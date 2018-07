Rosa Schubert mit einer Flasche Minztee. Die Gärtnerin hat in einem Vortrag über Kräuteranbau informiert. (PETRA STUBBE)

Wie wird Gemüse angebaut? Das lernen die Teilnehmer der Acker-AG beim Naturschutzbund Bremen. Unter fachkundiger Anleitung gärtnern sie gemeinsam auf dem Nabu-Gelände und erweitern ihr Wissen bei Praxisvorträgen zu wechselnden Themen. Am vergangenen Wochenende stand der Kräuteranbau auf dem Programm. Gärtnerin Rosa Schubert informierte über Anbau, Ernte, Vermehrung und die Verwendung verschiedener Kräuter.

„Die Bezeichnung ‚Kräuter‘ ist kein botanischer Begriff“, stellt Rosa Schubert gleich zu Beginn ihres Vortrags klar. Was irrtümlicherweise so selbstverständlich scheint, sei schlicht die Mehrzahl des Wortes „Kraut“ und bezeichne die sogenannten krautigen Pflanzen. „Das sind Gewächse, die nicht verholzen“, erläutert die Gärtnerin. Das trifft auf Schnittlauch, Petersilie und Minze zu, aber beim Rosmarin verhält es sich genau andersherum, und so lässt Rosa Schubert wissen: „Wenn es um die Definition geht, scheiden sich die Geister.“ Eingeteilt werde nach Lebensdauer. Unterschieden werden die einjährigen Kräuter, die nicht durch den Winter kommen, von den mehrjährigen Gewächsen.

Treffpunkt Acker-AG

Rosa Schubert hat ihre Ausbildung in einer Kräutergärtnerei absolviert und beim Naturschutzbund Bremen leitet sie gemeinsam mit einer Kollegin die Acker-AG. Gefördert wird das Projekt von der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums. Die Teilnehmer lernen auf dem Gelände am Vahrer Feldweg alles über den regionalen und saisonalen Anbau von Gemüse. Vermittelt werden die Inhalte unter anderem bei praktischen Arbeitseinsätzen. Die meisten aus der Gruppe, die an diesem Sonnabend dem Vortrag von Rosa Schubert zuhören, haben sich bereits im Beet kennengelernt. Andere sind an diesem Tag neu dazu gekommen und interessieren sich ausschließlich für den Kräuteranbau.

Antonia Selle, die zum ersten Mal dabei ist, macht sich eifrig Notizen. Sie habe Biologie studiert, erzählt die 30-jährige Findorfferin. Mit der Pflanzenkunde sei sie also durchaus vertraut. „Wenn ich im Garten stehe, bin ich mir aber trotzdem oftmals unsicher, was wo hingehört und was lieber nicht zusammenstehen sollte.“ Gärtnerin Rosa Schubert weiß es. Bei den Kräutern entscheide der jeweilige Bedarf an Sonne und Wasser über die Wahl des Standorts. Was das je nach Pflanze im Einzelfall konkret bedeutet, erklärt sie am Beispiel der Kräuterspirale. An diesem Tag bleiben ihre Ausführungen zunächst noch theoretisch, aber an einem der folgenden Termine will die Acker-AG gemeinsam ein solches schneckenförmiges Beet in die Landschaft türmen.

„Ganz oben in der Spirale ist es sonnig und trocken. In dieser Mittelmeerzone fühlen sich Rosmarin, Thymian, Lavendel und Salbei wohl“, sagt die Expertin. Dann wandert sie bei ihrem Vortrag die Windungen der Spirale immer weiter nach unten in Richtung Boden. Auf den oberen mediterranen Bereich folgt in der Kräuterspirale die sogenannte Normalzone. Ebenfalls trocken, aber nun im Halbschatten gelegen, gedeihen dort vor allem Oregano und Zitronenmelisse. Daran schließt ein weiterer Teil an, der aufgrund seiner Lage beste Bedingungen für Estragon, Petersilie und Schnittlauch aufweist. „Diese Kräuter brauchen Sonne, mögen es aber gleichzeitig feucht.“ Gemeinsam mit Pimpinelle wird dieses Trio im dritten Bereich der Spirale platziert, der „Feuchtzone“.

Am Ende der Spirale liegt fast ebenerdig die Wasserzone: „Ein guter Standort für Bachbunge und Brunnenkresse. Außen vor bleiben Minze und Liebstöckel.“ Sie gehören nicht in die Spirale, erfahren die Zuhörer, sondern werden drumherum in den Schatten gepflanzt.

„Geerntet wird in der Regel am besten an einem sonnigen Vormittag, dann sind die Blätter am aromatischsten“, fährt Schubert fort. Inzwischen ist die Gruppe mit ihr zu einem der zahlreichen Hochbeete gewandert. Erklärt wird nun direkt am Anschauungsobjekt. Einige der Kräuter sind bereits sichtbar in Blüte übergegangen und bei diesem Prozess, so die Expertin, „verausgabt sich die Pflanze, das Aroma der Blätter ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr so intensiv“. Was in diesem Stadium für den Menschen nicht mehr ganz so schmackhaft ist, zieht nun nützliche Insekten an. Bienen und Hummeln finden vor allem in den Kelchen der Lippenblütler, was sie suchen. „Das sind die Pflanzen, die übersät sind mit vielen kleinen Blüten“, erklärt Rosa Schubert die Bezeichnung.

Auch für die Vermehrung ist der beste Zeitpunkt vor der Blüte. Rosa Schubert zeigt auch, wie ein Steckling gewonnen wird. Sie pflückt zwei Blattpaare von der Seite ab und erklärt: „Manchmal funktioniert das Wurzeln im Wasser nicht ganz so gut, dann ist es besser, man setzt den Steckling in ein Gefäß mit feuchter Erde.“ Abgedeckt mit Vlies oder Folie bereite sich der Abkömmling an einem hellen und warmen Standort auf sein Dasein als eigenständige Pflanze vor.

Der Kräutervortrag endet für die Gruppe mit einem Finale im Schatten des Pavillons. Dort gibt es eigens hergestellten Kräuter-Eistee und verschiedene Kräutersalzmischungen zum Probieren. Die Komposition aus getrocknetem Ysop, Salbei und Orangenschale rundet den Geschmack der frischen Gurke am besten ab, so die einhellige Meinung. Während die Gäste sich noch austauschen, verschwinden die Teilnehmer der Acker-AG nach und nach in Richtung der Gemüsebeete. Es ist Erntezeit.

Weitere Informationen

Die Termine der Acker-AG und weiterer Nabu-Veranstaltungen sind unter www.nabu-bremen.de abrufbar. Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer 04 21 / 48 44 48 70 möglich.