich freuen, wenn die Stadtteiloper mit der Kammerphilharmonie und der Gesamtschule Ost im nächsten Jahr stattfindet, ebenso wie das Sitzkissenkonzert in Kooperation mit der Glocke für Kinder bis drei Jahren, das im OTe-Zentrum stattfinden soll. Und wir planen auch eine Modenschau mit Kleidung aus den 1920er-Jahren. Wir wollen noch mehr Netzwerkarbeit betreiben, zum Beispiel mit dem Mehrgenerationenhaus der Bremer Heimstiftung ein Café und Restaurant eröffnen, und nicht zuletzt planen wir eine neue Veranstaltung, in der es um gegenseitige Wertschätzung geht. Und ein persönliches Anliegen habe ich noch, bevor ich im nächsten Jahr in Rente gehe: In Kooperation mit dem Kinderbauernhof Tenever und hoffentlich mit Unterstützung des Umweltbetriebs Bremen möchte ich im öffentlichen Raum Obstbäume pflanzen lassen. Dann können Frauen vom Mütterzentrum ihre eigenen Äpfel, Birnen oder Kirschen ernten.

Zur Person

Christa Brämsmann

ist seit 31 Jahren Geschäftsführerin des Mütterzentrums Tenever, das seit 1989 besteht. Im April wird sie in den Ruhestand gehen, hofft aber bis dahin auf viele neue Projekte.

Weitere Informationen

Das Jahr 2020 hat Vieles auf den Kopf gestellt. In dieser Reihe haken wir bei Menschen nach, was sie eigentlich geplant hatten und mit welchen Ideen und Wünschen sie ins Neue Jahr gehen